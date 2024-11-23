Утрата дня 23 ноября: кто сегодня умер

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 23 ноября.

Николай Годовиков — актер, умер 7 лет назад

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Непрофессиональный советский актер Николай Годовиков родился 6 мая 1950 года. В три года он уже умел читать, писать и даже учил стихи, декламируя их. В подростковом возрасте будущий актер занимался борьбой и легкой атлетикой. В районном Доме пионеров пел в хоре и учился в студии художественного слова.

К окончанию восьмого класса Годовиков начал раздумывать о карьере в театре, но под влиянием матери после школы поступил в физико-механический техникум. В это время Николай уже находился на учете в милиции как трудный подросток. Тогда же он и совершил свой дебют в кино.

Однажды однокурсник предложил ему поехать на «Ленфильм», где искали мальчиков 14-15 лет для съемок. Но в итоге приятель решил не участвовать, то Годовиков все же пошел на пробы и получил несколько небольших ролей в фильме «Республика ШКИД».

В 1968-м Николай, сыгравший Петруху в фильме «Белое солнце пустыни», получил широкую известность. Его утвердили на роль после того, как предыдущий исполнитель отказался от съемок. Тогда режиссер решил обратиться к Годовикову, который в то время трудился слесарем. Так актер продолжился свою творческую карьеру.

Во время съемок данного фильма его даже освободили от армии, но конфликт с администратором снял с него бронь, подписанную самим министром культуры. Из-за чего артист все же был призван. В итоге он не смог присутствовать на премьере, поскольку уже служил в армии в Сибири и посмотрел ленту лишь несколько месяцев спустя.

По завершении службы Годовиков вернулся в Ленинград и женился. В 1974-м у пары родилась дочь Мария, но через год супруги расстались, и он стал жить один в коммунальной квартире. Работал слесарем, каменщиком и грузчиком, а также сушил кожаные изделия и варил фрукты на кондитерской фабрике.

В 1977-м он получил серьезную травму груди в результате конфликта с соседом, что затруднило его поиск работы. А вскоре и вовсе попал в тюрьму. После того как он бросил работу, его осудили за тунеядство.

Затем, в июле 1980-го, ему дали четыре года за кражу. После выхода на свободу Годовиков работал электросварщиком и маляром, а затем женился во второй раз на женщине по имени Римма. В 1989-м у них родился сын Артем, но через полтора года семья распалась.

Параллельно с этим актер все же вернулся на работу в «Ленфильм» и даже снялся в нескольких фильмах. Но в 1991-м был снова осужден за кражу на 2,5 года. Возвратился Годовиков в кино в 1999-м с небольшой ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей — 2». После этого появился в небольших ролях еще в ряде российских сериалов. В 2006-м снялся в документальном фильме о своей жизни.

В 2009-м, когда артисту было 59 лет, он решил научиться водить и купил свою первую машину. В декабре 2014-го умерла его третья жена Людмила. После ее смерти он жил один в Санкт-Петербурге и увлекался рисованием. Умер Николай Годовиков 23 ноября 2017-го от рака почек.

Ларри Хэгмэн — актер, умер 12 лет назад

www.globallookpress.com/Dave Bedrosian

Американский актер, режиссер и продюсер родился 21 сентября 1931-го. Его матерью является известная актриса Мэри Мартин, которая брала с собой сына на многие съемки. Так Хэгмэн постепенно начал свою карьеру в театре, исполняя небольшие роли. В 1950-м его уже можно было наблюдать на Бродвее в пьесе «Укрощение строптивой».

В 1951-м он выступал в лондонской постановке мюзикла «Юг Тихого океана», где главную роль играла его мать. Спустя год, в 1952-м, во время Корейской войны, Хэгмэн был призван в Военно-воздушные силы США.

После службы в ВВС в 1956-м он вернулся в Нью-Йорк и продолжил выступать на театральной сцене. В 1961-м он получил роль в дневной мыльной опере «На пороге ночи», в которой снимался два года.

Но наибольшую популярность Хэгмэн получил благодаря роли бизнесмена Дж. Р. Юинга в сериале «Даллас». Сериал стал хитом и просуществовал в эфире пять сезонов. Позже он снялся в фильмах «Никсон» и «Основные цвета», а также в качестве приглашенной звезды в сериале «Отчаянные домохозяйки».

За время своей профессиональной карьеры Хэгмэн четырежды номинировался премию «Золотой глобус» и дважды на «Эмми», а также получил звезду на голливудской «Аллее славы».

