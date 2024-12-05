«Манипуляция ребенком»: Волочкова прокомментировала ситуацию с Телегиным и дочерью Пелагеи

Звезда уверена, что подобные поступки хоккеиста «опускают его на дно».

Балерина Анастасия Волочкова негодует из-за поступка бывшего мужа певицы Пелагеи Ивана Телегина в отношении его дочери. По мнению звезды, хоккеист повел себя неправильно, запретив семилетней дочери Таисии отправиться отдыхать на море с мамой. В беседе с порталом The Voice Волочкова назвала Телегина манипулятором.

«Достойный и порядочный человек всегда останется выше мести. И не будет совершать дичь, мерзость и козни по отношению к женщине, с которой жил и не так давно клялся в любви. А манипуляция ребенком, его же дочерью, опускает его самого и душу на дно», — отметила балерина.

Телегин объяснил свое решение тем, что его экс-супруга может увезти дочь навсегда из страны, а он этого очень боится. Но, по словам представителя певицы Филиппа Рябченко, у артистки график расписан на несколько месяцев вперед и уезжать она не планирует.

Сама девочка очень расстроена тем, что не сможет поехать в путешествие с мамой, которое она так долго ждала. Однако такое происходит не в первый раз. Летом она не смогла точно так же улететь в Турцию, так как ее папа поставил запрет.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пелагея отомстила Телегину за измены.