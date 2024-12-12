Лучшая пора: какие аппаратные бьюти-процедуры лучше всего сделать зимой

Убрать с лица печать прожитых лет и освежить тон кожи — кто же от этого откажется. Правда, многих останавливают отеки и гематомы, которые омрачают первые дни после процедуры.

Именно поэтому врачи советуют запланировать подобные манипуляции именно на зимний период. Из-за холодов социальная активность не такая высокая, как например, в другие времена года. Короткий световой день и наличие объемных шарфов и шапок дополнительно помогают спрятать отеки и покраснения после визита в клинику или салон красоты. Зато потом можно смело демонстрировать вау-эффект.

К каким аппаратным манипуляциям стоит присмотреться в течение зимы, эксклюзивно Пятому каналу рассказала косметолог и дерматолог Алена Саромыцкая.

Косметологические процедуры принято разделять по сезонам. На зиму обычно планируют травмирующие манипуляции, которые требуют длительного заживления. Такие назначают как молодым пациенткам, так и возрастным.

«В осенне-зимний период у пациента есть время востановиться и уплотнить кожу, чтобы отражение в зеркале радовало. После процедур есть определенный период реабилитации, поскольку возможно наличие гематом, отеков и синяков», — пояснила врач.

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Лазерные (не)абляционные шлифовки. Засчет удаления клеток рогового слоя эпидермиса с одновременным прогревом верхних слоев дермы достигается эффект обновления кожного покрова, омоложения и подтяжки кожи, устранения морщин, компактизации лица, а также стирания различных дефектов — расширенных пор, складок, шрамов, постакне.

Игольчатый или монополярный RF-лифтинг. При радиоволновом методе разогрева глубоких слоев кожного покрова возвращается упругость и эластичность, а цвет лица выравнивается. В результате подтягиваются брыли, приподнимаются брови, стираются носогубные складки, разглаживаются шрамы от акне. Процедуру также можно делать и на проблемных участках тела.

Армирование лица коллагеностимуляторами. Под кожу с помощью канюли вводятся препараты. В результате происходит обновление эпидермиса, устраняются возрастные изменения, кожа становится более эластичной и подтянутой.

SMAS-лифтинг. Под воздействием ультразвуковых волн происходит стимуляция выработки коллагена. Кожа возвращает утраченный тонус, морщины разглаживаются, уголки рта и век приподнимаются, контур лица подтягивается.

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Зимой косметолог также рекомендует провести инъекционный курс для насыщения кожи полезными кислотами и микроэлементами. И самое время позаботиться о стройности тела до наступления весны. В этом помогут армирующие техники, векторный или RF-лифтинг, а также криолиполиз. Эти процедуры позволят избавиться от локальных жировых отложений и подтянуть кожу.