«Она будет прекрасной мамой»: Олег Майами ответил на слухи про роман с Бузовой

Ольга Бузова давно мечтает о семье. Кого поклонники заподозрили в отношениях со звездой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова заявила, что готовится стать матерью. Кого она выбрала на роль отца будущего ребенка? Правда ли, что потенциальный кандидат — один из ее бывших возлюбленных? Зачем теледива целыми днями слушает свои песни? Почему отказала народному артисту РФ Филиппу Киркорову? И действительно ли собирается покинуть шоу-бизнес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Смотрите, значит, в следующем году я выхожу замуж и рожаю. Затем год возьму такую небольшую паузу для творчества и побуду хорошей мамой… Каждый родитель обязан и должен нести ответственность за воспитание своего ребенка. Ребенок — это счастье», — сказала певица.

Это заявление Ольги Бузовой стало полной неожиданностью для ее фанатов. Они тут же начали обсуждать: неужели звезда находится в интересном положении? А главное, кто счастливый отец? Ведь артистка уже давно говорит, что мечтает стать матерью.

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«Для того чтобы это чудо свершилось, во-первых, нужно начать репетировать занятия любовью, если можно об этом говорить. А еще до этого нужно понять, с кем. Это большая ответственность и большое-большое важное решение. Это на всю жизнь и ответственность за ребенка на всю жизнь», — отметила знаменитость.

Одно время Ольга Бузова активно создавала интригу разговорами о новом романе. Потом заявила: ее сердце по-прежнему свободно. А недавно опять намекнула, что влюблена.

«Мои отношения основываются на уважении, на любви, на поддержке, на доверии безусловном», — уточнила теледива.

В тот день артистка вышла на сцену с певцом Олегом Майами, чтобы исполнить совместную песню. Неожиданно даже для самой Ольги артист так страстно ее поцеловал, что зрители моментально сделали вывод: вот же он — новый избранник Бузовой.

«Она просто рождена для этого, чтобы сиять и показывать людям, какой должна быть артистка, звезда», — заявил певец.

Несколько лет назад Бузова и Майами уже встречались. Но тогда их отношения продлились недолго. Может быть, сейчас все будет по-другому? Весь вечер молодые люди не отходили друг от друга. А на вопросах про коллегу Ольга расплывалась в улыбке.

«Я очень внимательно наблюдала всегда за его карьерой и за его жизнью. И в этот раз инициативу проявил мужчина. Я люблю, когда мужчины берут все в свои руки», — призналась артистка.

Бузова рассказала: за последние годы она получала огромное количество предложений исполнить песни дуэтом. Но практически всегда отвечала твердое «Нет». Почему же Майами стал исключением?

«В свое время я стольким отказала. Самому Филиппу Киркорову в 2017 году не захотела, не подтвердила с ним дуэт, потому что мне хотелось добиться всего самостоятельно», — поделилась Бузова.

Майами был настроен решительно. Он уговорил Ольгу хотя бы послушать песню. Правда, присылать композицию по электронной почте не захотел. Настоял на личной встрече.

«Говорил мне: „Нет, только приезжай на студию в Минск, в Беларусь. Я хочу видеть тебя, видеть твои глаза, когда ты услышишь эту песню“. Я приезжаю в Беларусь на съемки. И слышу эту композицию, которая сразу мурашками по коже отражается на мне. И я понимаю, что мы пробуем, мы записываем. Мы слышим и понимаем, что это очень про нас», — рассказала звезда.

В итоге дуэт получился горячим. Ольга Бузова сияла от счастья и строила планы на будущее в новом статусе.

«Оля будет прекрасной мамой, я в этом уверен. Она этого ждет. Она к этому готова», — выразил мнение Олег Майами.

Но он разрушил мечты фанатов Бузовой о ее скорой свадьбе. Певец признался: их романтическая история с Ольгой давно в прошлом. И сейчас двух звезд связывает исключительно дружба. Олег Майами добавил: артистка действительно планирует создать семью, но продолжает искать свою любовь.

«Все пишут везде в комментариях: вместе — не вместе, вместе — не вместе. Господи, да просто смотрите классный клип. Я абсолютно не готов к семье и не представляю себя семейным человеком. Выбрал людей. Я как будто бы готов всю жизнь, пока не задохнусь, работать для людей», — подчеркнул исполнитель.

Однако есть и хорошая новость: в ближайшее время Ольга Бузова не уйдет из шоу-бизнеса и продолжит радовать зрителей своими хитами.

«Восемь лет я выпускаю для вас мед из ушей. Восемь лет благодаря Леди Бу у вас огромное количество композиций в ваших плейлистах. Я фанатка своих песен, могу их слушать круглосуточно», — призналась Бузова.

Но матерью Ольга все-таки стала. Правда, пока только крестной. Теледива выложила в блоге видео с сыном своей подруги Марии Погребняк.

«Она будет лучшей второй мамой для моего сына. Она очень заботливая, мы с ней все время на связи. Так переживает за Володеньку», — заверила блогер.

Это уже второй крестник Бузовой. По словам артистки, она обожает проводить время с малышами. И не теряет надежды, что однажды возьмет на руки собственного ребенка.