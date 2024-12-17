Предсказание Ванги на 2025 год: какая судьба уготована России и всему миру

Наступающий 2025 год, четверть века, обещает стать прорывным во многих направлениях.

Человечество всегда стремилось разгадать загадку своего будущего, и это желание остается актуальным даже в эпоху научного прогресса. На протяжении веков различные культурные традиции развивали свои методы предсказания, от древнегреческой оракульной системы до читки по звездам, астрологии и гаданий на картах Таро. Эти практики служили не только как способ получить ответы на волнующие вопросы, но и как инструмент для понимания своего места в мире.

С развитием цивилизации к предсказаниям и гаданиям стали относиться с все большим скептицизмом. Тем не менее, интерес к эзотерике и предсказаниям у людей не утих. Некоторые известные предсказатели, такие как Ванга, продолжали записывать свои пророчества, и многие из них впоследствии сбывались, что лишь подогревало интерес публики.

В современном мире, где рациональность и логика играют ведущую роль, остаются люди, которые ищут утешение или понимание в мистике и предсказаниях. Их привлекает загадка будущего и возможность заглянуть за горизонт неизвестного.

Кто такая Ванга и почему она была слепой

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Вангелия родилась 31 января 1911-го в городе Струмица, который находится в современной Северной Македонии и граничит с Болгарией и Грецией.

На свет девочка появилась недоношенной и крайне слабой, из-за чего родители даже решили не давать ей имя, так как не были уверены, что ребенок выживет.

Это случилось лишь спустя два месяца после рождения. Малышку назвали Вангелией, что означает «несущая благую весть» и имеет единый корень со словом «Евангелие».

Ее родители Панде и Параскева Сурчевы были землевладельцами. Мать умерла, когда Ванге было около двух лет. В годы второй Балканской войны отца девочки мобилизовали, ему пришлось оставить дочь на временное воспитание соседям.

Когда Панде вернулся в Струмицу, то женился во второй раз на односельчанке, которая была младше его на много лет. В браке родилось два мальчика и девочка.

Мачеха сразу же невзлюбила падчерицу, двенадцатилетнюю Вангу это не сильно беспокоило — почти все время она проводила в окружении друзей. Но однажды прогулка без взрослых обернулась большим горем — в 12 лет девочка утратила возможность видеть.

Она потеряла зрение при странных обстоятельствах. Самая популярная версия — история про смерч. Когда Ванга возвращалась с прогулки домой через поле, налетел сильный ураган. Ветер отбросил девочку на сотни метров. Нашли ее без сознания, глаза Ванги были засыпаны песком.

И хотя врачи имели все шансы спасти зрение, семья не обладала достаточной суммой для проведения операции. Также существует информация, что Вангу изнасиловали и выкололи ей глаза.

К 16 годам Ванга полностью ослепла. Семья решила отправить девушку в сербский город Земун в специализированный интернат для незрячих. Там будущая провидица научилась читать шрифт Брайля, готовить, самостоятельно ухаживать за собой, вязать и даже нашла первую любовь.

Но счастливой истории не суждено было сбыться — пришло известие о смерти мачехи во время родов. Отец не справлялся с воспитанием детей в одиночку, поэтому дочь вернулась в домой, а о женихе пришлось забыть.

Личная жизнь и дети предсказательницы

5-tv.ru

Ванга вышла замуж в возрасте 31 года за Димитра Гуштерова, который был на 12 лет младше нее. Пара переехала в город Петрич, где Ванга провела всю свою жизнь. Брак просуществовал 20 лет.

Однако совместная жизнь была несчастливой — у пары не было детей, а Димитр страдал от алкоголизма, что часто приводило к конфликтам, и иногда он применял физическую силу. Через два десятилетия его жизнь оборвалась из-за цирроза печени, и будущая предсказательница осталась одна.

После утраты мужа ясновидящая приняла в семью мальчика по имени Димитр и девочку Виолетту. Дети вырастили и получили хорошее образование. Виолетта вышла замуж за человека с достатком, в то время как ее брат стал одним из основателей фонда Ванги и работал прокурором в Петриче.

Дар провидицы Ванги

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О даре ясновидения Вангелии начали говорить еще в 1940-е. Когда ей исполнилось 29 лет, она стала слышать голоса и видеть обрывки событий, которые еще не произошли. Женщина старалась держать это втайне, опасаясь, что ее сочтут местной сумасшедшей.

