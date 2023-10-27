Держи ноги в тепле: какие электростельки спасут в мороз

Минус 60 — такую экстремальную температуру зафиксировали синоптики в Якутии в начале этого года. В других регионах страны зима тоже из года в год выдается холодной.

Во время долгой прогулки, рыбалки или работы на улице первыми замерзают ноги. Спастись от поражения морозом и просто согреться помогут термостельки.

«Самая полезная программа» решила их купить и протестировать.

Принцип работы одноразовых и многоразовых стелек с подогревом

Модели отличаются друг от друга не только ценой, но и сроком эксплуатации, есть одноразовые и многоразовые изделия.

«Стелек у нас бывает четыре вида. Первый — проводной от батареек. Второй — проводной аккумуляторный. Третий беспроводной, то есть все то же самое, только аккумулятор находится внутри стельки. И четвертый вид — это химический», — говорит электрик Леонид Жарков.

Дешевле всего обошлись химические, всего 300 рублей за пару. Принцип их работы простой: достаточно снять защитную пленку, специальный состав вступит в реакцию с кислородом, и термостелька начнет нагревается.

«Самый главный минус — это, естественно, то, что они одноразовые. То есть мы один раз запустили нагрев, он где-то в районе трех-четырех часов поработал, и потом изделие идет в помойку, к сожалению», — поясняет эксперт.

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В отличие от химических, электрические стельки многоразовые. При правильной эксплуатации прослужат не один сезон. Модель с USB-проводом обошлась в 650 рублей. Ее можно заряжать от любого гаджета, например, от пауэрбанка. Но чтобы ногам всегда было тепло, придется все время носить зарядку с собой.

«Главный минус в том, что там довольно тоненькие провода, и есть очень большой риск при каком-то неаккуратном действии, допустим, вы там поскользнулись, споткнулись и так далее, просто порвать провода и, соответственно, стельки полетят опять же в мусор», — предупреждает электрик.

Третий образец стоит еще дороже, 1800 рублей, и работает на батарейках. У каждой электростельки свой блок питания.

«Присутствует ремешок, с помощью которого данный девайс крепится либо к ноге, либо куда-то прячется в ботинок», — рассказывает специалист.

Самые дорогие — электрические беспроводные стельки. Стоят как новая пара обуви — три с половиной тысячи рублей. Главное отличие этого девайса от других — аккумулятор находится внутри изделия. Его нужно зарядить от любого гаджета, убрать провода, и в ботинке ничего не будет мешать. А еще можно регулировать тепло с помощью пульта управления. Удобно, но эксперт предупреждает: чем больше в устройстве электроники, тем легче его сломать.

«При каком-то неаккуратном действии есть шанс повредить аккумулятор, что может привести либо к возгоранию, либо к взрыву и печальным последствиям», — отмечает он.

Как сильно стельки прогревают ноги

Сперва надо проверить, насколько хорошо нагреваются все модели. Для этого понадобился электронный термометр и тепловизор. Производители обещают: до максимального значения термостельки разогреваются всего за 15 минут.

Химические и дешевые проводные за это время потеплели до плюс 50. Чуть ниже показатели у модели на батарейках (более 42 градусов). Самые горячие — дорогие электростельки. Термометр показывает, что они нагрелись выше 64 градусов.

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Но важна не только температура, но и равномерность прогрева. Самая горячая точка у одноразовой термостельки находится в центре, стопе и пальцам должно быть тепло, а вот пятка может и замерзнуть.

У второго образца, который работает от пауэрбанка, нагрев идет по контуру изделия, поэтому прогреваются примерно равномерно начало стопы у пальцев, центр стопы и пятка.

Внутри стельки на батарее две спирали, они довольно равномерно прогревают ноги.

А вот наиболее дорогие электростельки неприятно удивили. Несмотря на высокую цену, греют они, по сути, только пальцы.

«То есть у нас середина стопы и пятка не греются», — отмечает электрик.

Насколько долговечны электростельки

В следующем испытании тестируется эффективность стелек с подогревом, если носить их придется при тридцатиградусном морозе. Для имитации мороза все стельки с подогревом опустили в контейнер с сухим льдом.

Спустя три минуты химические термостельки остыли на 25 градусов.

«В самой горячей точке температура чуть выше 19 градусов, то есть достаточно прохладно», — констатирует специалист.

Но еще хуже показали себя дешевые проводные электростельки, они замерзли. В районе пятки минус 16, а в одном месте даже минус 21.

Провалили испытание и стельки с подогревом на батарейках. Всего за три минуты остыли до -10. Для рыбалки или долгих прогулок такой вариант точно не подойдет.

А вот дорогая беспроводной модель показала себя неплохо. Даже после экстремальной заморозки температура в районе пальцев выше 30 градусов.

«В общем и целом достаточно комфортно, но я думаю, что середине стопы, пятке при длительном нахождении на улице все-таки будет холодно», — комментирует мастер.

Согреют ли ноги промокшие стельки

Что случится, если в ботинок попадет вода? Все покупки опрыскали из пульверизатора.

Одноразовые термостельки моментально промокли.

«Левая химическая стелька после попадания воды перестала греть. Несмотря на то, что ее „сухая“ правая коллега, так скажем, все еще греет», — рассказывает Жарков.

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Образец с зарядкой от пауэрбанка тоже послужит до первого дождя. Правая электростелька греет еле-еле, а левая вовсе вышла из строя.

«Скорее всего, его замкнуло. К сожалению, он у нас работать перестал», — недоволен эксперт.

А вот стельки с подогревом от батареек не пропустили воду. Обе держат тепло на отметке плюс 26.

С беспроводным устройством тоже все в порядке. Если электростельку промокнуть, видно, что она практически сухая, температура больше 30.

Насколько долговечны стельки с подогревом

Но у стелек с подогревом есть еще одно слабое место: во время эксплуатации их легко повредить. С помощью наждачной бумаги и шуруповерта можно протестировать износостойкость стелек и проверить, как быстро образцы придут в негодность.

«Имитируется длительная носка, когда человек обувь надевает, снимает. Иногда бывает, что нога или стелька ерзает по ботинку», — объясняет специалист.

Одноразовая термостелька стерлась за считанные секунды, а ведь у нее внутри едкие реагенты. Если они попадут на кожу, можно получить ожог.

Второй девайс оказался прочнее.

«Больше излохматился, чем стерся. Довольно надежный образец. Наждачка его брать не хочет», — говорит эксперт.

У экземпляра на батарее только немного отклеился внешний слой.

А самая дорогая модель на удивление оказалась не крепкой.

«Кстати говоря, стирается он тоже хоть и тяжеловато, но довольно быстро. Поверхностный слой у нас пришел в негодность», — отмечает электрик.

Ну и последний тест. Производители обещали, что все стельки будут поддерживать тепло минимум шесть часов. Но проверять дешевые модели уже нет смысла. Они дали сбой, когда промокли. А что с остальными?

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За шесть часов электростельки с подогревом на батарейках остыли до комнатной температуры.

«К сожалению, вариант от батареек у нас больше не работает», — утверждает эксперт.

А вот дорогие беспроводной стельки даже спустя время греют — в районе пальцев температура выше 47 градусов.

Какие стельки с подогревом лучше выбрать

Испытания показали: наиболее долговечные и теплые — дорогие беспроводной стельки. Но отдавать за них больше трех тысяч рублей — сомнительное удовольствие.

Лучше на эти деньги купить высокие ботинки и теплые носки. А для рыбалки или прогулки вполне подойдут одноразовые химические термостельки. Главное, следить, чтобы ноги не промокали.