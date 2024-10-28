Белый яд: что продают под видом натурального молока

Молоко — один из самых популярных продуктов питания. И все с детства знают, что стакан белого напитка благотворно влияет на здоровье.

Всегда ли молоко полезно? В какой момент на производстве может появиться опасный продукт? Как проверить качество молока в домашних условиях? Зачем коровам прививают хороший вкус? И как оперный певец может увеличить надои молока, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Как в молоко попадают опасные инфекции

Может ли молоко привести к проблемам со здоровьем? Может, если оно фальсифицированное. В продукте из Владимирской области нашли растительные жиры. Бренд поставляли в несколько регионов страны.

А вот другая история: некачественным и вредным молоком потребителей поили три разных производителя. Нарушения выявляют надзорные ведомства.

«Перед покупкой обращайте внимание на рейтинги Роскачества. Ищите товары, отмеченные российским знаком качества. Этот знак выдается на три года после аудита производства. Он говорит о том, что производитель поддерживает качество товара от партии к партии на высочайшем уровне», — прокомментировала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

В какой именно момент могут произойти нарушения производства, съемочная группа решила узнать лично и побывала на одном из молочных заводов Подмосковья. Сердце молочного завода — аппаратный цех. Здесь происходит первичная обработка сырого продукта. И именно тут важно не допустить ошибку.

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«С одной стороны, сырое молоко по своему функциональному составу, по своим нативным свойствам полезно и в то же время в плане микробиологии очень опасно. Были случаи смертельного исхода, например, от бруцеллеза, когда люди, просто выпивая сырое молоко, потом болели и умирали от этого», — поделился заместитель генерального директора агрохолдинга Алексей Бабенко.

Чтобы не допустить отравлений, качество молока проверяют от момента поставки до выпуска. На больших предприятиях экспертизу проводят в собственных лабораториях.

«Если вдруг при поступлении молока на завод было обнаружено, что молоко не соответствует по какому-то параметру, например, наличие следов антибиотиков. Мы знаем, что корова — это живой организм, она тоже бывает, что болеет, и мы просто это молоко не принимаем. Не принимаем, и оно идет либо на утилизацию, либо, может быть, на выпойку каких-то других сельскохозяйственных животных, в зависимости от того, как решит поставщик молока», — пояснил Бабенко.

На экспертизу отдали образцы с обоих производств. К ним добавили еще несколько популярных брендов. Всего сдали семь образцов пастеризованного молока разных марок. Их проверили на содержание кадмия, свинца, мышьяка и ртути.

«Токсичные элементы с пестицидами могут попасть в единичных случаях в молоко. Это если животные пасутся вдоль автомобильных дорог», — рассказала заместитель начальника отдела химико-токсикологических исследований «Центра оценки качества зерна» Ольга Карасева.

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В представленных для эксперимента образцах вредных веществ не обнаружилось. Но специалисты сказали: нарушения в составе молока фиксируются в каждой тысячной бутылке, сданной на экспертизу. Употребление такого продукта может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«В первую очередь, это появление кишечных инфекций. Сырое загрязненное молоко может стать источником таких вредных бактерий, как кампиевая бактерия, стафилококки, кишечная палочка, сальмонелла и шигелла. В среднем число отравления молоком по всему миру составляет около четырех процентов», — отметила гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

Как отличить натуральное молоко от подделки

Проверить молоко на качество можно легко в домашних условиях. Взяли две бутылки из разных магазинов и поэкспериментировали вместе с кандидатом технических наук. Добавили в молоко спирт. Без 100 граммов не разобраться. Это показало соответствие продукта срокам хранения.

«Когда мы определяем термоустойчивость, у нас разная концентрация спирта, начиная от 68% до 80% разбег. Но в домашних условиях мы не можем сделать химический реактив такой точности, поэтому мы взяли обычный спирт. И в принципе можно водку взять. Мы понимаем, что там 40 градусов, поэтому чуть больше одной капли потребуется, несколько больше», — объяснила заведующая лабораторией ВНИИ Молочной промышленности Елена Юрова.

Молоко при этом не должно было свернуться. Обе пробы показали плохой результат.

«Если у нас молоко свернулось и образовались не просто хлопья, это говорит о том, что снижено качество молока. Потому что для того, чтобы молоко выдержало все сроки годности, оно изначально сырое должно быть высокого качества и пойти с высокой термоустойчивостью. Конечно, нежелательно такое молоко пить, потому что мы не знаем причину сворачивания», — добавила Юрова.

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А вот мела, вопреки новостным заголовкам, в молоке быть не может.

«В молоко мел не добавляют, потому что это невыгодно никому и незачем, потому что мел — это карбонат кальция, который нерастворим в воде, а все химические соединения, которые нерастворимы, остаются в осадке», — пояснила специалист.

Если после употребления молока появились боль в животе, тошнота, слабость и повысилась температура тела, это говорит об отравлении. И о том, что продукт был некачественный или с истекшим сроком годности. В данном случае нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Как избежать отравления молочным продуктом:

Обращать внимание на срок хранения и состав: брать только свежее молоко и проверять целостность упаковки;

Вернуть товар в магазин и ни в коем случае не употреблять напиток, если при вскрытии упаковки чувствуется неприятный запах;

Пить только качественное молоко.

Как на фермах повышают надои молока

Чтобы молоко было полезным, недостаточно соблюдать нормы производства. На одной из небольших подмосковных ферм уверены: коровы должны быть здоровы не только физически, но и духовно.

«Ученые доказали, что примерно на три процента повышается у коровы удой, если включать классическую музыку. Сказать, что прям есть любимый композитор — такого нет. Но Моцарта любят. В основном Моцарта им и включаем. Спокойную такую классику. Никакого рэпа, никакого рока, только спокойное, никаких битов. Коровы должны быть в расслабленном настроении», — рассказала сотрудница фермы Лолита Жуланова.

Нейробиологи доказали, что классическая музыка оказывает больший эффект на мозг человека, когда звучит вживую. Сработало ли это с коровами? Пригласили на ферму оперного певца. Владелец — итальянец, поэтому и репертуар соответствующий.

Артист исполнил популярную композицию «'O sole, 'o sole mio». На вопрос о том, чтобы устроить маэстро на полную ставку, хозяин фермы ответил так: «Я думаю, да. Вы готовы? 6 утра и 8 вечера. Тогда в начале поем, а потом доим». Певец пошутил и согласился.