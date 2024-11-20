Смерть бывших подружек, дружба с насильником и белые вечеринки: Эштон Кутчер угодил в скандал

Скандал вокруг рэпера P. Diddy подорвал позиции Эштона Кутчера. Какую роль актер мог играть в громком деле, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: актер Эштон Кутчер и его жена Мила Кунис в спешке уезжают из Голливуда. Почему супруги неожиданно решили покинуть место, где жили много лет? Действительно ли артист замешан в громком скандале с участием рэпера P. Diddy? И почему смерти бывших девушек Кутчера вызвали подозрения у полиции и его фанатов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Американская пресса пестрит заголовками: Эштон Кутчер вместе с женой и детьми экстренно собирает чемоданы. Они с супругой рассматривают другой штат или даже страну. Причина такого срочного переезда — якобы судебный процесс над рэпером P. Diddy, которого обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и принуждению к занятию проституцией. Ведь Эштон неоднократно бывал на тех самых вечеринках.

«Эштон Кутчер, скорее всего, хочет покинуть город по ряду причин. Над Эштоном действительно нависла опасность. Под угрозой его репутация, брак и даже свобода», — рассказала американский журналист Лорен Конлин.

За Кутчером закрепился образ застенчивого красавчика. Веселого и добродушного. Некоторые считают, что Эштон на самом-то деле не так прост, как кажется. И ему есть что скрывать, в том числе и от полиции.

Читайте также P.Diddy попытался связаться со своими жертвами из тюрьмы

В 2001 году восходящая звезда Голливуда Эштон Кутчер заехал за своей девушкой Эшли. Но та не открыла дверь. Молодой человек заглянул в окно и увидел на полу пятно, похожее на разлитое красное вино. Дверь ему так и не открыли. Он обиделся и уехал раздосадованный домой. Такую историю актер рассказывал следователям, когда его вызвали на допрос по делу о жестоком убийстве той самой Эшли Эллерин.

«Преступника нашли лишь спустя семь лет. А суд над ним состоялся только в 2019 году. Убийцу приговорили к смертной казни. Но родители Эшли так и не смогли простить Эштону, что в тот роковой вечер он ушел, а не попытался выяснить, что же случилось с девушкой. И тем самым позволил маньяку скрыться», — объяснил светский журналист Роман Миров.

«Первый звонок Эштона Кутчера был не в полицию, а актеру Дэнни Мастерсону», — уточнила журналист Конлин.

Эштон и Дэнни были приятелями. Дружба закончилась, когда последнего осудили на 30 лет за изнасилования.

«Репутация Эштона была сильно запятнана во время судебного процесса над Мастерсоном. Кутчер и его жена Мила даже писали другу письма поддержки в тюрьму», — рассказала Лорен Конлин.

Наложила тень на репутацию Эштона и смерть еще одной девушки, с которой у него был роман, — Бриттани Мерфи. Актриса скончалась от пневмонии. Но поклонники считали, что Бриттани убили. К тому времени Мерфи и Кутчер уже расстались, но продолжали общаться. Иногда вместе ходили на вечеринки. В том числе к рэперу P. Diddy. Возможно, причиной гибели стал тот факт, что она видела слишком много лишнего в доме рэп-звезды?

Читайте также Затравленный за дружбу с рэпером P. Diddy Эштон Катчер вышел в свет с семьей

«Пневмония сгубила и жену P. Diddy. Но ведь в наше время она прекрасно лечится с помощью лекарств. Быстрый визит к врачу, вам выпишут рецепт, все готово. Загадка в том, почему ни одна из них не лечилась», — отметила американский журналист.

Но в смерти двух женщин есть еще одно чрезвычайно странное совпадение: первая скончалась в 2009-м, вторая — в 2018 году, а тела обеих осматривал один и тот же судмедэксперт. Случайность или нет, но врач был хорошо знаком с P. Diddy. И теперь, когда рэперу грозит сразу несколько пожизненных заключений, этими делами могут снова заинтересоваться полицейские.

«У этих людей нет морали. Поэтому там все очень грязно», — подчеркнул рэп-исполнитель Ганвест.

«Дело P. Diddy обрастает все новыми подробностями. Недавно Эштона тоже вызывали на допрос. Он и Дидди познакомились еще в начале 2000-х. И общались довольно близко», — рассказала журналист Конлин.

После скандального задержания рэпера в интернете всплыли воспоминания Эштона Кутчера о тех самых белых вечеринках.

«Много есть того, чего я не могу рассказать. Я прокручиваю в голове истории с вечеринок P. Diddy и понимаю, что это какие-то странные воспоминания, которые я не могу описать вслух», — заявил актер.

Кутчер говорит, что в ужасе от открывшейся правды о рэпере. Уверяет: он ничего не видел. Но многие считают иначе. Неизвестные завалили артиста гневными письмами с угрозами. Он испугался, что кто-то может навредить его семье или друг-рэпер сболтнет про него на суде лишнего. На всякий случай Эштон решил увезти жену и детей подальше от этого кошмара.

«Когда ты принимаешь участие там, где это под грифом „закрыто“, рано или поздно тайное становится явным. Я думаю, что он переживает за это, хотя и за свою безопасность тоже», — выразила мнение блогер Катя Величкина.

Вот только получится ли уехать — большой вопрос. Актер проходит свидетелем по делу P. Diddy. Вряд ли полиция разрешит ему покинуть страну до окончания судебного процесса.