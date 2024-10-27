Затравленный за дружбу с рэпером P. Diddy Эштон Катчер вышел в свет с семьей

Американский актер Эштон Катчер в ужасе и смятении, скандальное дело против рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, обернулось для него катастрофой. А все потому что он водил дружбу с исполнителем и бывал на его «белых вечеринках». В окружении звезды говорят, что на его семью обрушилась волна хейта, из-за угроз Катчер и его жена, актриса Мила Кунис, задумываются о переезде в Европу, чтобы обезопасить детей — дочку Уайатт и сына Димитрия.

Как известно, P. Diddy обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми, вымогательстве и других преступлениях, впереди суды. По словам предполагаемых жертв рэпера, на вечеринках музыканта были тонны наркотиков, алкоголь, над людьми издевались на глазах гостей. Катчер отрицает, что видел и делал что-либо незаконное, но его прежние высказывания ставят это под сомнение.

«У меня много того, чего я не могу сказать… Этого я тоже не могу сказать… Я перебираю воспоминания в памяти», — с усмешкой уходил от ответа актер, общаясь с журналистами.

Как сообщается в материале DailyMail, пока Катчер в США. Он даже решился сводить семью на игру «Янкиз» и «Доджерс». Все четверо, одетые в футболки с символикой «Доджерс», появились на игре турнира Fall Classic в Лом-Анджелесе. Эштон и Мила при этом вовсе не выглядели воодушевленными — на супругах буквально не было лица. Звезды не поднимали глаз и не замечали никого вокруг.

Тем временем против P. Diddy выдвигаются все новые иски. Более того, его подозревают в устранении конкурентов и тех, кто мог раскрыть правду о его злодеяниях. В числе этих конкурентов называются исполнители Тупак Шакур, Алия, Майкл Джексон и экс-солист группы One Direction Лиам Пейн. Ранее 5-tv.ru писал о потрясшем Голливуд деле Комбса.