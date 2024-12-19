«Диагноз такой страшненький»: Наталье Сенчуковой удалили опухоль
Наталье Сенчуковой удалили онкологическое новообразование
Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia
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Наталье Сенчуковой недавно удалили новообразование. Как она себя чувствует после вмешательства врачей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
Жена солиста группы «Дюна» певица Наталья Сенчукова впервые вышла в свет после перенесенной операции. Как чувствует себя артистка? И что за опухоль ей пришлось удалить? С каким одинаковым заболеванием супруги сражаются долгие годы? И как самолечение едва не довело Виктора Рыбина до больничной койки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Появление Натальи Сенчуковой на музыкальных премиях сначала в Москве, а затем и Северной столице стало неожиданностью для ее коллег. Артистка много месяцев не выходила в свет. А накануне СМИ пестрели заголовками: звезда 90-х перенесла операцию по удалению раковой опухоли.
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«Диагноз такой страшненький, да. Благо нормально все. Вон стоит счастливая, все хорошо», — поделился сын Сенчуковой Василий Рыбин.
Сама же жена солиста группы «Дюна» рассказала: недавно обнаружила у себя на ноге подозрительную родинку, обратилась к врачу. Обследование показало — это онкологическое новообразование. Впрочем, для самой Натальи это не было шоком. Еще в 2019 году обоим супругам поставили диагноз — рак кожи.
«Вообще, у каждого человека практически есть эти пятнышки. Только они бывают настолько незаметны, что на них не обращаешь внимания. Но из-за того, что мы уже знаем, что это такое, мы друг друга осматриваем, что там, где новое появилось», — объяснила Сенчукова.
«Мы очень переживаем за них, держим кулачки. Желаем здоровья и скорейшего выздоровления, ребята», — высказалась участница группы КАТЯ & VOLGA.
Базалиома оказалась доброкачественной, но на всякий случай было принято решение ее удалить.
«Возил ее на перевязки, на операцию возил. То есть, конечно, там надо рядом быть со старшей, я не могу так ее кинуть», — отметил Василий Рыбин.
Операция прошла успешно. Но артистка призналась, что до сих пор не восстановилась до конца.
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«Просто такое место дурацкое. Оно, к сожалению, нехорошо восстанавливается. Так, если бы где-то в другом месте, уже давно бы зажило», — подчеркнула певица.
Супруг и сын Натальи все это время были рядом. Хотя Виктор Рыбин и сам едва не оказался на больничной койке. Он так волновался за жену, что вовремя не обратил внимания на странную сыпь на лице.
«Да на носу у него все время. Я говорю: „Что-то нос у тебя торчит“. Говорит: „Да на нем все вылезает“. Вот у него место такое», — уточнила артистка.
Музыкант, в отличие от Сенчуковой, занялся самолечением вместо того, чтобы незамедлительно обратиться к врачу.
«Он говорит: „Да что я буду делать? Вон сожгу“. Купил по интернету. Досталось от онколога», — рассказала певица.
Однако врачи озадачены: согласно статистике, базалиомы практически не прогрессируют и дают рецидивы лишь в одном проценте случаев. Но, может, на здоровье Сенчуковой и Рыбина повлияли пережитые стрессы?
Еще в период коронавирусных ограничений пара сильно потеряла в доходах. Виктору Рыбину пришлось продать любимую машину и один из своих теплоходов. Чтобы выбраться из безденежья, супруги даже обращались к магии.
«К нам приехал в гости колдун. Разложил какие-то закладочки денежные: где-то — свернутые доллары, где-то — десятирублевые монетки. Мы так ухмылялись на это все. Но вдруг, представляете, деньги пошли», — заявил певец Рыбин.
А в прошлом году в семье случилась новая беда. Их единственный сын Василий развелся с молодой женой, не прожив с ней и года.
«Ситуация очень неоднозначная, тяжелая и долгая», — поделился он.
«Переживали, конечно. Я переживал. Наташа мне говорит: „Что ты переживаешь? Они молодые. Сейчас встанут, отряхнутся и дальше пойдут“», — рассказал артист.
Вскоре все действительно наладилось. Наследник встретил новую возлюбленную, и, похоже, дело движется к браку. А Наталья с Виктором теперь стараются меньше нервничать. Пара продолжает регулярно проходить обследования и заниматься спортом.
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