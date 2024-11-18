Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 19 ноября.

Чарльз Мэнсон — серийный убийца, 7 лет со дня смерти

ТАСС

Чарльз Мэнсон не мог похвастаться ни достижениями, ни добродетелью. Его имя стало синонимом ужаса и безумия.

С самого детства жизнь этого человека сложилась крайне неблагоприятно. Чарльз Мэнсон появился на свет 12 ноября 1934 года в штате Огайо, США. Его матери, Кэтлин Мэддокс, в то время было всего 16 лет. Она страдала от алкогольной зависимости и занималась проституцией, даже будучи в положении. Первую неделю своего существования малыш носил имя «безымянный Мэддокс», но вскоре мать окрестила его Чарльзом Майлзом. Вскоре Кэтлин вышла замуж за Уильяма Мэнсона, благодаря которому Чарльз и получил свою фамилию. Однако этот брак вскоре распался.

Личность же истинного биологического отца Чарльза остается до сих пор неизвестной. В 16 лет Мэнсон впервые оказался за решеткой за угон автомобиля в Небраске, после чего провел четыре года в исправительном учреждении для несовершеннолетних. В 1955-м Чарльз женился на Розали Джин Уиллис, с которой переехал в Калифорнию. Там он продолжил заниматься кражами автомобилей, за что и был арестован в Лос-Анджелесе. Суд назначил ему три года испытательного срока, учитывая беременность жены. Но вскоре его снова поймали и отправили в тюрьму. После рождения их сына Розали решила развестись и ппереехать.

Спустя три года после выхода из тюрьмы Чарльз Мэнсон начал заниматься сутенерством, но также продолжал совершать мелкие кражи. В 1959-м его поймали за попытку обналичить украденный чек, в результате чего суд назначил ему десять лет испытательного срока. Через год мужчина женился на проститутке по имени Кэнди Стивенс, но был пойман за нарушение границ штата и, соответственно, арестован. Он провел десять лет в тюрьме, где освоил игру на гитаре и даже пытался стать участником группы The Monkees. Из-за этого его часто называют не только серийным убийцей, но и музыкантом.

Пока супруг отбывал наказание, жена родила ему сына и подала на развод. После освобождения в 1967-м в Сан-Франциско Чарльз Мэнсон встретил девушку по имени Мэри Браннер. Спустя год у них родился сын Валентин Майкл, а Мэри стала первой участницей его группировки, известной как «Семья».

Членами организации становились все, кто был отвергнут обществом. К 1969-му у Чарльза насчитывалось около 100 последователей, которые воспринимали его как Христа и внимали его предсказаниям. В том же году Мэнсон и его «Семья» совершили свои самые резонансные преступления. В конце июля они напали на наркоторговца и жестоко с ним расправились.

Через несколько дней Мэнсон отправил своих последователей в дом Терри Мелчер, который, несмотря на обещания, так и не записал с ним альбом. После того как лидер узнал, что продюсер выехал из этого дома, он поручил одному из членов «Семьи» взять с собой трех девушек и убить всех, кого они встретят в том поместье. Жертвами стали пятеро людей: беременная актриса Шэрон Тейт — жена режиссера Романа Полански, Войцех Фриковски, известный голливудский стилист Джей Себринг, светская львица Эбигейл Фолгер и Стивен Перент. Перед уходом банда оставила на двери написанное кровью слово PIG (свинья — Прим. ред.).

Уже на следующий день они снова устроили бойню. Выбор жертв был случайным — они просто остановились у одного из частных домов. Чета Ла-Бьянка пополнила кровавый список «Семьи». В октябре всех членов клана арестовали, так как у полиции появились подозрения в их причастности к убийствам.

Во время судебного процесса лидер и другие участники «Семьи» выжгли у себя на лбах свастику. Суд приговорил Чарльза Мэнсона и шестерых его приверженцев к смертной казни через газовую камеру. Однако в 1972-м Верховный Суд изменил наказание на пожизненное заключение. С тех пор осужденный 12 раз получал отказ в досрочном освобождении.

Основную часть своего срока он провел в тюрьмах Калифорнии, продолжая манипулировать другими заключенными и даже сотрудниками тюрьмы, стремясь поддерживать свою секту. Его музыкальные амбиции также не угасли; он писал песни и даже выпустил альбом, изданный после его ареста.

Мэнсон, которого называли самым известным американским заключенным, умер от сердечного приступа 19 ноября 2017-го.