К тому же Ванга была православной христианкой, а эта вера отвергает существование сверхъестественных способностей, считая их одержимостью демонами.

Как только она осознала, что ее предсказания сбываются, начала тайно оказывать помощь соседям и предостерегать их о возможных бедах. Во время Второй мировой войны она делилась с женщинами сведениями о судьбах их мужей, находящихся на фронте.

Постепенно ее известность распространилась по всему городу. Люди приходили, чтобы она помогла разобраться в их снах и предсказала будущее. Ходят слухи, что Ванга передавала информацию не своим собственным голосом, а мужским.

Скоро о ведунье стали говорить не только в городе, но и за его пределами, и к ней начали приходить толпы людей. В течение одного дня ее могли посетить до 130 человек. За свою жизнь бабушка Ванга приняла у себя около миллиона человек.

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Одним из первых значимых посетителей Ванги стал царь Борис III, правивший Болгарией с 1918 по 1943 год. Когда он пришел в ее дом, провидица сразу же начала говорить, не давая ему возможности задать свои вопросы. Она сама предсказала судьбу правителя и точно назвала дату его смерти — 28 августа. Так и произошло: в этот день, в 1943-м, царь Болгарии внезапно скончался от сердечного приступа.

О своих дарованиях Ванга говорила так: «Мой талант дан мне Богом. Он отнял у меня зрение, но наделил иными глазами, которыми я воспринимаю как видимый, так и невидимый мир». Она также признавала, что не в силах изменить то, что уже запланировано судьбой. Не имеет значения, что именно она видит — страдания отдельного человека или бедствия целого населения. По мнению предсказательницы, любые попытки помочь или изменить судьбу окажутся тщетными.

Ванга утверждала, что способна вести беседы с душами усопших. Она делилась, что после ухода человека из жизни его сущность продолжает существовать, и именно этот образ приходил к ней, задавал вопросы и даже отвечал на них.

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Согласно воспоминаниям российского исследователя современного религиозного сектантства Александра Дворкина, однажды Ванга пригласила к себе в дом болгарского митрополита Нафанаила для консультации. Этот человек пришел с мощевиком, который был привезен из Гроба Господня.

В какой-то момент Ванга начала хрипеть и вдруг произнесла низким голосом, что не желает, чтобы это находилось в ее доме, так как из-за этого она ничего не может видеть. Считается, что такая реакция Ванги была связана с присутствием креста.

Предсказания Ванги о судьбе мира в 2025 году

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Болгарская ясновидящая предсказала, что в следующем году в Европе произойдет крупный конфликт, который приведет к «опустошению» континента. Этот конфликт станет следствием серьезной войны, способной вызвать как разрушительные последствия, так и значительные изменения в глобальном масштабе.

Согласно мнению болгарской ясновидящей, существует вероятность начала открытых военных действий между Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Европу ожидают масштабные разрушения и миграционные потоки, которые вызваны, в том числе, серьезными конфликтами между коренным населением и мусульманскими мигрантами. Она также предсказала, что Европейский Союз может полностью распасться.

По предварительным прогнозам ясновидящей, к 2025-му завершится военная операция. Могущественный народ с крепким духом сможет стать защитником для граждан других стран. На территориях, которые будут освобождены, наступят мир и гармония.

По ее мнению, несмотря на то что человечество не исчезнет и останется на Земле как минимум еще три тысячи лет, события, ожидаемые в 2025-м, приведут к его глубокому упадку.

К 2033-му все ледники на Земле окончательно исчезнут, что вызовет резкое увеличение уровня океанов. По данным исследований, каждую секунду в Мировой океан попадает 24 тысячи тонн талой воды, что соответствует объему десяти олимпийских бассейнов.

Если весь лед растает, подпадут под воду крупнейшие города Европы, такие как Стокгольм, Рига, Таллин, Копенгаген, Амстердам и Венеция. Также Санкт-Петербург окажется под угрозой затопления.

Еще одно предсказание, которое, вероятно, обрадует не всех (хотя оно кажется устаревшим, новое всегда оказывается хорошо забытым старым): в 2076 году коммунизм охватит весь мир. Даже предсказатель Нострадамус в своих катренах писал, что видел Россию в красных оттенках и с имволикой сирпа и молота.

