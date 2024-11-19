Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 20 ноября.

Валерий Гаркалин — актер, умер 3 года назад

ИЗВЕСТИЯ

Советский и российский артист театра, кино, телевидения и озвучивания, а также педагог театрального искусства; Народный артист России появился на свет 11 апреля 1954 года.

Семья Валерия Гаркалина не имела ничего общего с театром. Родители мечтали, чтобы сын освоил какую-либо практическую профессию, например, стал слесарем. Так будущий артист провел год на заводе, прежде чем его призвали в армию. Однако юноша стремился к сцене. После демобилизации он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на специальность, связанную с кукольным искусством.

Именно там Валерий Гаркалин встретил свою будущую супругу Екатерину. Завершив обучение в 1978-м, выпускники курса создали театральную труппу «Люди и куклы» и в течение нескольких лет гастролировали с концертами по всей стране.

Вскоре Гаркалин стал студентом ГИТИСа и был принят в Театр сатиры. Хотя поначалу режиссер не знал, в каком жанре лучше задействовать актера с такой нестандартной внешностью, но после ряда удачных ролей Гаркалин стал и вовсе ведущим артистом театра.

В 1978-м женился. В браке родилась дочь Ника, которая стала театральным продюсером.

Валерий Гаркалин сыграл множество запоминающихся ролей в кино. При этом сам он считал театр своим главным призванием, а кино — менее значимым.

Первые шаги в кино он сделал в 1989-м, дебютировав в криминальной ленте Сергея Бодрова старшего — «Катала». Первая киноработа сразу же оказалась успешной.

Однако настоящую популярность Гаркалин приобрел после выхода комедийного фильма «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, где он сыграл четверых близнецов.

Был период, когда актер не участвовал в съемках, объясняя это отсутствием интересных предложений. Но также сказывались и проблемы со здоровьем. Кроме того, Гаркалин, будучи профессором, преподавал на факультете эстрадного искусства в ГИТИСе. Со временем он вновь начал появляться на экранах.

В фильмографии Валерия Гаркалина множество разнообразных ролей в полнометражных фильмах и сериалах. Его последними проектами стали продюсерская работа над комедией «Хандра» и роль тезки в мелодраме Владимира Виноградова «Живи своей жизнью».

7 июня 2008-го, находясь в Клайпеде, Гаркалин перенес тяжелый инфаркт. А в ноябре того же года произошел повторный случай. В начале октября 2021-го его госпитализировали с COVID-19, и после этого он впал в кому.

20 ноября 2021-го актер умер в Москве на 68-м году жизни от полиорганной недостаточности, вызванной сепсисом и септическим шоком.

Роман Трахтенберг — шоумен, умер 15 лет назад

Колесникова Наталья/ТАСС

Российский актер, радиоведущий, шоумен и литератор, известный среди поклонников как «Король анекдотов» родился 28 сентября 1968 года.

Роман Трахтенберг, чья настоящая фамилия Горбунов, уже с юности проявлял творческие стремления, выдумывая многие факты из своей биографии.

В начале 90-х пытался стать бизнесменом, но искусство взяло верх. Так он стал артистом кабаре, арт-директором, конферансье и, в конце концов, ведущим авторских программ в роли брутального скандалиста.

Жизнь комедианта оборвалась в машине скорой помощи 20 ноября 2009-го. Сердечный приступ начался во время прямого эфира на радио «Маяк», хотя Трахтенберг и пообещал слушателям вернуться, но ему это так и не удалось. Прибывшие медики настаивали на госпитализации, но Роман отказался.

Судмедэксперт впоследствии заключил, что причиной смерти могла стать аномалия сердца. А анализ крови показал наличие алкоголя, соответствующее легкой степени опьянения.

У Романа Трахтенберга остались молодая жена и двое сыновей.

Вячеслав Котеночкин — режиссер-мультипликатор, умер 24 года назад

© РИА Новости/Галина Кмит

Советский и российский мультипликатор, Народный артист РСФСР родился 20 июня 1927 года.

Как признавался сам Котеночкин, любовь к рисованию и «легкомысленная фамилия» привели его в свое время в студию «Союзмультфильм». В 1947-м он завершил курсы мультипликаторов при данной студии и начал свою карьеру сначала как художник-аниматор, а затем как художник-постановщик. С 1962-го Котеночкин стал режиссером.

В итоге в его фильмографии значатся такие известные мультфильмы, как «Котенок с улицы Лизюкова», «Попался, который кусался!», «Баня», «Лягушка-путешественница», «Странная птица», «Ну, погоди!» и «Старая пластинка».

Всего Котеночкин принял участие в создании более 80 анимационных лент. Больше всего его увлекало «оживление» ритмичных и динамичных эпизодов. Как режиссер он также работал над сюжетами для киножурнала «Фитиль» и создал анимационные вставки для фильмов «Путешествие в апрель» и «Все для вас».

В 1988-м Вячеслав Котеночкин получил Государственную премию СССР. А в конце 90-х вышла его книга воспоминаний «Ну, Котеночкин, погоди!».

