«Манипуляция ребенком»: Волочкова прокомментировала ситуацию с Телегиным и дочерью Пелагеи

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 44 0

Анастасия Волочкова назвала Телегина мстительным человеком по отношению к дочери

«Манипуляция ребенком»: Волочкова прокомментировала ситуация с Телегиным

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда уверена, что подобные поступки хоккеиста «опускают его на дно».

Балерина Анастасия Волочкова негодует из-за поступка бывшего мужа певицы Пелагеи Ивана Телегина в отношении его дочери. По мнению звезды, хоккеист повел себя неправильно, запретив семилетней дочери Таисии отправиться отдыхать на море с мамой. В беседе с порталом The Voice Волочкова назвала Телегина манипулятором.

«Достойный и порядочный человек всегда останется выше мести. И не будет совершать дичь, мерзость и козни по отношению к женщине, с которой жил и не так давно клялся в любви. А манипуляция ребенком, его же дочерью, опускает его самого и душу на дно», — отметила балерина.

Телегин объяснил свое решение тем, что его экс-супруга может увезти дочь навсегда из страны, а он этого очень боится. Но, по словам представителя певицы Филиппа Рябченко, у артистки график расписан на несколько месяцев вперед и уезжать она не планирует.

Сама девочка очень расстроена тем, что не сможет поехать в путешествие с мамой, которое она так долго ждала. Однако такое происходит не в первый раз. Летом она не смогла точно так же улететь в Турцию, так как ее папа поставил запрет.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пелагея отомстила Телегину за измены.

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Меньше амбиций, больше мудрости: прогноз Таро для Близнецов на 2025 год

Последние новости

22:28
«Мне не нравится»: дочь Самойловой заявила о появившихся комплексах
22:08
Жительница Уфы обвинила администрацию в краже ели, посаженной в честь рождения дочери
21:48
«Делаю то, что хочу»: как таинственный воздыхатель Бьянки отреагировал на ее интрижку с Natan
21:28
Не для леди: какие продукты могут навредить здоровью женщин
21:22
Путин обсудил с Совбезом развитие промышленности в России
21:19
Такера Карлсона заметили в отеле в Москве

Сейчас читают

Проснулись: доктор Мясников объяснил, как мясной клей в сосисках на самом деле влияет на людей
Игнорирует запреты врачей? Бьянка оставила алкоголь в райдере после операции
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год