В 2183-му колония землян на Марсе превратится в независимую ядерную державу. 16 марта 2022 года Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, косвенно подтвердил свои намерения по колонизации Марса. В 2016 году он сообщил, что если все будет идти согласно плану, его компания сможет отправить первых людей на красную планету в 2024 или 2025 году. В 2020 году Маск высказывал свои амбиции создать тысячу космических кораблей в течение десяти лет, чтобы к 2050 году населить Марс миллионными жителями. Первый запуск запланирован на 2026 год.

К 2201-му на Земле произойдет резкое похолодание из-за снижения солнечной активности;

К 2273-му появятся новые расовые группы людей. В 2288 начнутся эксперименты с путешествиями во времени;

3797 год станет крайне печальным — человечество будет вынуждено оставить Землю, так как она станет непригодной для жизни;

Но еще более мрачным будет 5079-й, когда произойдет конец света.

Предсказания Ванги о судьбе России в 2025

5-tv.ru

Ванга предсказывала, что в начале нового тысячелетия существует вероятность начала Третьей мировой войны. Она много раз указывала на возможность возникновения военных конфликтов, в которых окажутся вовлеченными многие государства. И, похоже, была права. В последние годы отношения между крупными ядерными державами весьма напряженные.

Пророчица утверждала, что не только традиционные военные столкновения станут реальностью, но и что борьба будет активно происходить в онлайн-пространстве — акцент сместится на использование биологического оружия. Лишь спустя несколько лет после пандемии, 3 декабря 2024 года, члены Конгресса США пришли к выводу, что коронавирус с большой долей вероятности является продуктом лаборатории и распространился по всему миру из-за утечки и несоблюдения мер безопасности.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань», — говорится в докладе, опубликованном подкомитетом по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США.

Ванга сделала увлекательное предсказание касательно будущего России. В 2025 году для российского народа появятся положительные возможности, способствующие восстановлению экономических и культурных ресурсов. Страна сможет оправиться от разрушительного воздействия западных санкций и начнет с надеждой смотреть в завтрашний день.

Если не ограничиваться лишь дословным переводом ее пророчеств, а проанализировать их в контексте происходящего в мире, можно сделать вывод, что на политическую сцену выйдут совершенно новые силы. Эти силы займут преобладающее положение в ближайшие годы. Вероятно, болгарская провидица могла иметь в виду межгосударственные объединения стран, например, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Происходящие события могут свидетельствовать о смене вектора политического влияния. Те, кто раньше оставался в тени, могут стать ключевыми фигурами в установлении новой политической реальности.

Важно обратить внимание на динамику мировых процессов, так как она может предвещать не только изменения в уровнях власти, но и трансформацию всего общества. Это может привести к неожиданным последствиям, которые затронут жизнь каждого в долгосрочной перспективе. Таким образом, предсказания Ванги могут еще раз подтвердить свою актуальность в свете современности.

Конфликт в Украине должен завершиться в ближайшее время. Россия отстоит свои интересы. Крым станет более укрепленным и эффективным оплотом для охраны государственной границы. Ванга также предсказала, что в 2025-м начнется процесс создания нового государственного объединения. Этот союз будет включать не только Россию, Белоруссию и Казахстан, но и ряд других стран, возникших на территории бывшего СССР.

В этом пророчестве четко выражена идея о том, что некогда союзные государства смогут найти точки соприкосновения и объединиться в какой-то форме. Во сне болгарская ясновидящая увидела Россию в красных тонах, с вернувшимися символами серпа и молота. Из-за чего можно выстроить теорию, что постсоветское пространство может обрести мощь, утерянную после развала СССР.

В своих пророчествах она утверждала: «Россия сделает практически невозможное — вновь станет великой империей, прежде всего, империей духа. Ее никто и ничто не сможет остановить. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Духовное первенство российской державы будет признано повсеместно, в том числе и на американском континенте, где окончательно смирятся с ее силой и мощью»

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Ванга полагала, что в результате предстоящих изменений Россия станет мировым центром, который будет образцом для подражания для других стран. Согласно ее предсказаниям, российское государство со временем преобразится в единственное на Земле, получив новое название — Русь.

Полностью изменится образ жизни населения. Люди научатся сосуществовать в гармонии, что приведет к тому, что конфликты будут возникать крайне редко, а если и появятся, то будут незначительными и быстро исчезающими.

Неоднократно и с особым значением ясновидящая из Болгарии высказывала свои мысли о замене мирового лидера, способного инициировать позитивные изменения на планете. Она связывала эту важную перемену с 2025 годом, утверждая: «Новый человек под знаком Нового Учения явится из России».

