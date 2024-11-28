Утрата дня 28 ноября: кто сегодня умер

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 28 ноября.

Александр Градский — певец, умер 3 года назад

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Александр Борисович родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Его ранние годы прошли в Сибири, но в 1957 году семья переехала в Москву, где в девять лет он начал обучение в музыкальной школе.

Хотя занятия в музыкальном училище приносили ему удовольствие, ежедневные домашние задания были для него настоящим испытанием. В общеобразовательной школе Александр не отличался выдающимися успехами — детстве его интересовали больше гуманитарные науки и литература, что уже в 14 лет позволило ему написать первое стихотворение. В том же возрасте он стал увлекаться западной музыкой, и среди его кумиров оказались участники группы The Beatles.

В 1969 Александр стал студентом факультета академического пения в Российской академии музыки имени Гнесиных, в процессе учебы получая первый опыт сольных выступлений. В дальнейшем Градский продолжил свое образование в Московской консерватории, где его наставником стал советский композитор Тихон Хренников.

После завершения обучения в Гнесинском училище музыкальная карьера Александра Градского начала стремительно расти: он стал одним из первопроходцев среди отечественных исполнителей, которые внедряли русскоязычные тексты в рок-музыку. Уже в студенческие годы певец основал группу «Скоморохи», чья программа состояла из его собственных композиций.

Со «Скоморохами» Александр градский активно гастролировал по всей стране, собирая полные залы фанатов. В тот период его популярность достигала невероятных высот: музыкант выступал практически каждый день, проводя по несколько сольных концертов длительностью около двух часов. В 1971-м группа также приняла участие в именитом Всесоюзном фестивале «Серебряные струны», где их 20-минутное выступление вызвало настоящий фурор, и в итоге они завоевали шесть из восьми возможных наград.

В тот же период Градский написал знаменитые композиции «Как прекрасен этот мир» и «Как молоды мы были». Последнюю из них музыкант не исполнял на своих концертах до 1990 года, несмотря на настойчивые ожидания слушателей.

Сольные произведения артиста были не единственной его деятельностью — в это время он также занимался созданием музыкального оформления для нескольких фильмов. Особое признание принесла ему песня «Романс о влюбленных», написанная и исполненная самим Александром Борисовичем для одноименной картины Андрея Кончаловского.

Эта работа стала значимым этапом в его творческой карьере: в 1974-м за эту композицию он получил звание «Звезды года» по версии известного музыкального журнала Billboard, эксперты которого отметили, что творчество Александра Борисовича представляет собой «выдающийся вклад в мировую музыкальную культуру».

Александр Борисович создал музыкальное оформление для почти пятидесяти художественных фильмов, нескольких десятков анимационных лент и документальных фильмов. Кроме того, он также появлялся на экране в качестве актера в ряде картин. В 1972 году Александр Градский принял участие в фильме «Визит вежливости», а в 1979-м его камео можно увидеть в двухсерийном проекте «Камертон». В 1991 году он сыграл роль в фильме «Гений».

Музыкант создавал музыкальные сопровождения для фильмов. Песни, которые он записал для кинокартины «Узник замка Иф», были включены в его студийный альбом «Монте-Кристо». В анимационном фильме «Голубой щенок», созданном Ефимом Гамбургом и основанном на одноименной поэме Юрия Энтина, Градский исполнил композицию о рыбе-пиле. К военной ленте «В августе 44-го» артист подготовил трек «Маятник качнется».

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Александр Борисович также проявил себя в крупном формате театральных постановок. В период с 1967 по 1969 год он принимал участие в создании рок-оперы «Муха-Цокотуха». После музыкант работал еще над двумя балетами — «Распутин» и «Еврейская баллада».

Творческая активность Александра Борисовича способствовала постоянному выпуску музыкальных альбомов. В его работах особое внимание заслуживает рок-опера «Мастер и Маргарита», в которой участвует уникальный состав исполнителей. Работал над ней Александр Борисович более 13 лет.

С 2012 Александр Градский был наставником в проекте «Голос». Легенда отечественной рок-музыки на протяжении нескольких сезонов успешно направлял своих участников к победам на самом значимом вокальном шоу страны. Александр Борисович основал музыкальный театр под названием «Градский Холл».

Летним сезоном 2021 года стало известно, что Градский вошел в состав жюри юбилейного 10-го сезона шоу «Голос» вместе с Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным. Во время записи передач артист испытывал ухудшение самочувствия — согласно сообщениям СМИ, вся съемочная группа настоятельно рекомендовала ему снизить нагрузку.

Несмотря на это, певец продолжал активно работать, игнорируя свои проблемы со здоровьем. Зрители не раз отмечали, что Александру Борисовичу трудно говорить и дышать. По данным СМИ, на последние съемки музыканта привозили на каталке, а затем он пересаживался в кресло судьи, перед которым был установлен вентилятор.

Личная жизнь Александра была очень насыщенна: несколько браков и трое детей, которые сохраняют память о своем великом отце.

В сентябре появлялась информация о госпитализации Градского с 70% поражением легких. Он отрицал перенесенный COVID-19, назвав это вымыслом журналистов.

