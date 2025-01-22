Как изменились штрафы за нарушение ПДД с 1 января 2025

| Обновлено: |
Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Теперь за самые частые проступки на дороге придется выложить ощутимо больше. Так что вывод один — соблюдать все правила и экономить семейный бюджет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В полтора раза — так выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025. Про новые расценки рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Теперь, например, за превышение скорости на 20 — 40 километров в час придется заплатить уже не 500, а 750 рублей. Штраф за превышение скорости на 40 — 60 километров в час подорожал с 1 000 — 1 500 рублей до 1 500 — 2 000 рублей.

Читайте также

В России ужесточили наказание за сокрытие номеров на машине

А езда по обочине обойдется вместо полутора тысяч в 2 250 рублей. На столько же оштрафуют за выезд на встречную полосу при объезде препятствия.

Управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности тоже влетит в копеечку — 1 500 вместо 1 000 рублей. Столько же теперь придется отдать и тем, кто попытается проскочить на запрещающий сигнал светофора. А если повторить «трюк», тогда штраф прилетит на сумму в 7 500 рублей.

Но самое главное —оплатить штрафы со скидкой теперь можно в течение 30 дней. Правда, размер самой скидки уменьшится с 50% до 25%.

За смартфон в руках во время вождения последует наказание размером в 5 000 рублей.

Чтобы не отвлекаться: от каких привычек водителям придется отказаться в 2025 году

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.93
-2.03 103.29
-1.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:09
Выжигали прямо на позициях: опорные пункты ВСУ уничтожены в Курской области
9:50
Инаугурация Дональда Трампа в деталях: необычное место, безупречный образ первой леди и громкие заявления
9:40
Ветер срывал провода: на Татарстан, Башкирию и Удмуртию обрушилась штормовая метель
9:25
За ночь силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над территорией России
9:11
Как изменились штрафы за нарушение ПДД с 1 января 2025
9:10
«Он меня обманул и исчез»: к чему приводит безумная любовь

Сейчас читают

«Задавайте больше вопросов»: МВД России призвало никому не доверять без проверки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
Миллионы превратились в пепелище: кто из звезд Голливуда потерял дома из-за пожаров
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год