Финальная проверка от звезд: гороскоп на декабрь 2024 для всех знаков зодиака

В декабре произойдут три важных события: два астрологических и одно праздничное в преддверии Нового года. В воздухе постепенно появляется ощущение волшебства и ожидания праздников.

Но все ли так просто и придется ли знакам зодиака столкнуться с испытаниями Вселенной, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Гороскоп на декабрь 2024 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Первое астрологические явление — ретроградный Меркурий, который лишь кажется страшным на первый взгляд. Он создан для того, чтобы люди исправили ошибки в долгосрочной перспективе, которые накопились за предыдущий период. Ретроградный Меркурий начался 26 ноября 2024 и завершится 15 декабря.

«Мы будем пересматривать свои какие-то устои, установки. Меркурий, который путешествует по знаку Стрельца, всегда дает нам больше сил и стимулов для пересмотра текущего состояния», — рассказала специалист.

Второе событие связано с ретроградным движением Марса. В этот период человечество начинает пересматривать ошибки в своих действиях. По словам эксперта, любая ретроградная планета — это изучение и исправление ошибок.

Ретроградный Марс будет действовать в период с 6 декабря 2024 по 24 февраля 2025 года.

«Он будет стимулировать личностный рост. То есть этот ретрограды Марс, на самом деле очень полезный, потому что он будет толкать нас к личностному и профессиональному росту», — объяснила астролог.

Однако есть в движении этой планеты и отрицательное влияние: ретроградный Марс, если человек демонстрирует чрезмерный эгоизм или эксцентричность, подбросил сложные задачки и заставит усомниться в своем профессионализме.

В фаворе декабря, по словам специалиста, будут огненные знаки зодиака. Это Овны, Львы и Стрельцы — у них больше всего потенциала и возможностей. Без внимания Вселенной не останутся и воздушные знаки зодиака: Близнецы, Весы и Водолеи.

Сложнее всех в декабре будет водным знакам: Ракам, Скорпионам и Рыбам — у них будет больше препятствий. Представителям земных знаков зодиака, Тельцам, Девам и Козерогам, повезет: появится много возможностей во второй половине декабря.

Овен — гороскоп на декабрь 2024

В декабре Овны ощутят прилив энергии, который позволит им решительно двигаться к своим целям. Поэтому месяц у них будет достаточно продуктивным — весь фокус внимания представители этого знака зодиака направят на профессионала и карьерный рост.

Важно отметить, что успех не всегда измеряется повышением по службе. Даже если должностных изменений не произойдет, Овны смогут продемонстрировать навыки и инициативу, что станет хорошим сигналом для руководства.

Телец — гороскоп на декабрь 2024

Для Тельцов декабрь не самый простой период: с начала и до середины месяца на этих представителей земной стихии свалится очень много разнообразных дел, и будет казаться, что они никогда не закончатся. Однако переживать не стоит — все проблемы разрешатся ближе к двадцатым числам декабря.

Декабрь раскроет потенциал Тельцов — они смогут сделать столько дел, сколько не делали за любой другой месяц и вероятнее всего никогда в жизни.

Близнецы — гороскоп на декабрь 2024

У Близнецов декабрь будет продуктивным месяцем, однако они будут весь период заняты процессами ведения переговоров. Есть вероятность, что кто-то перестанет поддерживать Близнецов, и им нужно будет договариваться с этим человеком.

Очень много будет разговоров с партнерами, а также ситуаций, которые связаны с супругами. И если будут возникать какие-то трения или недомолвки — Близнецы решить их в декабре, так как это самое лучшее время все исправить.

Рак — гороскоп на декабрь 2024

В области внимания Раков в декабре будет здоровье. Из-за присущей этому знаку зодиака мнительности у представителей водной стихии могут обостриться какие-то психосоматические заболевания.

Поэтому Ракам рекомендуется пройти обследования, показаться врачу и поработать с психологом, а также больше отдыхать и меньше подвергать себя стрессу.

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Лев — гороскоп на декабрь 2024

У Львов в декабре будет обращено внимание на проблемы детей. Однако если Львы не заняты вопросами семьи, то стоит ожидать получение проекта на работе, который покажет их с лучшей стороны и поможет заявить о себе.

Представителям этого знака зодиака стоит проявлять себя на работе. А некоторым Львам даже удастся создать новый проект в декабре, что станет новым уровнем их профессионализма.

Дева —гороскоп на декабрь 2024

Девы будут заняты вопросами семьи. Возможно, они затеет ремонт, переезд перестановку или просто захотят быть в кругу семьи. Некоторые представители этого земного знака задумаются либо над сменой деятельности, либо в целом над изменением уклада жизни.

Переживать из-за перемен не стоит — к концу декабря ситуация прояснится и появится ясность, куда дальше идти и чем заниматься.

Весы — гороскоп на декабрь 2024

Для Весов декабрь время поездок и встреч. Каждая встреча будет максимально полезна, как в начале, так и в середине месяца. Больше всего встреч будет с людьми из прошлого. Все проблемные вопросы удастся решить малой кровью.

Весам стоит учиться у всех людей, которые повстречаются им на пути. Важно быть открытыми к общению — именно общения с людьми из прошлого помогут этому воздушному знаку зодиака найти ответы на сложные вопросы.

Скорпион — гороскоп на декабрь 2024

Для Скорпионов декабрь — время приятных покупок и хлопот. Если вдруг что-то не удавалось найти что-то особенное и необходимое — в течение месяца обязательно найдется нужный товар и сумма.

Но вместе с этим Скорпионам нужно помнить о себе: например, сходить в спа или на массаж — отдохнуть, уделить время себе и своему телу.

Стрелец — гороскоп на декабрь 2024

Стрельцам не стоит сидеть на месте в декабре — это месяц их триумфа. Поэтому нужно браться за все дела, которые попадают в поле зрения представителей этого знака зодиака.

Даже если не удастся закончить запланированные дела в декабре, это будет мощным заделом на следующий год. Поэтому необходимо пользоваться любой возможностью, которую им предоставит Вселенная.

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Козерог — гороскоп на декабрь 2024

Декабрь для Козерогов — время размеренной работы, включению отдыха в свою жизнь и подготовки к праздникам. Настала пора обратить внимание на себя, ведь без должного восстановления сил производительность может снизиться.

Козероги должны позволить себе небольшие перерывы в работе, чтобы заняться любимыми хобби, погулять на свежем воздухе или провести время с близкими. Это время для самоанализа, когда важно настроиться на позитивный лад и подвести итоги года.

Водолей — гороскоп на декабрь 2024

Декабрь для Водолеев станет периодом активной социальной жизни и ярких событий. Неотъемлемой частью этого месяца будут встречи с друзьями и единомышленниками, которые подарят вдохновение и новые идеи. Общение с близкими позволит расширить горизонты и взглянуть на привычные вещи с нового ракурса.

Водолеи смогут применить полученные знания на практике, получая быстрые и заметные результаты. Это время, когда усилия вознаградятся сполна, и представители этого воздушного знака зодиака увидят, как их мечты начинают сбываться.

Рыбы — гороскоп на декабрь 2024

Рыбам придется очень много работать в декабре. Они будут всем нужны и вовлечены в большое количество проектов. Первый месяц зимы для Рыб — это задел на весь будущий год.

Стоит обратить внимание на положительные результаты работы. Это будет время, когда они смогут насладиться плодами своего труда, получая признание и поддержку. Усилия, вложенные в начале зимы, станут основой уверенности и энергии для будущих свершений весной.