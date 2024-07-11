Шея как у двадцатилетних: как навсегда избавиться от колец Венеры

Люди часто обращают внимание на эстетику лица, однако забывают о том, как важно следить за внешним видом шеи. Эта зона является индикатором возрастных изменений, а также может сообщать о различных заболеваниях. Примечательно, что горизонтальные складки, называемые также кольцами Венеры, не всегда возникают в преклонном возрасте, зачастую их можно наблюдать у молодых пациентов, в том числе у детей.

Из-за чего образуются злополучные полоски на шее? Как предотвратить их появление? И может ли современная медицина сделать шею молодой и красивой? Об этом и многом другом эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматолог Оксана Макаревич.

Почему кольца Венеры называются так и каковы причины их появления

Кольца Венеры — это горизонтальные заломы на шее, наиболее заметные спереди. Они появляются в силу разных физиологических причин вне зависимости от возраста.

«Это в принципе поперечные складки, это не морщины. Складки или заломы горизонтальные, которые более отчетливо видны на передней поверхности шеи», — отметила Макаревич.

Существует несколько причин появления таких изменений кожи:

— генетическая предрасположенность. В этом случае складки могут появляться в молодом возрасте. Как правило, они связаны с анатомическим строением области шеи и качеством кожи;

— нездоровый образ жизни, когда человек часто наклоняет голову во время чтения или работы за компьютером;

— неправильная осанка, изменяющая положение головы;

— сон на высоких подушках;

— проблемы с прикусом, когда у человека есть гипертонус жевательных мышц;

— неврологическая симптоматика, например, мимические тики;

— частое или чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей, из-за которого снижается эластичность и упругость кожи.

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Кроме того, поводом для появления колец Венеры могут стать гормональные метаболические нарушения, в результате которых появляется подкожно-жировая клетчатка. Из-за нее складки на шее могут становиться более выраженными. В таких случаях нередко приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

Профилактика появления колец Венеры на шее

Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, необходимо проводить профилактику. Это гораздо эффективнее, чем лечить кольца Венеры, когда они уже появились.

«Должен быть правильный уход. Это тоже никто не отменял. Это должны быть какие-то аппаратные или инъекционные методики, если в этом есть необходимость, либо их сочетание для того, чтобы шея наших пациентов всегда выглядела ухоженно и эстетически привлекательно», — заявила специалист.

Чтобы кольца Венеры не появились, нужно каждый день:

— делать физические упражнения для осанки;

— ограничивать работу с гаджетами и компьютером;

— консультироваться со стоматологом;

— правильно подбирать подушку для сна;

— избегать попадания прямых солнечных лучей;

— нехватка витаминов D и B12;

— проходить ежегодную диспансеризацию.

Можно ли избавиться от колец Венеры в домашних условиях

Уходовые процедуры, крема и массажи, как правило, не убирают возникшие складки. Они могут лишь опосредованно влиять на разрешение проблемы. Например, массажи воротниковой зоны хорошо сказываются на осанке, которая, в свою очередь, влияет на исчезновение шейных складок. Применять крема можно в целях профилактики, чтобы кольца Венеры появились как можно позднее и менее выражено.

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«Если уже есть у нас в наличии кольца Венеры, избавиться самостоятельно дома, я считаю, невозможно. Потому что там уже задействованы определенные структуры мышечных и мягких тканей и кожный лоскут, поэтому крема использовать надо, это хорошо, не надо забывать про шею, но избавиться, если уже появились кольца Венеры, я считаю, невозможно», — заявила косметолог.

Уходовые процедуры как метод профилактики использовать необходимо. Можно применять крема с ретинолом невысокого процента, чтобы не было разрушающего и деструктивного воздействия на кожу.

«Использовать пилинги на основе альфа-гидроксикислот не очень большой концентрации, потому что все, что высокой концентрации и низкого PH, <…> используют в профессиональной деятельности косметологи-эстетисты, поэтому дома нужно использовать все очень аккуратно», — подчеркнула Макаревич.

Важно отметить, что массажные движения в области шеи всегда должны идти на расслабление, а не на повышение тонуса. Напряженные мышцы могут усугубить ситуацию, поэтому чрезмерно задействовать их крайне не рекомендуется. Легкие формы массажа, наоборот, приветствуются.

«К массажу я отношусь, с врачебной точки зрения, очень спокойно. Если пациенту нравится массаж, то он может делать этот массаж абсолютно спокойно для релаксации, но убрать <…> невозможно», — подчеркнула дерматолог.