Александр Градский умер28 ноября 2021 года от ишемического инсульта.

Лесли Нильсен — актер, умер 14 лет назад

www.globallookpress.com/KPA

Будущий актер родился 11 февраля 1926 года в южной части Канады, в семье иммигрантов из Европы.

Во время своих учебных лет мальчик заинтересовался театром. Тем не менее, его отец был против хобби сына, считая его несерьезным, даже несмотря на то, что его брат, Джин Хершолт, уже достиг значительных высот в актерской карьере в Голливуде и дважды удостоился «Оскара».

После того как Лесли закончил выпускные экзамены, его призвали на военную службу. Это произошло в период Второй Мировой войны, и Нильсен оказался участником всеобщей мобилизации. Однако из-за плохого слуха ему удалось избежать отправки на фронт.

После окончания военных действий Лесли нашел работу ведущим на местной радиостанции. Эфиры с его участием пользовались огромной популярностью среди слушателей. Непринужденный стиль общения, выразительный баритон и остроумные импровизации сделали Нильсена настоящей звездой в своем городе.

В середине 50-х годов Лесли Нильсен отправился завоевывать Голливуд. Его значимым успехом стало участие в сериале «Альфред Хичкок представляет», который выходил в эфир на протяжении семи лет.

В начале своей карьеры Лесли снялся в 32 фильмах. Наиболее запоминающейся второстепенной ролью стала работа в музыкальной мелодраме «Король бродяг». Его единственной главной ролью стал персонаж командующего космолетом в фантастическом триллере «Запретная планета», который собрал в прокате приличные для того времени три миллиона долларов.

В 60-х Лесли продолжал сниматься исключительно в эпизодах различных жанров: вестернов, драм, криминальных триллеров и комедий. В начале 70-х Нильсен появился в детективном проекте Нормана Ллойда о сыщике Коломбо, сыграв адвоката Питера Гамильтона.

Позже он снялся в другой серии «Коломбо», «Кризис личности», а в 1972-м стал частью успешного фильма-катастрофы «Посейдон», в котором его герой сражается со стихией.

В 70-е годы Нильсен закрепил за собой образ храброго военного, что проявилось в фильмах «Улицы Сан-Франциско», «Новобранцы», «МЭШ» и «Офицер полиции». Спустя 21 год после первой главной роли он снова сыграл в экологическом ужасе «День животных».

Эти работы были подготовкой к настоящему творческому взлету, который начался в середине 80-х с небольшой роли в комедийном фильме «Аэроплан», который собрал 83 миллиона долларов. Вскоре он получил роль Фрэнка Дребена в комедийном детективе «Полицейский отряд!». Этот образ стал успешным, после чего последовали фильмы франшизы «Голый пистолет», ставшие лучшими в карьере актера.

В 90-х годах актер уверенно закрепился уже в комедийном жанре. На экраны вышли такие фильмы, как «Неистребимый шпион», «Мистер Магу» и «Без вины виноватый», где актер продемонстрировал свои таланты как энергичный комик. Личность Нильсена сыграла значительную роль в росте популярности пародийного жанра.

Артист не делился подробностями своей личной жизни с журналистами, однако известно, что у него было четыре брака и двое детей.

Лесли Нильсен умер 28 ноября 2010 от пневмонии. На протяжении последних дней жизни актер сохранял хорошее настроение и был окружен близкими.

Любовь Полищук — актриса, умерла 18 лет назад

© РИА Новости/Шахвердиев

Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске в семье рабочих. С раннего возраста мечтала стать артисткой, увлекалась танцами и вокалом. Из-за своего высокого роста ее не приняли в балетную школу, поэтому будущая звезда телеэкранов вступила в школьный хор, где стала солисткой.

После завершения школы она отправилась в Москву, чтобы поступить в театральный институт, но опоздала на экзамены. Вернувшись в Омск, она работала в местной филармонии в коллективе «Омичи на эстраде».

Позже, совместно с другими артистами, поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ), которую окончила в 1967-м и вновь возвратилась в Омск. Там она выступала как артистка разговорного жанра и проводила театрализованные программы, исполняя монологи, написанные Марьяном Беленьким.

В 1971-м вышла замуж за актера Валерия Макарова, с которым выступала в дуэте «Омичи на эстраде», а через год у них родился сын Алексей.

С 1971 Полищук стала артисткой Московского мюзик-холла, где сыграла главную роль в спектакле «Красная стрела прибывает в Москву», для которого Михаил Жванецкий написал монолог. Заметность пришла к ней в 1976-м с участием в телефильме «12 стульев», где она танцевала танго с Андреем Мироновым. Однако после этого ей запретили играть в главных ролях из-за ее «несоветской» внешности.

После выхода фильма «Моя морячка» вамки Полищук становятся популярными и цитируемыми, а в «Интердевочке» она добавила некоторые фразы, наблюдая за проститутками в своем московском дворе, копируя их манеру поведения для своей роли. В 1976-м Любовь Полищук рассталась с Валерием Макаровым.