Борис Стругацкий — писатель, 12 лет со дня смерти

Гусарин Дмитрий/ТАСС

Русский советский писатель, сценарист, редактор и переводчик, который совместно с братом Аркадием Стругацким создал множество произведений, ставших классикой для современной научной и социальной фантастики, родился 15 апреля 1933-го.

Первые совместные произведения братьев, такие как «Извне» и «Спонтанный рефлекс», были опубликованы в 1958-м, а спустя год вышла их первая книга — повесть «Страна Багровых Туч». Кроме того, они переводили англоязычную фантастику, используя псевдонимы С. Витин и С. Победин.

Также наиболее известные произведения Стругацких — «Трудно быть богом», «Улитка на склоне», «Волны гасят ветер», «Жук в муравейнике», «Понедельник начинается в субботу», «Малыш», «Стажеры» и «Далекая Радуга».

Стругацкие неоднократно удостаивались российских и международных литературных премий. В их честь даже назвали малую планету в астероидном поясе Солнечной системы и новый вид микроорганизмов.

После смерти старшего брата в 1991-м Борис продолжал творить под псевдонимом С. Витицкий.

Он был женат на Аделаиде Карпелюк, с которой познакомился еще в студенчестве. Воспитали сына Андрея.

Умер писатель 19 ноября 2012 года после долгой болезни.

Леонид Гайдай — кинорежиссер, 31 год со дня смерти

© РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов

Советский и российский режиссер, сценарист, актер и Народный артист СССР появился на свет 30 января 1923 года.

В будущем деятеле искусств творческая жилка проявилась с ранних лет — он посещал художественный кружок при Доме культуры и много путешествовал с ними по Восточно-Сибирским регионам, играя на балалайке.

После окончания школы Гайдай устроился на работу в Иркутский областной драматический театр в качестве разнорабочего, где занимался созданием декораций и убирал сцену, а также исполнял поручения актеров. Это дало ему возможность бесплатно посещать театральные постановки, которые он быстро выучил наизусть.

В феврале 1942-го Гайдай был призван на фронт и отправлен в Монголию, где следил за армейскими лошадьми. После учебы в полковом училище его перевели на Калининский фронт под Москвой. В декабре 1942-го Гайдая отметили медалью «За боевые заслуги» и в скором времени стал командиром отделения. В начале 1943-го в ходе Великолукской наступательной операции он получил тяжелое ранение от мины и более полугода восстанавливался, не имея возможности передвигаться без костылей. В январе 1944-го, получив инвалидность, Гайдай вернулся домой.

Леонид Гайдай встретил свою будущую супругу, актрису Нину Гребешкову, в 1949-м — в это время они учились вместе во ВГИКе. В 1957-м у них родилась дочь Оксана.

Гайдай неоднократно снимал жену в своих картинах. Он стал автором самых ярких и популярных комедий 1960-х и 1970-х годов, таких как серии фильмов о Шурике, «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Гайдай также прославился благодаря созданию культовой тройки — Труса, Балбеса и Бывалого.

В 1990-х здоровье режиссера стало ухудшаться, а финансирование «Мосфильма» сократилось. Гайдай почти не снимал новых работ. Его последний фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» вышел в начале 1993-го. Вскоре после премьеры Гайдай попал в больницу из-за проблем с сердцем и умер 19 ноября 1993-го в Москве.

Франц Шуберт — композитор, 196 лет со дня смерти

© РИА Новости/Олег Макаров

Австрийский музыкант и один из основателей романтизма в музыке родился 31 января 1797 года. За свою непродолжительную жизнь создал 602 вокальных произведения, девять симфоний и множество камерных и сольных пьес для фортепиано.

С раннего возраста Франц проявлял музыкальные таланты: отец знакомил его с игрой на альте, а старший брат Игнац — на фортепиано. В шесть лет будущий композитор приступил к учебе в приходской школе Лихтенталя, где работал его отец, а с семи лет начал брать уроки игры на органе.

Из-за своего великолепного голоса в 11 лет он стал «певчим мальчиком» венской придворной капеллы. Вскоре он продемонстрировал способности композитора, создавая оперу, симфонии, фортепианные пьесы и песни между 1810 и 1813 годами.

В 1813-м, когда его голос стал слабеть, Франца исключили из хора. Он вернулся домой и принялся обучаться ремеслу учителя. С 1818-го работал преподавателем в той же школе, где трудился его отец, параллельно сочиняя музыку и изучая творчество Глюка, Моцарта и Бетховена. В 1823-м его избрали почетным членом музыкальных союзов Штирии и Линца.

Умер композитор 19 ноября 1828 года от брюшного тифа после двухнедельной лихорадки.