Утрата дня: кто сегодня умер 18 ноября

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 18 ноября.

Любовь Румянцева — актриса, 4 года со дня смерти

Мастюков Валентин/ТАСС

Любовь Румянцева — советская и белорусская актриса театра и кино, театральный педагог. Заслуженная артистка Белорусской ССР и Член Союза кинематографистов Республики Беларусь.

Родилась будущая актриса 18 апреля 1943 года в Пятигорске Ставропольского края. В детстве Любовь Румянцева и не задумывалась о карьере артистки. Вместо этого она активно занималась настольным теннисом и дважды становилась чемпионкой Молдавии среди юниоров.

В 1959-м режиссер Михаил Калик искал молодую актрису для главной роли в фильме «Колыбельная». Его помощник случайно заметил Румянцеву и пригласил ее на пробы. В итоге она получила роль дочери архивиста Аурики, которая пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти младенцев от фашистов.

После удачного дебюта Любовь решила серьезно заняться актерским мастерством. Она переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Спустя шесть лет после первых шагов в кино Румянцева сыграла в фильме «Альпийская баллада». После премьеры она тотчас получила всесоюзную популярность и любовь зрителей.

На волне успеха Румянцеву пригласили в Театр имени Ермоловой в Москве, однако она предпочла вернуться в Минск. Там она сначала работала в Русском драматическом театре имени Горького, а затем — в Театре-студии киноактера, где и продолжала свою карьеру до конца жизни.

Актриса снималась в кино на протяжении 50 лет. Среди прочих известных проектов с участием Любови Румянцевой можно отметить такие фильмы и сериалы, как «Воскресная ночь», «Расписание на послезавтра», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Наш бронепоезд», «Дело Сухова-Кобылина», «Контракт со смертью», «Зал ожидания», «Поклонник» и «Каменская 2».

Единственным супругом актрисы был Николай, с которым они воспитывали сына. Что касается ее личной жизни, то Любовь Румянцева склонна была держать ее в тайне. До последних дней она продолжала и театральную карьеру. Умерла артистка в возрасте 77 лет 18 ноября 2020 года.

Малкольм Янг — рок-музыкант, 7 лет со дня смерти

imago stock& people/ТАСС

Малкольм Митчелл Янг — австралийский рок-музыкант, известный как один из основателей и ритм-гитаристов легендарной группы AC/DC. Он является братом музыкантов Джорджа и Ангуса Янгов.

Малкольм родился 6 января 1953 года. Когда ему исполнилось десять лет, семья Янгов переехала из Великобритании в Австралию. Будучи талантливым футболистом, как и его старший брат Джордж, Малкольм мечтал о карьере в спорте. Но любовь к музыке взяла верх.

В ноябре 1973-го, когда Малкольму было 20, а Ангусу 18 лет, братья основали AC/DC. И уже спустя год, в 1974-м, группа отправилась в свое первое национальное турне.

А с выходом альбома Back in Black, который стал огромным успехом, AC/DC и вовсе приобрели всемирную известность, оказавшись наравне с такими гигантами, как Led Zeppelin и Black Sabbath. Этот релиз стал самым успешным в карьере группы и занимает второе место в списке самых продаваемых альбомов всех времен.

Малкольм пропустил тур в 1988-м из-за проблем с алкоголем, что долго оставалось в секрете, так как официальная версия гласила о болезни его сына. Однако он смог победить свою зависимость и вернулся в коллектив.

Еще на заре карьеры Малкольм женился на Линде, от союза с которой у него родились дочь Кара и сын Росс. Большую часть жизни Малкольм провел в Великобритании, но каждое Рождество приезжал на родину в Австралию.

Последний раз он выступал с группой на финальном концерте тура «Black Ice» в испанском Бильбао в 2010-м. В апреле 2014-го Малкольм официально вышел из состава группы из-за проблем со здоровьем. В сентябре того же года его семья подтвердила, что музыкант страдает от деменции.

Спустя три года, 18 ноября 2017-го, после продолжительной болезни Янг умер в кругу семьи, всего на месяц пережив своего старшего брата Джорджа. Похороны прошли в закрытом формате, и семья не откликнулась на просьбы фанатов о прямой трансляции.

