Нечистая сделка: появились новые подробности в деле о квартире Ларисы Долиной

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Новая владелица квартиры Ларисы Долиной пытается выселить артистку

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка стала жертвой мошенников и лишилась 180 миллионов рублей.

На последнем в этом году заседании по делу Ларисы Долиной новая владелица элитной недвижимости пытается выселить народную артистку. Но та не сдается. Переезжать никуда не намерена. И будет дальше добиваться признания сделки незаконной.

Лариса Долина стала жертвой мошенников. В общей сложности она лишилась 180 миллионов рублей. Это ее накопления плюс средства от продажи недвижимости в центре Москвы стоимостью более 100 миллионов рублей.

Покупатели уже пытались прорваться в квартиру и занять жилплощадь, но им помешала охрана в доме.

По словам юристов, на практике доказать, что покупатель был в сговоре с преступниками и знал, что сделка — нечистая, достаточно сложно.

 

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Нечистая сделка: появились новые подробности в деле о квартире Ларисы Долиной

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