Наряд на Новый год: какие цвета и ткани названы фаворитами

Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 0

Создавать новогодний образ рекомендуется всего из двух или трех конкретных оттенков.

Фото, видео: 5-tv.ru

Главный вопрос, который задает себе каждая модница в декабрьской суете, — это что надеть на Новый год. Магазины предлагают широкий выбор одежды из праздничных коллекций, однако по традиции желательно учитывать «пожелания» главного символа наступающего Нового года, чтобы не только эффектно выглядеть на фотографиях, но и приманить удачу.

В чем нарядиться на Новый год, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стилист Цветана Софронова.

Какие цвета в одежде выбрать на Новый год

Год Зеленой Деревянной Змеи уже содержит в себе подсказку. Самым главным цветом в новогоднюю ночь и астрологи, и дизайнеры называют зеленый во всех проявлениях — от болотного до цвета морской волны. Но это еще не все.

«Самым топовым цветом, который нужно учитывать и внедрять в свой образ, выступает зеленый и все его оттенки. Лично я отдала бы предпочтение изумрудному. Также я бы выделила отдельно все оттенки коричневого. Сейчас в тренде шоколадные оттенки во всех вариациях. И я также рекомендую использовать белый цвет», — перечислила эксперт.

Новогодний образ может быть при этом как монохромным, так и сочетать два из вышеуказанных цвета. Например, шоколадного цвета брюки и изумрудная блузка. Или зеленое платье с темно-коричневой сумочкой и туфлями. Белый топ поможет собрать комплект из зеленой юбки и пиджака, даже если они разных оттенков.

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Какие аксессуары подобрать к новогоднему образу

Зеленая Деревянная Змея любит все натуральное. Но если в шкатулке нет дорогостоящих колец и серег с благородными камнями, можно обыграть образ иначе.

«Будет уместно использовать деревянные аксессуары. Кроме того, в сочетании с зеленым и коричневым здорово смотрятся все вариации золотых украшений», — посоветовала стилист.

Главное, составить праздничный образ грамотно, ведь Змея не любит вычурности и гламура. Ей по душе элегантность и сдержанность.

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