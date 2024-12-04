Чувства или игра: что на самом деле связывает Волочкову и Шаляпина

Анастасию Волочкову последние несколько месяцев подозревали в беременности. Стоит ли ждать пополнения в семье звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Весь шоу-бизнес обсуждает возможную беременность Анастасии Волочковой от Прохора Шаляпина. Неужели артисты действительно скоро станут родителями? И что на эти слухи ответила сама балерина? Почему она считает певца лучшим кандидатом в отцы? Готов ли он сам к такой ответственности? И правда, что на самом деле это лишь очередная попытка 48-летней танцовщицы напомнить о себе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Прийти я решила в этом костюме, потому что это завершающий образ моего шоу. У меня валенки, знаете, Волочковские, такие в стразах», — рассказала заслуженная артистка РФ.

На недавней премии «Звезды хайпа» все внимание было приковано к королеве русского балета. Ярко-красное платье с пышным головным убором, перьями и стразами. Анастасия Волочкова явилась на церемонию в образе Жар-птицы. Но гостей больше интересовал ее растущий животик. Некоторое время назад знаменитость заявила о беременности от Прохора Шаляпина.

«Прохор, ты представляешь, я уже не знаю, на каком месяце беременности, но…» — сказала балерина в одном из видео.

«Я называю их „сладкой парочкой“. Только буду рад, если они будут иметь детей», — признался дзюдоист Алексей Леденев.

Весь последний год звезда активно подогревала слухи о своем романе с 41-летним певцом. Пара проводила много времени вместе и демонстрировала публике свои пылкие чувства. Чего только стоят их совместные банные процедуры и страстные объятия.

«Мы любим друг друга. Прохор, я тебя очень, Прошечка, люблю. Мой любимый», — заявила в купели звезда.

«Я тоже», — ответил певец, поцеловав Волочкову.

А однажды, по словам артистки, они провели незабываемую ночь вдали от города.

«Мы оставались в этом комплексе банном, спали на одной печке, спали в одной кровати. Я читала ему стихи на ночь. Прохор — частый гость в моем доме», — рассказала она.

И Шаляпин попросил родить ему как минимум троих детей.

«У нас был бы самый красивый ребенок, самый талантливый и самый лучший. Я бы реально родила ребенка», — подчеркнула балерина.

«Я был бы счастлив, если бы Анастасия Волочкова родила мне наследника. По причине того, что у Насти, конечно же, есть имя, у нее бесспорный талант, признанный всем миром, прекрасная генетика», — объяснил певец.

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СМИ пестрили заголовками о беременности Волочковой всю осень. Однако многие в нее не поверили. Известно, что Прохор Шаляпин предпочитает женщин в возрасте, а Анастасия старше его всего на семь лет. Тем более певец не стал скрывать: перспектива связать свою судьбу с Волочковой ему не по нраву. Да и балерина не раз заявляла: хоть и высокий, статный Прохор идеален для роли отца, ей пока достаточно одной единственной наследницы.

«Она такая самостоятельная. Просто говорит: „Мама, я не хочу, чтобы меня воспринимали как дочку Анастасии Волочковой“. Потому что она тем более носит мою фамилию: Ариадна Волочкова. Все хочу сама», — рассказала артистка.

Пока коллеги балерины обсуждали новость о ее беременности, Волочкова держала интригу и старалась игнорировать выходы в свет. Но облегающий костюм Жар-птицы на недавней тусовке четко дал понять: 48-летняя Анастасия не ждет ребенка. Ведь по срокам должен быть пятый месяц как минимум. Подписчики решили: опять балерина пиарится. И тут же задались вопросом: а способна ли она вообще еще раз стать матерью?

«Готовы говорить о чем угодно, даже о невыполнимом, лишь бы попасть в СМИ».

«Все ее гены утонули в алкоголе».

Публика припомнила Анастасии Волочковой и ее многолетнее увлечение кальяном, спиртным и отсутствие нормального питания, что, как известно, не способствует укреплению здоровья.

«Дайте мне возможность здесь реализовать свои возможности и все свои пути. Я больше не имею сил, вы понимаете или нет?» — говорила балерина в слезах

Многих смущает и возраст артистки. Яна Рудковская с Евгением Плющенко решились на второго общего ребенка, когда ей было уже 45. Продюсер не стала скрывать: зачать естественным путем не удалось. Не помогли и 12 попыток ЭКО. Она обратилась за помощью к суррогатной матери. Как и легенда 90-х Алена Апина, которой на момент планирования ребенка было 37 лет.

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«Хочу сказать всем: если вы видите, что у женщины нет детей, не стоит задавать ей вопросы про ребенка. Это страшная трагедия. Почва из-под ног уходит. Что касается суррогатной матери, то это было моим решением и рекомендацией врача», — поделилась заслуженная артистка РФ.

«В таком возрасте, конечно же, адекватнее будет применение вспомогательных репродуктивных технологий. К сожалению, риски по развитию сахарного диабета во время беременности либо артериальной гипертензии, когда сопровождается повышением артериального давления и есть риск потери беременности, в более позднем возрасте выше, чем в более молодом», — уточнила врач-репродуктолог Виктория Александрова.

Поклонники не сомневаются: у балерины не хватит здоровья на еще одного малыша. Но, видимо, Анастасия Волочкова устала от слухов и домыслов. И недавно сама призналась, что никакой беременности нет. А с Шаляпиным их по-прежнему связывают только дружеские отношения.

«Мы с Прохором Шаляпиным настолько веселые, классные и позитивные люди, без доли пошлости, понимаете? В отличие от Никиты Джигурды, от которого всегда я не знала, какой подставы ждать, какой гадости, какой мерзости, какой именно подлости, не побоюсь этого слова. Я перестала с ним общаться после его подстав. А с Прохором мы веселимся, шутим. Мы, артисты, созданы для того, чтобы людей радовать, чтобы позитив им дарить», — высказалась балерина.

К тому же Волочкова вся в работе. Она запустила свое грандиозное шоу, на которое потратила около 30 миллионов спонсорских рублей. И вряд ли готова подвести инвесторов.

«Оно показывается примерно четыре раза в месяц на достойных площадках Москвы и Подмосковья. На тех, которые соответствуют техническому райдеру. Поскольку сейчас мое шоу связано с экраном, который должен быть на всю сцену. У нас нет декораций, все связано с видеоконтентом, на самом высоком уровне с маппингом. Поэтому я сейчас, конечно, вся именно в своем шоу», — объяснила звезда.

Но при этом балерина намекнула, что пополнение в семье возможно. Ее дочь Ариадна уже около года встречается с молодым человеком. Теперь Волочкова озабочена другим статусом и ждет не дождется, когда станет бабушкой.