Женат постановщик был лишь раз — на балерине Тамаре Вишневой. В браке родился сын Алексей, который так же стал режиссером-мультипликатором.

Вячеслав Котеночкин умер 20 ноября 2000-го.

Лев Толстой — писатель, умер 114 лет назад

© РИА Новости

Выдающийся русский писатель и мыслитель, вошедший в число величайших романистов мира, граф Лев Толстой родился 9 сентября 1828-го.

Признанный классик мировой литературы, принимал участие в обороне Севастополя в Крымской войне. Будучи просветителем, публицистом и религиозным философом, поспособствовал появлению нового направления — толстовства. Из-за своих убеждений был отлучен от Русской Православной Церкви.

В 1873-м стал членом-корреспондентом Императорской Академии наук, а в 1900-м получил звание почетного академика в области художественной литературы. Толстой также был многократно номинирован на Нобелевскую премию по литературе в 1902–1905 годах, но впоследствии отказался от дальнейших номинаций.

Творчество Толстого стало знаковым для развития как русского, так и мирового реализма, став связующим звеном между XIX и XX веками. Его произведения, включая «Войну и мир» и «Анну Каренину», многократно адаптировались для экрана и театра. А с 1918 по 1986 годы Толстой являлся самым издаваемым автором в стране.

Также наиболее известными произведениями Льва Толстого являются роман «Воскресение»; автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность»; повести «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат»; сборник очерков «Севастопольские рассказы»; драмы «Живой труп», «Плоды просвещения» и «Власть тьмы»; а также автобиографические работы религиозно-философского характера «Исповедь» и «В чем моя вера?», антивоенные произведения «Царство Божие внутри вас», «Одумайтесь!», «Закон насилия и закон любви» и другие.

Лев Толстой происходил из графского рода, который восходил к сподвижнику Петра I Петру Толстому. У писателя были обширные связи среди высшей аристократии страны.

В ранние годы каждый день он ставил перед собой цели и анализировал свои достижения наряду с работой с крестьянами и организацией быта на своей усадьбе в Ясной Поляне. Осознавая свою вину перед крепостными, он в 1849-м Толстой основал школу для их детей. Однако интерес к учебе у самого писателя был нестабильным. Он увлекался также азартными играми и музыкой. Научившись играть на рояле, светило русской литературы даже написал вальс и сонату.

В литературных кругах столицы писателя встретили с большим энтузиазмом. Там он подружился с Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым и Иваном Гончаровым. Тем не менее Толстому быстро надоела светская жизнь, и в начале 1857-м он отправился в заграничное путешествие. В течение следующих четырех лет он посетил множество стран Западной Европы, но так и не нашел искомого. Европейский образ жизни оказался для него совершенно неприемлемым.

Скоро популярность Толстого начала падать: сказалась ссора с Тургеневым и отказ от богемной жизни. К этому добавились личные разочарования, в том числе смерть любимого старшего брата Николая, который скончался от туберкулеза у него на руках. После лечения от депрессии в башкирском хуторе Каралык Толстой вернулся к литературной деятельности и решился создать семью.

В 1862-м писатель сделал предложение одной из дочерей старой знакомой Любови Иславиной — 18-летней Софье, графу же было уже 34 года. В их браке родились девять мальчиков и четыре девочки, однако пятеро детей умерли в раннем возрасте.

Супруга стала для него верной спутницей, и с ее поддержкой он написал роман «Война и мир». Тогда же Толстой изменил свой стиль жизни, отказавшись от роскоши и выбрав простую одежду и физическую работу, отдаляясь от общества в целом. Он также активно помогал крестьянам, заботясь об их образовании и пропитании. Во время голода в Рязанской губернии он организовал столовые для нуждающихся, где была возможность накормить тысячи людей.

В начале ноября 1910-го мастер тайно покинул Ясную Поляну. Передвигаясь случайными поездами, он направился к границе. Однако на станции Астапово его настигло воспаление легких, и он был вынужден выйти из поезда. 20 ноября великий писатель умер в доме начальника станции на 83-м году жизни.

Карел Дюжарден — художник, умер 346 лет назад

Reuters/IMAGO

Нидерландский живописец и гравер, представитель «Золотого века голландской живописи», а также один из основателей жанра камерного идиллического пейзажа, родился 27 сентября 1626 года.

Дюжарден специализировался в основном на итальянских пейзажах, где изображал животных, а также рисовал портреты и исторические картины. Особенно популярны его работы, отражающие сельскую жизнь. 52 гравюры художника считаются шедеврами данного направления.

Многие произведения Дюжардена хранятся в Лувре и Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а также в музеях Амстердама, Гааги, Касселя и Берлина. Еще при жизни его картины и рисунки высоко ценились коллекционерами.

Что касается личной жизни, известно лишь то, что в 1649-м он вступил в брак с вдовой Сюзанной ван Ройен. Умер Дюжарден 20 ноября 1678-го в Венеции от пищевого отравления и непродолжительной болезни.