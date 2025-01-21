«Постоянно в боли и страданиях»: какие удары судьбы перенесла Евгения Добровольская

Поклонники простились с Евгенией Добровольской. От какого страшного недуга скончалась звезда фильма «Клетка для канареек»? И почему до последнего скрывала болезнь? Правда, что здоровье народной артистки РФ подкосил несчастный случай с сыном от Михаила Ефремова? Кто теперь будет ухаживать за ее тяжелобольной дочерью? И каким скандалом едва не закончилась церемония прощания с актрисой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Проводить в последний путь Евгению Добровольскую собрался весь творческий бомонд столицы. На гражданской панихиде в Театре имени Чехова, которому она посвятила более 30 лет, держали речь Игорь Верник, Юрий Стоянов, Ирина Пегова, Константин Хабенский, Юлия Пересильд и многие другие.

«Так здорово промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь, полностью развеяв миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой. Я тебе очень благодарна», — призналась актриса Пересильд.

«С ней хотели работать, с ней мечтали работать, в нее влюблялись бесконечно. От нее невозможно было оторвать глаз», — отметил Верник.

Прощание с артисткой выпало на Старый Новый год. В театре в этот день традиционно проводят капустник. Поэтому траурную церемонию в честь ведущей актрисы сначала решили перенести на следующий день, сразу после проведения праздничного представления. Но поклонники подняли шумиху.

«Что такое произойдет в МХТ, если перенести гулянку, пусть и высокохудожественную? Или вовсе отменить ее перед лицом смерти и такой чудовищной для труппы потери? А как вообще можно стоять перед выбором — веселиться, а потом хоронить?» — задалась вопросами журналист Марина Райкина.

После этого в театре все-таки перенесли веселье на 19 января.

«Все понимают, что где стол был яств, там гроб стоит — так не будет точно. Тут все очень корректно, очень достойно. Они просто поняли, что это сейчас будет неуместно», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

В последний раз Евгения Добровольская блистала на подмостках летом. Весь последний год звезда театра боролась с раком желудка. Прошла семь курсов химиотерапии. А 4 декабря ее в очередной раз госпитализировали в больницу, из которой она уже не вышла. Но в ее стенах успела отпраздновать свой 60-летний юбилей и Новый год.

«Приходил Дед Мороз от театра нашего. Трошин нарядился Дедом Морозом, поздравляли. Юбилей тем более у нее», — поделилась актриса Татьяна Кузнецова.

А уже 10 января Добровольская скончалась в палате.

«Она хотела быть в больнице, в которой врачи все делали для того, чтобы ей облегчить жизнь», — уточнил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Есть большая несправедливость в ее таком раннем уходе. Большая русская актриса, прекрасная мать и красивый человек», — подчеркнул телеведущий Александр Стриженов.

После отпевания Евгению со всеми почестями похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с Добровольской выразил желание и один из ее бывших супругов — Михаил Ефремов, который отбывает срок в колонии за ДТП со смертельным исходом. Но его не отпустили.

«Ой, мы про Мишку говорили. Как ему там тяжело, как она скучает без него», — ответил на вопрос о последнем разговоре с артисткой Александр Самойленко.

Близкие Евгении Добровольской не верят, что ее больше нет. Они вспоминают: звезда сериала «Королева Марго» никогда не жаловалась на плохое самочувствие. Работала с полной отдачей и стойко переносила удары судьбы.

А их было много: три неудачных замужества, публичная критика за сына от женатого актера Ярослава Бойко, рождение тяжелобольной дочери (болезнь Пертеса) от третьего супруга Дмитрия Мананникова. А два года назад — очередное несчастье: наследник от брака с Ефремовым выпал из окна и лишь недавно восстановился от полученных травм.

«Она постоянно была в боли, в страданиях. То есть и семья, и эти мужья, и разводы, и больная дочь, и работа. Все это на хрупкие плечи, конечно же, не могло не сказаться потом на организме», — выразил мнение журналист Грозданов.

«Она, между прочим, была очень скрытна. Женя была порядочный человек. Она ни одним словом, ни какой-то каплей, нигде никогда не соврала и не была приспособленкой», — отметил театральный режиссер Марк Розовский.

Евгения Добровольская сама растила четверых детей. Коллеги вспоминают: она работала без отпуска, чтобы дать наследникам все, что могла. При жизни каждому купила по квартире, построила семье огромный дом.

«Столько успела и сыграть, и детей сотворить, и благости наделать. Просто умничка. Просто жизнь абсолютно наполненная», — подчеркнула Кузнецова.

«Женька зажигалка была. Она такая жизнерадостная, очень сильная по жизни. Всегда всех тащила за собой, заводила, такая душа компании. „Я буду бороться, буду бороться“. Но уже потом она, видимо, поняла и смирилась», — заявил актер Александр Мохов.

Добровольская побеспокоилась о сыновьях и дочери даже на смертном одре. Заботы о 15-летней наследнице она заранее поручила ее отцу, с которым развелась незадолго до болезни. И, по данным прессы, успела написать завещание, согласно которому ее наследство в 130 миллионов рублей достанется каждому из детей поровну.