Известно, что Малкольм Янг включен в список величайших гитаристов всех времен.

Евгений Лазарев — актер, 8 лет со дня смерти

© РИА Новости/Сергей Пятаков

Евгений Лазарев — советский, российский и американский театральный и киноактер, Народный артист РСФСР. А также театральный режиссер и преподаватель Школы киноискусств Университета Южной Калифорнии.

Родился Евгений Лазарев 31 марта 1937 года в Минске. С самого детства он мечтал о театре, собирая открытки с изображениями известных актеров. Вскоре он стал звездой школьной самодеятельности и был весьма успешен.

После окончания школы Евгений Лазарев отправился в Москву и поступил в МАИ, так как никто из взрослых не поддержал его стремление к карьере артиста. Однако в техническом вузе он продержался всего год и осознал, что не может отказаться от своего призвания. Поэтому Лазарев и перевелся в Школу-студию МХАТ.

Уже в 1984-м он занял пост главного режиссера Театра на Малой Бронной, где проработал три года, а затем с 1988 по 2000 год служил актером и режиссером в Театре имени Моссовета.

Мастер сцены не покинул театр даже после своего переезда в США в 90-х: за границей он ставил как западные произведения, так и классические пьесы Чехова.

Как киноактер Евгений Лазарев запомнился благодаря множеству второстепенных ролей. Выпускник Школы-студии МХАТ продемонстрировал широкий диапазон амплуа: в его фильмографии оказались и революционер Григорий Котовский из «Большой малой войны» и латыш-предатель из «Боя после победы». Ярким моментом стала роль разведчика Емельянова в «Семнадцати мгновениях весны», который сопровождал супругу Штирлица на встречу с ним.

После переезда в США, в отличие от многих других российских актеров, Евгений Лазарев продолжил карьеру. Его актерский талант обеспечил ему роли как в русских, так и в зарубежных фильмах и сериалах. Он снялся в «Железном человеке — 2», «Шпионке» Дж. Дж. Абрамса, «Оружейном бароне» и знаменитом сериале «Скорая помощь».

Даже будучи за границей, он продолжал сниматься в российских проектах. В 2000-х актер сыграл императора Александра II в «Турецком гамбите» и Алехина в обеих частях «Убойной силы». Последней его работой в кино стала роль графа Александра Бенкендорфа в драме-фантазии 2014-го «Дуэль. Пушкинъ — Лермонтовъ».

В личной жизни Евгения Лазарева была лишь одна любовь — актриса Анна Обручева. В апреле 1961-го они связали себя узами брака. Спустя время в семье появились сын и дочь.

В 2016-м, за несколько недель до своей смерти, Евгений Лазарев прилетел в Россию с супругой с намерением больше не возвращаться в США, желая быть ближе к детям.

18 ноября 2016-го в 9 часов утра Евгений Лазарев умер от остановки сердца.

Пол Боулз — писатель, 25 лет со дня смерти

Reuters/Desmond Boylan

Пол Боулз — выдающийся американский писатель и композитор, наиболее известный благодаря своему роману «Под покровом небес».

Пол Фредерик Боулз появился на свет 30 декабря 1910 года в Нью-Йорке. Публиковать свои первые рассказы он начал еще в школьной газете. В 18 лет он покинул США для путешествия по Европе, Северной Африке, Мексике и Центральной Америке.

В 1931-м Боулз впервые посетил Танжер, где на него произвели сильное впечатление как город, так и его обитатели. После возвращения на родину он начал писать музыку для театров и камерных ансамблей, а также рецензии на театральные спектакли.

В 1937-м он познакомился с молодой писательницей Джейн Ауэр, и вскоре они стали супругами, хотя их брак продлился всего полтора года. Тем не менее они остались друзьями и продолжили совместную работу.

После Второй мировой войны Ауэр занялась созданием своего второго романа, а Боулз вернулся в Танжер, где провел большую часть своей жизни. В 1948-м Джейн вернулась к мужу.

Именно в Танжере Пол написал свой самый известный роман «Под покровом небес», который впоследствии был экранизирован режиссером Бернардо Бертолуччи. Данное произведение включено в список ста лучших романов XX века.

