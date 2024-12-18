Языческое напутствие на удачу: как провести день зимнего солнцестояния 21 декабря

Каждый год в ночь с 21 на 22 декабря на Землю приходит самая продолжительная ночь, а день восходит на кратчайший срок, что ознаменовывает начало астрономической зимы. С этого момента световой день постепенно удлиняется — закат занимает все больше времени, сдвигаясь на несколько минут позже.

Зимнему солнцестоянию в различных культурах придают особое значение. Считается, что любые начинания, сделанные в этот день, имеют кармическую природу.

Что такое зимнее солнцестояние

С древних времен люди внимательно следили за природными изменениями и фиксировали ключевые моменты, так как именно от прихотей природы зависела человеческая жизнь. Одним из самых значимых событий в астрономическом календаре является день зимнего солнцестояния.

В этот день для северного полушария Земли, где начинается астрономическая зима, Солнце достигает своей самой южной точки на небесной сфере. В то время как для южного полушария, которое находится в астрономическом лете, Солнце поднимается до своей самой северной точки.

В результате, расстояние от горизонта до Солнца наименьшее по сравнению с другими временами года. В этот день в северном полушарии наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Солнце «восходит» на юго-востоке и «закатывается» на юго-западе, описывая кратчайшую траекторию.

Несколько дней до и после этого события Солнце сохраняет практически одинаковую высоту, что и дало название явлению — «солнцестояние». После зимнего солнцестояния день начинает постепенно удлиняться, и к 1 января его длительность увеличивается на целых семь минут.

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Когда будет зимнее солнцестояние в 2024 году

Согласно астрономическим наблюдениям, зимнее солнцестояние в 2024 году состоится 21 декабря в 12:20 по Москве. В северном полушарии этот момент произойдет в 09:20 по Москве.

Календарная зима стартует 1 декабря, тогда как астрономическая зима начинается именно в день зимнего солнцестояния. В это время продолжительность светового дня заметно различается:

1 декабря по Москве — 7 часов 28 минут;

22 декабря по Москве — 7 часов.

В момент зимнего солнцестояния Солнце поднимается на высоту 11°47 в истинный полдень. Этот момент определяется как-то время, когда центр солнечного диска пересекает небесный меридиан и оказывается на юге. Поскольку на Земле находятся различные часовые пояса, истинный полдень может не совпадать с полуднем по местному времени, то есть с 12 часами дня.

История праздника зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния начал официально отмечаться в эпоху правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры объявил 25 декабря праздником. Однако, поскольку продолжительность календарного года немного превышает солнечный, праздник смещался на три дня раз в четыре столетия, и к XVI веку его стали отмечать 12 декабря.

В 1582 году папа Григорий XIII предпринял шаги для устранения этого расхождения и установил, что согласно григорианскому календарю зимнее солнцестояние происходит 22 декабря. Тем не менее, существует мнение, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день каждые 3000 лет.

Зимнее солнцестояние у славян

Момент солнцестояния является значимой вехой в языческих традициях различных культур, и славяне не исключение. Представители славянских народов были известны как почитатели солнца — свою систему летоисчисления они основывали на наблюдениях за солнечным движением.

Языческий праздник солнцестояния символизирует те изменения, которые приносит с собой летнее или зимнее солнце. С наступлением зимнего солнцестояния дни начинают постепенно удлиняться, что ведет к пробуждению природы и наступлению тепла.

А через полгода празднуется летнее солнцестояние, которое воспринимается как «макушка» или «вершина» лета. С этого момента природа начинает готовиться к своему отдыху, хотя люди еще могут наслаждаться радостными моментами летних дней.

В славянском календаре, помимо двух дней солнцестояния, также отмечаются два дня равноденствия — весной и осенью. В эти моменты дня и ночи становятся равными. Все четыре этих ключевых даты (два солнцестояния и два равноденствия — Прим. Ред.) делят год на временные интервалы, каждый из которых под контролем четырех солнечных божеств:

С зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия: Коляда, Бог Зимнего Солнца.

С весеннего равноденствия до летнего солнцестояния: Ярило, Бог Весеннего Солнца.

С летнего солнцестояния по осеннее равноденствие: Купало, Бог Летнего Солнца.

С осеннего равноденствия по зимнее солнцестояние: Авсень, Бог Осеннего Солнца.

Славяне называли праздник зимнего солнцестояния Коляда. Он отмечается в самый мрачный и пугающий период года. Зимнее солнцестояние у славян происходило 21–22 декабря.

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В этот период на землю пришла холодная и жестокая зима — солнце в этот период почти не видно. Легенды о зимнем солнцестоянии рассказывают о злом карлике Карачуне, который пытается полностью похитить светило.