Сходные предсказания делали и другие знаменитые предсказатели. На взгляд серьезных аналитиков, полный контроль над российскими землями получит некий таинственный «Великий Гончар». Он не только станет официальным лидером России, но и быстро завоюет важное место в политическом ландшафте.

Все пророки единодушно утверждают одно: этому таинственному персонажу предстоит выполнить выдающуюся задачу. «Великий Гончар» станет тем, благодаря кому начнется сложный путь объединения всего человечества. Он сможет сплотить народы, взяв под свое командование «15 вождей». Возможно, Ванга говорила про ШОС, БРИКС и ЕАЭС, а также объединение стран усилиями Владимира Путина.

В стране ожидается значительное улучшение жизненных условий, и начнётся новая эра процветания. Жизнь будет хороша для людей доброй воли, не испытывающих зависти и не поддающихся осуждению и злорадству.

Пророчица призывала к изменению мышления, подчеркивая необходимость следовать десяти божественным заповедям. Она считала, что без этого невозможно строить благоприятное будущее.

Какие пророчества болгарской ясновидящей уже сбылись

Ванга предрекла несколько громких событий. Ее витиеватые фразы трудно было понять сразу, и лишь когда событие случалось, люди понимали, что провидица имела в виду.

Смерть Сталина и Индиры Ганди

Шокирующее заявление ясновидящей о смерти секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина крайне насторожило верхушку Советского Союза. Ванге даже угрожал тюремный срок, но после того как пророчество сбылось, обвинения были сняты.

Удивительно, с какой точностью и скоростью слова ясновидящей претворялись в жизнь. Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года на 75-м году жизни из-за кровоизлияния в мозг на почве гипертонической болезни и атеросклероза.

Спустя два десятка лет Ванга еще раз предсказала смерть известной личности. На этот раз премьер-министру Индии — Индире Ганди. Дату ее гибели предсказательница увидела в 1969 году. Тогда она предостерегла индийского дипломата, который пришел к ней на личную встречу: «Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!». Страшные слова сбылись с невероятной точностью.

В роковое октябрьское утро 1984 года премьер-министр собиралась на личную встречу с английским писателем Питером Устиновым. Выбор женщины пал на красивое желто-оранжевое сари (традиционное индийское платье), единственный недостаток наряда — под него нельзя было надеть бронежилет. Неосторожность сыграла с Ганди злую шутку — в тот же день она была застрелена собственными телохранителями. Убийцы выпустили в тело женщины не менее тридцати пуль.

Затонувший «Курск»

Слова болгарской провидицы толковались с трудом. Более половины ее предсказания составляли туманные формулировки и сравнения. Именно поэтому многие пришли в недоумение, когда Ванга сказала: «Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…».

Сложно было поверить, что огромный город вдали от береговой линии окажется потоплен. Лишь в 2000-м году стало ясно, о чем на самом деле шла речь в предсказании. Прорицательница увидела крушение подводной лодки «Курск», на борту которой вследствие несчастного случая — взрыва учебной торпеды — погибло 118 человек.

Теракт 11 сентября 2001

Одним из наиболее жутких и громких предсказаний Ванги стала трагедия, случившаяся в США 11 сентября 2001 года. В этот день два пассажирских самолета, захваченных террористами, врезались в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В обычный рабочий день оба небоскреба вмещали более 50 тысяч сотрудников и около 200 тысяч посетителей.

В конце 80-х годов никто еще догадывался, о чем предупреждала весь мир Ванга. Провидица тогда сказала: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой». В тот день от жесткого столкновения каркас зданий буквально рухнул, унеся, по официальным данным, жизнь 2996 человек. Многие из-за невозможности спуститься на лифтах и аварийных лестницах, выпрыгивали из окон, в попытке избежать быстро разрастающегося пламени из-за взрыва.

В ходе расследования подтвердилась версия о запланированном теракте. Ответственность за произошедшее на себя взял лидер террористической организации «Аль-Каида» (Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации)— Усама бен Ладен.

Собственная смерть

Одним из самых жутких предсказаний Ванги стала дата ее собственной смерти. По одной из версий она предвидела конец своей жизни за шесть лет до трагических событий. Тогда ясновидящая сказала, что умрет на год раньше принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

«Она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе», — предвещала Ванга.

Предсказательница отошла в мир иной в 1996 году из-за прогрессирующего рака молочных желез. Ванга была категорически против лечения онкологии.