Пол Боулз умер 18 ноября 1999 года в Танжере в возрасте 88 лет.

Зиновий Гердт — актер, 28 лет со дня смерти

© РИА Новости

Народный артист Советского Союза, Паниковский из «Золотого теленка», иллюзионист Виктор Кукушкин из «Фокусника», а также месье Тардиво из «Соломенной шляпки» и это только малая часть выдающихся ролей Зиновия Гердта.

Любители театра охотно вспоминают его Адама из «Божественной комедии» и конферансье Апломбова из «Необыкновенного концерта». Его персонажи всегда легко узнаваемы, даже если появлялись лишь в эпизоде. Начав свою карьеру в Театре рабочей молодежи, Герд на протяжении всей жизни оставался любимцем зрителей.

Залман (настоящее имя артиста), появился на свет 8 сентября 1916 года в семье Афроима и Рахили Храпиновичей в городке Себеж в Витебской губернии (ныне это Псковская область России — Прим. ред). Там проживали всего пять тысяч человек, среди которых были православные, поляки-католики и евреи. Поэтому будущий актер с детства знал три языка — русский, польский и идиш.

В 15 лет Зяма (так называли Зиновия самые близкие — Прим. ред) окончил ФЗУ при Московском электрозаводе имени Куйбышева и работал электрослесарем на строительстве московского метро. При заводе был театр, в котором он и сыграл свои первые роли, а спустя время окончил театральную студию А. Н. Арбузова. С 1937-го Зиновий Гердт стал актером Театра кукол при Московском Доме пионеров.

Но на время артисту пришлось прервать свою деятельность — началась Великая Отечественная война. И Гердт ушел на фронт добровольцем. 12 февраля 1943-го он лично принимал участие в разминировании полей для прорыва танков к Харькову и получил тяжелое ранение. Четыре года Гердт передвигался на костылях, перенес 11 операций, но одна нога так и осталась короче другой на восемь сантиметров.

После возвращения с войны с 1945 по 1982 годы он работал актером в Центральном Театре кукол под руководством С. В. Образцова, а с 1983 года — в Театре имени М. Н. Ермоловой.

Мастер комедийных эпизодов обладал также и запоминающимся голосом, поэтому много работал в дубляже. Помимо работы в кино был первым ведущим программы «Кинопанорама» и передачи «Чай-клуб».

Зиновий Гердт был трижды женат. В первом браке у него родился сын.

Умер актер 18 ноября 1996-го.

Нильс Бор — физик, 62 года со дня смерти

Коньков Александр/ТАСС

Нильс Бор — датский физик, общественный деятель и один из основателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1922-го. Кроме того, он принимал участие в Манхэттенском проекте, посвященном созданию атомной бомбы.

Великий ученый родился 7 октября 1885 года. Уже с самого детства проявлял способности в физике, математике, а также в философии.

Бор, внесший значительный вклад в теоретическую физику, стал создателем первой квантовой теории атома и активно работал над основами квантовой механики. Также известны его исследования в области атомных ядер и ядерных реакций, а также взаимодействия элементарных частиц со средой. Он был научным наставником ряда известных европейских физиков, включая Гейзенберга и Хевеши.

В 1920-м Бор основал Институт теоретической физики в Копенгагене, ныне известный как Институт Нильса Бора. Исследователь состоял более чем в 20 научных академиях, включая Академию наук СССР, где был иностранным почетным членом. На протяжении жизни он также активно отстаивал пацифизм и права человека, противостоя нацизму.

1 августа 1912-го он женился на Маргарет Нерлунд. В 1934-м Бор пережил утрату — 19-летнего сына ученого смыло за борт яхты во время шторма, найти его так и не удалось.

Всего у Нильса и Маргарет родилось шестеро детей, среди которых был Оге Бор. Он продолжил дело отца, стал выдающимся физиком и лауреатом Нобелевской премии.

В последние годы жизни Бор сосредоточился на общественной деятельности, выступал с лекциями по всему миру и публиковал статьи по философии.

Знаменитый физик умер 18 ноября 1962 года от сердечного приступа.