Возможно, в прошлом люди испытывали страх перед тем, что однажды, после долгих темных зимних ночей, солнце может не подняться над горизонтом. В период зимнего солнцестояния солнечный диск оказывается на самом краю земли, и день словно не наступает, сменяя рассвет лишь на закат.

Именно поэтому славянским божеством зимнего солнцестояния является Коляда. Его появление олицетворяет надежду на продолжение жизни и возвращение солнечного света, а также света знаний, который способен прогнать тьму, как в природе, так и в душах людей.

Приметы и традиции в период зимнего солнцестояния

В эпоху язычества на Руси внимание уделялось изменениям погоды, поведению диких животных и смене времен года. Появление зимы было значимым событием для славян — в этот период тщательно наблюдали за состоянием здоровья и бытом. Люди прибегали к различным ритуалам, чтобы задобрить богов и безопасно пережить долгие месяцы холода и мрака.

С введением христианства зимнее солнцестояние совпало с днем святого Спиридона Тримифунтского, который в народе получил название Солнцеворот.

Празднование всегда включало в себя костры, символизирующие возвращение Солнца, которое вскоре должно было согреть землю после продолжительных морозов. В эти дни старались избегать охоты — слишком велик был риск столкнуться с медведем, который мог неожиданно проснуться от зимней спячки.

Прогноз погоды на день зимнего солнцестояния может дать представление о том, каким будет 31 декабря: если в этот день светит солнце, то Новый год вероятнее всего встретит морозом, а если небо затянуто облаками, то нас ожидает оттепель накануне праздника;

Если утром покрывается инеем, это предвещает хороший урожай в грядущем году;

День, проходящий без ветра, сулят обилие фруктов;

Дожди в этот день могут указывать на то, что весна будет сырая и дождливая;

Обильные снегопады намекают на снежную зиму впереди.

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Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Шумно и весело гулять, широко отмечать, поддаваться искушениям в виде алкоголя или других вредных привычек;

Употреблять жирную и вредную еду;

Быть жадным;

Оставаться с долгами (распрощаться с задолженностями стоит до зимнего солнцестояния).

Что можно и нужно делать в день зимнего солнцестояния

Избавляться от лишнего;

Анализировать;

Ставить цели;

Мечтать и загадывать желания;

Хорошенько отдохнуть и проводить время с дорогими вам людьми;

Брать ответственность за свою жизнь и двигаться только вперед.

Как правильно отмечать день зимнего солнцестояния

Некоторые обряды, которые пользовались популярностью на Руси, можно провести и сегодня. Наиболее действенные ритуалы связаны с огнем — главным символом Солнца.

Для того, чтобы в день зимнего солнцестояния загадать желание, нужно:

Взять листок бумаги и написать на нем сокровенную мечту.

Сжечь лист дотла.

Образовавшийся пепел аккуратно собрать и развеять по ветру.

Другой не менее интересный способ связан с земледелием. Для его выполнения нужно посадить семечко растения и тщательно ухаживать вплоть до наступления весны. Проклюнувшиеся побеги затем высадить на улице. Это поможет взрастить все задуманные планы и успешно претворить в жизнь.

Уж чего точно делать в эту дату нельзя — устраивать шумные гуляния. Согласно верованию славян, духи, выходящие в самую темную ночь в году погулять по миру живых, могут услышать шум и веселье, и прийти в дом, чтобы испортить праздник. Поэтому ночь с 21 на 22 декабря лучше провести в тишине и покое.

Как и когда отмечают день зимнего солнцестояния в разных странах

Крайне схожий праздник — Дунчжи, что в переводе буквально «Вершина зимы» — в эти же даты чествуют в Поднебесной. Однако, в отличие от славян, связывают не с огнем, а субстанциями «инь» и «янь» и идеальным балансом, который образует их слияние.

Китайцы верят, что начиная с 22 декабря энергия «янь», которую традиционно связывают с мужским началом, начинает расти и крепнуть, полностью расцветая с приходом весны.

Не менее занимательно 22 декабря проводят их ближайшие соседи — японцы. У них праздник в честь зимнего солнцестояния называется — Тодзи. В этот день жители страны восходящего Солнца принимают ванну с цитрусами юзу (декоративный лимон). Согласно старым поверьям, это помогает укрепить дух и тело, дабы не болеть в грядущем году.

В Исландии в это время празднуют «Йоль», что со скандинавского «колесо». Как и славяне, в далеком прошлом они жгли костры и старались проводить самую длинную ночь в году в окружении близких людей. Однако главным символом Солнца у северян было далеко не пламя, а яблоко. Его вместе со стеблями пшеницы и ветками гвоздики дарили детям, которые традиционно ходили по соседям и желали тем семейного тепла и благополучия.