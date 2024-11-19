«Ей просто плевать»: сын Градского недоволен памятником на его могиле

Вокруг наследия Александра Градского до сих пор не утихают скандалы. Что вызвало гнев старших детей артиста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Открытие памятника на могиле Александра Градского обернулось скандалом. Из-за чего поклонники остались недовольны монументом? Почему событие прошло в секретной обстановке? Правда ли, что старших детей маэстро не позвали на кладбище? В чем на этот раз они обвинили вдову покойного отца Марину Коташенко? И за что продолжают судиться с последней женой музыканта? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Народному артисту России Александру Градскому 3 ноября исполнилось бы 75 лет. Знакомые вспоминают: он с нетерпением ждал этой даты. Планировал собрать друзей, провести праздничный концерт. Но не сбылось. Композитор скончался в 2021 году от инсульта. А почтить память в день его юбилея на Ваганьковское кладбище пришло лишь несколько поклонников.

«Первое наше знакомство воочию было незабываемо просто. Я не думал, что он умеет так улыбаться. Я не думал, что он умеет так шутить», — признался продюсер Андрей Загорский.

Впрочем, на могиле Градского спустя три года хотя бы появился памятник. Небольшой монумент был открыт за неделю до его дня рождения. Причем само мероприятие прошло в строжайшей тайне. СМИ пишут: на нем присутствовали только родственники композитора. А вдова Марина Коташенко произнесла проникновенную речь.

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«Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным», — объяснила вдова Александра Градского.

Но большинство поклонников артиста не оценили ни закрытый формат мероприятия, ни само надгробие. В сети уже появились гневные комментарии фанатов о том, что Градский заслуживает большего, чем тайная встреча на 20 персон и черный камень на могиле.

«Весьма неказистый „мемориал“ получился от любящей вдовы».

«Памятник объемный и массивный. Но невыразительный для талантливого музыканта».

Поклонники уверены: Марина просто сэкономила и могла бы заказать супругу более достойный памятник. Ведь этим летом суд как раз поставил точку в наследственном деле композитора. В результате Коташенко получила большую часть богатства мужа, которое изначально оценивалось в миллиард рублей.

«Когда есть пирог большой, вкусный, то разум отступает на второй план. На первый план выходят инстинкты», — выразил мнение музыкант Анатолий Алешин.

Почти три года вся страна с интересом следила за войной в клане Градских. Борьба за наследство оказалась круче американского блокбастера. На вдову музыканта напали грабители. Заставили отдать им сто миллионов рублей, которые певец якобы хранил под кроватью.

«Когда у нее украли вот эти суммы… Господин Жабборов, который был признан виновным в краже, является родственником работника, который работал в тот момент у Марины Коташенко на даче… Мустафа. То есть они родственники. И оба этих человека до этого работали на стройке у моего отца. Поэтому это, конечно, попахивает очень так странно», — высказался сын маэстро Даниил Градский.

А вскоре в битву вступила третья супруга артиста. Ольга Градская решила, что даже после 20 лет с момента развода имеет право на его имущество.

«Моя мать никогда не разделяла с отцом имущество за всю жизнь. Они даже вместе прописаны были после развода и жили вместе там 15 лет», — подчеркнул сын Градского.

Затем двоюродная сестра Александра Наталья обвинила мэтра, что при жизни он незаконно завладел имуществом ее покойного отца. А позже, по словам Марины Коташенко, одни и те же лица вынесли из дома и квартиры Градского его личные вещи, фотографии и антикварную мебель.

«Молодая вдова подняла шум в СМИ, что приехал Даниил и вывозит вещи из квартиры. Даниил ничего не похищал и ничего не крал. Я так полагаю, что все-таки это была попытка переломить общественное мнение в свою пользу», — объяснил адвокат Даниила Градского Шота Горгадзе.

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Старшие дети музыканта тоже в стороне не остались. Даниил и Мария подали иск к Коташенко, заявив, что она на самом деле не вдова. Потому что предложение руки и сердца Градский сделал Марине только за два месяца до своей смерти. При этом последние семь они даже не вели совместный быт.

«Чуть ли не в разных местах даже и жили. Он жил у себя на Мосфильмовской, в этой квартире», — рассказал Алешин.

«Александр Градский не хотел этого. Но уже когда он был, по сути, можно даже так сказать, на смертном одре, уже тогда, благодаря покровителям вдовы, быстренько брак был зарегистрирован со всеми правовыми последствиями», — уточнил адвокат Горгадзе.

«Марина Владимировна как минимум недостойная наследница. А как максимум она, возможно, преступница. Поскольку есть информация о том, что моему отцу долго вызывали скорую помощь во время инсульта — порядка двух часов. Это подтвердила свидетельница в суде», — рассказал Даниил Градский.

Казалось бы, теперь, когда наследственное дело наконец закрыто, в семействе Градских должны воцариться тишина и покой. Но примирения родственников так и не случилось. Даниил и Мария недовольны той частью наследства, которое получили. Сами они планировали сделать достойный монумент стоимостью в 20 миллионов и весом в 35 тонн. Но Марина все решила иначе. И даже не позвала их на открытие надгробия.

«Просто не хотели, видимо, встречаться одна семья с другой. Это их выбор», — отметил продюсер Загорский.

«Я считаю, что ей плевать, ей просто плевать. И более того, посмотрите на это надгробие. Она положила на папу плиту, которая как рояль. А какое отношение это имеет к Градскому? Он что, пианист? Мы постараемся сконцентрировать наши усилия на том, чтобы поставить отцу городской памятник такого уровня, которого достоин народный артист Российской Федерации», — заявил сын музыканта.

Старшие наследники Градского не намерены сдаваться. Сейчас в суде рассматриваются сразу пять исков к Марине Коташенко. Среди них числится и уголовный. Даниил и Мария все же настаивают на признании последнего брака музыканта фиктивным.