Что касается личной жизни, актер был в браке 58 лет со шведкой Май Аксельссон, от союза с которой у него двое детей.

В 2011-м во время съемок продолжения «Далласа» стало известно, что у Хэгмэна рак горла. Затем, пройдя курс лечения, он заявил, что болезнь отступила. Но, как оказалось, ненадолго. 23 ноября 2012-го Ларри Хэгмэн умер от онкологии.

Мария Зубарева — актриса, умерла 31 год назад

© РИА Новости/Галина Кмит

Советская и российская актриса родилась 24 февраля 1962-го. Мария Зубарева росла в творческой московской семье. Ее отец, Владимир Меерзон работал в редакции детских программ Центрального телевидения, а мать Нина Зубарева, была телевизионным режиссером и вместе с мужем участвовала в создании популярной передачи «Спокойной ночи, малыши!».

В восьмом классе Мария поступила в Школу юного журналиста. Окончив школу с углубленным изучением английского языка, она готовилась к поступлению в институт иностранных языков. Однако благодаря рекомендациям знакомых родителей поступила в Щукинское театральное училище, которое окончила в 1983-м под руководством Юрия Катина-Ярцева.

Актриса работала в Московском театре имени Пушкина и получила широкую известность благодаря фильму «Мордашка» и главной роли в первом российском сериале «Мелочи жизни». Однако ее карьера была прервана заболеванием, спровоцированным тяжелыми родами.

Мария Зубарева умерла в возрасте 31 года от рака 23 ноября 1993-го. У нее остались трое детей.

Александр Меншиков — государственный и военный деятель, умер 295 лет назад

© РИА Новости/Б.Манушин

Государственный и военный деятель, ближайший помощник и фаворит Петра I, генералиссимус и адмирал появился на свет 16 ноября 1673-го. О его семье сохранилось мало достоверной информации. Существует мнение, что, став приближенным к Петру I, он нанял людей, которые придумали его родословную, указывая на литовских дворян как его предков. По одной из версий, отец Меншикова был конюхом, а по другой — пекарем. Также, по одной из легенд, в начале своей карьеры Меншиков торговал пирожками на улице, но эту историю могли придумать его недоброжелатели.

Документы, написанные им от руки, не сохранились, поэтому ученые сомневаются в его грамотности. Однако его природный талант и находчивость это компенсировали. Петр I обратил внимание на 14-летнего Меншикова и взял его в свою свиту. Юноша быстро завоевал доверие царя и стал его другом, участвуя во всех его начинаниях. Окружение полагало, что он станет придворным шутом, но они ошибались: император доверял ему множество дел.

Меншиков первым среди русских вельмож заказал себе парик в немецкой слободе и начал следовать западной моде, изучая немецкий и голландский языки, что усилило недовольство бояр. Именно Меншиков сопровождал Петра I во время его первой поездки за границу.

В 1700-м Александр вступил в брак с Дарьей Арсеньевой, которая позже родила ему семерых детей. В этом же году началась Северная война. Меншиков проявил себя в сражениях, постоянно находясь на передовой, командуя пехотой и кавалерией, участвуя в штурме крепостей. В 1704-м ему присвоили звание генерал-майора.

Одновременно с военной деятельностью развивалась и его административная карьера. С 1703-го, после основания Петербурга, Меншиков являлся губернатором города и управляющим его застройкой.

Император раздобыл своему союзнику титул Светлейшего князя Римской империи. А после победы в Полтаве Меншиков стал фельдмаршалом и получил несколько городов с волостями, увеличив число своих крепостных до 43 тысяч.

В мае 1724-го в Москве короновали Екатерину. В этот момент отношения Меншикова и Петра I начали ухудшаться. Перед своей смертью император не оставил завещания, что привело к дворцовому перевороту. Меншиков же способствовал восшествию на престол Екатерины и стал ее серым кардиналом. В феврале 1728-го был создан Верховный тайный совет с командующим в нем Меншиковым. Это дало ему неограниченную власть.

Однако 8 сентября 1727-го его обвинили в государственной измене, лишив титулов и наград. Так некогда правая рука императора был сослан в сибирский городок Березов, где построил дом и церковь.

Александр Меншиков умер 23 ноября 1729-го от оспы и был похоронен близ церкви, которую сам же и воздвиг. К сожалению, его могила до нашего времени не сохранилась.