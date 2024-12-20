Звезды делят детей: чьи наследники страдают из-за разборок родителей

Бывший муж Пелагеи снова сорвал своей дочери отпуск. Что артистка и хоккеист Иван Телегин не могут поделить уже четыре года? Из-за чего 11-летний сын Агаты Муцениеце отписался от нее в соцсетях? Почему дети певицы Нюши живут в другой стране? И собирается ли мать воссоединиться с наследниками? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певица Пелагея хотела отправиться в отпуск с дочерью Таисией. Заслуженная артистка РФ заранее распланировала свои гастроли, чтобы на время школьных каникул не думать о работе, а наслаждаться путешествием. Но все планы сорвал бывший муж, который оформил запрет на выезд ребенка за границу.

«Это никуда не годится. Я всегда говорю, что если вы приняли решение и уже создали семью, и уже у вас родились дети, сделайте все для того, чтобы ваши дети были счастливыми», — подчеркнула телеведущая Татьяна Другова.

Это уже не первая отмененная поездка Таисии. Летом девочка должна была улететь в Турцию. Но уже в аэропорту выяснилось, что отец запретил вывозить дочь за рубеж. Тася очень расстроилась, но мама нашла выход из ситуации и организовала тур по России.

«Там замечательно совершенно. Волга-матушка. Купались в Волге. Катались каждый день, Тася каталась, занималась верховой ездой. У нас были такие насыщенные, классные, очень веселые дни», — рассказала Пелагея.

Позже юристы певицы смогли отменить запрет хоккеиста через суд. Однако недавно Телегин снова написал соответствующее заявление.

«Я думаю, что все это из какой-то зависти, желания насолить друг другу. И это решение своих нерешенных проблем и неразделенных вопросов друг к другу через детей. И это самое плохое», — выразил мнение светский журналист Никита Мартынов.

По словам хоккеиста, он боится, что Пелагея навсегда увезет Тасю из страны. И поэтому запрещает девочке пересекать границу. Но друзья и коллеги артистки считают, это просто банальная месть.

«Хочу, чтобы ребята скорее разобрались и чтобы дети не страдали. Пусть правда победит», — высказалась теннисистка Светлана Кузнецова.

Агата Муцениеце тоже обвиняет бывшего мужа Павла Прилучного в использовании ребенка для сведения личных счетов. Актеры никак не могут договориться насчет алиментов на детей. И после очередного требования Агаты увеличить сумму Павел предложил их сыну Тимофею переехать к себе. Уже несколько месяцев мальчик живет с отцом. С мамой не общается. И даже отписался от нее в соцсетях. Артистка не верит, что это решение ребенок принял сам.

«Все, что происходит, — это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала я. Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь. Но он сильный мальчик и обязательно справится. Мы справимся вместе. Жестокость, с которой все решает вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще. Только личная выгода», — заявила Муцениеце.

Певица Нюша сначала тоже судилась с бывшим мужем насчет места жительства детей. Бизнесмен Игорь Сивов настаивал, чтобы Симба и Саффрон остались с ним в Дубае. А мать хотела забрать их с собой в Москву. Но потом подумала и решила, что им действительно будет лучше с папой. А сама она в это время может сосредоточиться на карьере.

«Есть та часть планирования, где действительно заранее какие-то вещи, съемки. А есть просто какие-то предложения и те же концерты, которые возникают совсем внезапно. Артист должен быть легок на подъем, чтобы, если что, быть готовым и в праздники выступать, и на выходные, и улететь», — объяснила Нюша.

Игорь Сивов же, в отличие от бывшей жены, на гастроли не ездит. После увольнения с государственной службы он начал проводить тренинги и марафоны личностного роста. Сейчас в основном работает из дома. Видимо, это стало решающим аргументом в битве за детей. В конце концов, Нюша согласилась, чтобы они жили на две страны.

«Они живут и со мной, и с папой. То есть у нас такой образ жизни. Во-первых, мы живем на два города, и они постоянно летают вместе со мной и прилетают», — уточнила певица.

«Традиционно, конечно, дети живут с мамой, и так заведено в нашей стране. Но тут вопрос того, с кем более теплые отношения», — отметил журналист Мартынов.

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По словам артистки, она забыла все обиды. И сейчас с бывшим мужем у нее теплые дружеские отношения. Недавно вся семья веселилась на дне рождения Симбы.

«Было бы хорошо выпустить статью, пост о том, как остаться с бывшим в хороших отношениях. Я просто вообще в целом за то, чтобы с людьми оставаться в хороших отношениях», — подчеркнула Нюша.

По мнению психологов, подобные ситуации могут закончиться для ребенка психологической травмой. И чтобы избежать такого исхода событий, надо стараться находить компромисс, несмотря ни на что. Певице Нюше это удалось. Возможно, получится и у Пелагеи.

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