Какие бьюти-процедуры нужно успеть сделать за январские каникулы

Январские праздники созданы для того, чтобы отдыхать, гулять, путешествовать и активно проводить время. Но бьюти-эксперты советуют также выделить время в ежедневнике на поход к косметологу и решиться на эффективные процедуры. Мелкие синяки, отеки и покраснения успеют пройти, и коллегам останется только гадать над причинами яркого преображения.

На что лучше потратить череду выходных дней, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач дерматовенеролог- косметолог, эксперт по инъекционным и аппаратным методикам Елизавета Алешанова.

В чем особенность зимнего ухода за кожей

Уход за кожей в зимнее время имеет ряд отличий.

«Надо понимать, что кожа подвергается большому стрессу. На нее воздействует холод, сухой воздух в помещениях из-за отопления, это приводит к обезвоженности. Появляются раздражение, высыпания, покраснения», — перечислила специалист.

Поэтому главный акцент зимой — это увлажнение и питание кожи кремами с более плотными текстурами и жирными кислотами.

Для клиентов с проблемной кожей или возрастными изменениями именно зимой косметолог может дополнительно посоветовать крем с ретинолом как стимулятор обновления покрова. Также в этот период назначают крем с кислотами.

Какие процедуры лучше всего сделать в новогодние каникулы

Предновогодняя неделя и все десять выходных дней — горячая пора в салонах красоты и медицинских центрах. Клиенты спешат записаться на процедуры и при этом воспользоваться праздничными скидками.

Зимой рекомендуется делать процедуры, требующие реабилитации и минимального солнечного воздействия. Поэтому январские праздники идеально подходят для сложных манипуляций.

«Рекомендованы все аппаратные процедуры в период каникул. Они работают за счет повреждения кожного покрова и требуют реабилитации. Может появиться синяк от воздействия на крупный сосуд. Также может произойти временное потемнение пигмента с последующим отшелушиванием. На это нужно время, и зимой в новогодние праздники кожа способна максимально отдохнуть и восстановиться без макияжа», — пояснила врач дерматовенеролог- косметолог.

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Эксперт рекомендует обратить внимание на следующие процедуры:

Лазерная шлифовка лица. Обновляет кожный покров, выравнивает рельеф кожи, стирает видимые неровности и исправлять дефекты.

Фотодинамическая терапия. Лечит акне, устраняет видимые возрастные изменения, запускает регенерацию клеток кожи.

Микроигольчатый RF-лифтинг. Уплотняет кожу лица и улучшает ее качество.

Биоревитализация. Работает на улучшение качества кожи и устранение обезвоживания.

Если следовать всем предписаниям врача и наносить показанные средства на кожу для ее восстановления, тем лучше будет результат.