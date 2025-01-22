Как изменились штрафы за нарушение ПДД с 1 января 2025

В полтора раза — так выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025. Про новые расценки рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Теперь, например, за превышение скорости на 20 — 40 километров в час придется заплатить уже не 500, а 750 рублей. Штраф за превышение скорости на 40 — 60 километров в час подорожал с 1 000 — 1 500 рублей до 1 500 — 2 000 рублей.

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А езда по обочине обойдется вместо полутора тысяч в 2 250 рублей. На столько же оштрафуют за выезд на встречную полосу при объезде препятствия.

Управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности тоже влетит в копеечку — 1 500 вместо 1 000 рублей. Столько же теперь придется отдать и тем, кто попытается проскочить на запрещающий сигнал светофора. А если повторить «трюк», тогда штраф прилетит на сумму в 7 500 рублей.

Но самое главное —оплатить штрафы со скидкой теперь можно в течение 30 дней. Правда, размер самой скидки уменьшится с 50% до 25%.

За смартфон в руках во время вождения последует наказание размером в 5 000 рублей.

Чтобы не отвлекаться: от каких привычек водителям придется отказаться в 2025 году