В 1979 году она присоединилась к труппе Московского театра миниатюр, в которой проработала семь лет. В 1985 году она завершила учебу на актерском факультете ГИТИСа. В 1984 году Полищук вышла замуж за художника Сергея Цигаля, и этот брак оказался удачным; в этом же году у них родилась дочь Мариэтта.

В 1986 ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1994 — народной артистки Российской Федерации. С 1990 по 1997 годы она была актрисой театра «Школа современной пьесы» под руководством Иосифа Райхельгауза.

В 1997 она сыграла в спектакле «Квартет для Лауры» вместе с сыном Алексеем, который к тому времени окончил ГИТИС. Спектакль имел большой успех и гастролировал по всей стране. С 2004 по 2006 год актриса снималась в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», исполняя роль Любови Прутковской, матери Виктории.

В 2000-м Любовь Полищук попала в ДТП, после чего смогла выступать на сцене только в ортопедическом корсете. В 2005 году ей был поставлен диагноз онкологического заболевания, и она проходила лечение в Боткинской больнице и в Институте хирургии имени Вишневского.

В Институте нейрохирургии имени Бурденко ей была проведена операция по удалению части позвоночника. Позже Полищук прошла курс реабилитации в частной клинике в Израиле, но без особого успеха. В начале марта 2006 года, вернувшись в Москву, Любовь продолжила съемки в сериале «Моя прекрасная няня», даже будучи серьезно больной.

Последние месяцы своей жизни Любовь Полищук принимала сильные обезболивающие, понимая, что не сможет справиться с заболеванием. Она выписалась из больницы и вернулась к семье. 25 ноября 2006-го родственники не смогли разбудить актрису, и она была вновь госпитализирована в коме с гипертоническим кризом, вызванным приемом медикаментов.

Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года от саркомы позвоночника.

Джеймс Нейсмит — создатель баскетбола, умер 85 лет назад

5-tv.ru

Нейсмит родился 6 ноября 1861 года в провинции Онтарио, Канада.

Джеймс отличался активностью и предприимчивостью, проводя свободное время на улице и уделяя предпочтение игровым видам спорта, которые только начинали набирать популярность в то время. В молодежной среде Канады того периода наиболее распространенными командными видами спорта были европейский футбол, известный как «соккер», и классический канадский футбол. Этот вид спорта напоминал по своему стилю и правилам регби, а в канадском футболе игроками могли быть только физически крепкие мужчины, так как силы и борьба играли важную роль в этой дисциплине.

Праматерью современного баскетбола считается довольно простая командная игра, известная как «утка на камне», которая пользовалась популярностью в Канаде во времена Нейсмита. В ходе игры на одном из концов площадки размещался камень или пень с «уткой», и задача противников заключалась в том, чтобы свалить эту утку, в то время как защитникам требовалось предотвратить это. Эта простая игра, по мнению многих, послужила источником вдохновения для Джеймса Нейсмита в процессе создания баскетбола, каким его знают сегодня.

Джеймс Нейсмит с юных лет не оставлял своего увлечения и решил связать свою жизнь с физической культурой и спортом, получив диплом преподавателя физического воспитания и начав работать в колледже Спрингфилда. Переехав в США, он полностью посвятил себя обучению, осуществляя его с вдохновением и глубокими знаниями.

Как педагог, Нейсмит стремился передать любовь к спорту своим ученикам и активно вовлекать их в занятия даже в холодный сезон. Зимой у студентов оставался лишь спортзал, где играть в популярные коллективные игры было невозможно. Однажды директор колледжа поручил Нейсмиту сделать так, чтобы студенты заинтересовались играми даже в ограниченном пространстве спортзала. С учетом его креативного подхода, он справился с этой задачей необычным способом: он установил в противоположных концах помещения корзины для фруктов, в которые игроки должны были забрасывать обычный футбольный мяч.

На начальном этапе корзины находились на полу. Эта первая версия «баскетбола» была элементарной, но в то же время занимательной и привлекательной, подходящей как для игр в помещении, так и на свежем воздухе. Всем без исключения воспитанникам Нейсмита понравилась новая забавная игра, и вскоре в колледже, где он работал, она начала набирать популярность.

Первые корзины для баскетбола были расположены на высоте трех метров, и неподготовленным игрокам было довольно сложно забросить в них мяч. Также возникали трудности с тем, чтобы достать мяч обратно, поскольку после каждого удачного броска он застревал в корзине.

Чтобы сделать игру более удобной, преподаватель Джеймс Нейсмит принял решение вырезать дно у обеих корзин, благодаря чему мяч теперь мог свободно выпадать из них. Правила баскетбола, созданного Джеймсом Нейсмитом, были опубликованы 15 января 1892 года.

Популярность баскетбола подтверждается тем фактом, что уже в 1904 году во время Олимпийских игр прошла первая показательная игра. Ключевой турнир по баскетболу состоялся в 1936 году в Берлине, где присутствовал сам изобретатель.

Джеймс Нейсмит умер 28 ноября 1939 года от кровоизлияния в мозг.