Профессиональные методы лечения и профилактики колец Венеры

В профилактических целях косметологи используют как аппаратные, так и инъекционные методики. Первые направлены на стимуляцию неоколлагеногенеза, то есть уплотнения кожи. К ним относятся лазерные манипуляции, воздействие ультразвуком и радиочастотами. Такие способы лечения обычно назначаются пациентам от 40 лет, которым не достаточно профилактических методов. Как правило, эти манипуляции механически стимулируют кожу, в результате чего она разглаживается и обновляется.

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«Кожа должна быть плотная, упругая, тогда складочки эти растягиваются визуально. <…> Когда кожа достаточно плотная и упругая, то шея имеет эстетичный вид и очень красиво выглядит», — рассказала дерматолог.

Все препараты, используемые в качестве инъекций, основаны на гиалуроновой кислоте, пептидах, аминокислотах и тех активных веществах, которые стимулируют изменение качества кожи, делают ее более плотной и эластичной.

«Тем самым мы профилактируем появление колец Венеры и, вообще, появление возрастных изменений в области шеи», — поделилась эксперт.

В косметических целях часто применяется так называемый ботулотоксин. В народе этот препарат более известен как ботокс. Его используют в работе с шейной мышцей платизмой, изменение которой провоцирует появление колец Венеры.

«Мы расслабляем определенные тяжи, и когда мышца расслаблена, то, соответственно, кожный лоскут очень мягко лежит, <…> и область шеи выглядит молодой и красивой», — заявила Макаревич.

С этой процедурой не совместим массаж, повышающий тонус мышц, и фитнес упражнения, потому что они будут обнулять результат от ботулинического токсина. Для избавления от колец Венеры необходимо расслаблять мышцы, а не напрягать их.

Лечение колец Венеры: разовое посещение или курсовая терапия?

Молодым пациентам, как правило, не нужен курс лечения. В случае, когда кольца Венеры вызваны не возрастными изменениями, а генетическими особенностями, используются скинбустеры или мягкие филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Проблемная зона армируется, и получается хороший стойкий результат. Плотные наполнители использовать на шее крайне не рекомендуется, потому что они визуализируют складки, делают их еще более заметными.

«Если у нас на консультацию приходит молодой человек с выраженными кольцами Венеры, и мы предполагаем, что это связано с анатомическим строением, то здесь могут быть профилактически проведены какие-то незначительные процедуры на улучшение качества кожи. Мы работаем уже непосредственно с самими этими поперечными складками», — поделилась Макаревич.

Для пациентов с возрастными изменениями и появившимися кольцами Венеры рекомендуются курсовые процедуры. Как правило, это инъекции для улучшения качества кожи и аппаратные методики. В группу риска попадают пациенты от 45 лет.

«Все зависит от того, какие процедуры и какой уход был до визита к нам у этого пациента, поэтому очень индивидуально мы назначаем курсовые процедуры», — рассказала дерматолог.

Назначенные манипуляции нужно делать от одного месяца до трех в зависимости от результата, к которому стремится пациент. В этом комплексе важно совмещать инъекции с воздействием аппаратом. Также пациенту придется самостоятельно заботиться о шее после окончания курса, чтобы кольца Венеры не появились снова. Главное правило ухода — защита от солнца. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу и использовать SPF-крема.

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Лечение должно быть комплексным. Необходимо выявить дефицитные состояния человека и при необходимости пропить курс нужных витаминов и микроэлементов. Часто кольца Венеры появляются из-за железодефицитной анемии или недостатка витаминов D и B12. Иногда изменения структуры кожи связаны с обострением хронических заболеваний, эти состояния необходимо нивелировать.

«Кожа — это лакмусовая бумажка, и она всегда показывает, что где-то что-то не так, если вдруг на коже мы видим какие-то клинические проявления. Поэтому назначаем определенные анализы. У каждого пациента свои, <…> если там выявляются дефицитные состояния, то мы назначаем корректировку», — заявила косметолог.

В таком случае пациенту будет необходимо посетить врача, который поможет решить проблему с дефицитами. Это может быть эндокринолог, гастроэнтеролог, гинеколог, терапевт.

Эффект от прохождения курсовой терапии зависит от цели, которая была поставлена. Обычно кольца Венера исчезают на срок от года до полутора лет. Чтобы результат оставался на большее время, нужно ежегодно приходить к косметологу на профилактические уходовые процедуры и каждый день заботится об области шеи.