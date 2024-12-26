Забрали четыре миллиона: кто из звезд стал новой жертвой мошенников

Все больше звезд становятся жертвами аферистов. Как Раиса Рязанова потеряла сбережения, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Мошенники продолжают атаковать российских знаменитостей. Как народная артистка РФ Раиса Рязанова отдала неизвестным четыре миллиона рублей? И какие шокирующие подробности рассказал один из задержанных по делу актрисы? Что за новые способы обмана используют аферисты? Кто еще из звезд пострадал от их действий? И чем закончился суд Ларисы Долиной за собственную квартиру? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся», — подчеркнула народная артистка РФ Лариса Долина.

Хамовнический суд Москвы. Очередное заседание по делу о мошенничестве в отношении певицы. Этим летом Долина отдала аферистам около 200 миллионов рублей. Знаменитость до сих пор не может вернуть себе ни права на жилье, ни средства от его продажи.

«Отложили просто на 14 число. Опять сбор доказательств», — уточнила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

Сейчас Лариса Долина пытается аннулировать сделку. В суде полным ходом идет рассмотрение иска знаменитости к новой хозяйке жилья — некой Полине Лурье. А пока артистка продолжает считать апартаменты своими. Недавно выложила пост, в котором похвасталась елкой и букетами цветов, которые располагаются в той самой квартире.

«А это стихийное бедствие под названием „Мои сольные концерты“», — показала Долина.

«Это так, да, мы не можем туда попасть. За это и боремся. Собственником является Лурье на сегодняшний день», — объяснила адвокат Свириденко.

Очередное заседание назначено на середину января. Впрочем, СМИ пишут: в ближайшее время артистка может лишиться еще двух квартир общей стоимостью 95 миллионов рублей. На этот раз в Юрмале и уже не по вине мошенников. Долина попала в санкционный список.

Недавно в суд поступило еще одно громкое дело. Неизвестные обманули звезду кинофильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову. Они присвоили себе все сбережения актрисы, а это четыре миллиона рублей.

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«Позвонили 80-летней москвичке по видеосвязи с использованием технологии подмены изображения. И, выдавая себя за сотрудников государственного и правоохранительного органа, убедили снять со счета четыре миллиона рублей и передать их курьеру для внесения якобы на страховую ячейку. Что пострадавшая и сделала», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

На кадрах мужчина в черной куртке получает от народной артистки пакет и уходит в неизвестном направлении. На днях его задержали. Обвиняемый дал признательные показания. Сказал, что всего лишь курьер в этом деле. За свою работу получил 45 тысяч рублей.

«Задержан за то, что у бабушки забрал пакет с денежными средствами», — объяснил обвиняемый Дмитрий Беришвили.

«36-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Вину он признал и показал, что криминальный заработок ему предложил знакомый, который оплатил ему дорогу из Новосибирска в Москву, сообщив в мессенджере, что ему будут приходить указания, которые надо выполнять за денежное вознаграждение», — уточнила Нефедова.

Когда актриса поняла, что стала жертвой аферистов, чуть не заработала инфаркт. И попала в больницу с болями в груди и нарушением сердечного ритма.

«Нормально. Жива, здорова», — рассказала о своем состоянии Рязанова.

За последние месяцы от рук неизвестных пострадали: Ирина Хакамада, Галина Боб, Лера Кудрявцева, Эдвард Радзинский, Дмитрий Певцов, Дана Борисова, Никита Тарасов, Никас Сафронов и многие другие.

«Я с трудом, правда, избежал такую историю. Мне звонила одна известная политик. Причем сразу звонила по видео: „А вы сдавали документ этот?“. Я говорю: „Нет“. Она говорит: „Нужно пересдать“», — поделился народный артист РФ Олег Газманов.

«Представляете, звонит мне я. Сам себе звоню. Я просто офигел. Звонит человек, моим голосом со мной разговаривает», — рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

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Практика показывает: аферисты придумывают все более изощренные методы в своих преступных схемах. И даже прибегают к помощи искусственного интеллекта.

«Они могут подменить голос, создать видео, направить, где будут родственники, где будут дети. И так далее», — уточнила адвокат Гузель Пушкарева.

Правоохранительные органы предупреждают: телефонный звонок, в котором кто бы то ни было просит вас сообщить код, обнародовать личные данные, а также снять со счета деньги и перевести их на безопасный счет, — первый признак мошенничества.

«Если фигурируют такие слова: „Если вы не сделаете, то…“, — тут возникнуть должны сомнения моментально», — подчеркнула Пушкарева.

«Мы хотим, чтобы все были счастливы. Чтобы люди, самое главное, не доверяли, когда их хотят развести», — отметил народный артист РФ Николай Басков.

«Не отвечайте на незнакомые телефоны, номера. И даже если вам позвонит сын, внук, жена, не доверяйте этому звонку. Перезвоните. Вот и все», — сказал народный артист РФ Александр Буйнов.

Это займет гораздо меньше времени, чем борьба за возврат денежных средств или недвижимости, которые в большинстве случаев уже не вернуть.ф