Спасала сына, заливала горе алкоголем, боролась за больную дочь: удары судьбы третьей жены Ефремова Добровольской

В МХТ им. Чехова, где она трудилась, сообщали, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Кошмарные известия постигли поклонников отечественного кино — скончалась народная артистка РФ Евгения Добровольская. Буквально две недели назад звезда театра и кино отметила юбилей — ей исполнилось 60.

Предварительно, причиной трагической развязки стал рак — в последние годы обаятельная знаменитость изо всех сил боролась с тяжелым недугом.

О смерти Добровольской рассказали в МХТ имени Чехова.

«Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», — рассказали MSK1 в пресс-службе культурного учреждения.

При жизни Добровольская пользовалась бешеной любовью у зрителя. Ее обожали, любили, превозносили. Самые яркие и перспективные мужчины отечественного кинематографа мечтали видеть ее своей женой. Однако судьба редко была к Добровольской благосклонна: из года в год актрисе приходилось изо дня в день бороться с трудностями

С чем звезде пришлось столкнуться и какие вызовы только закалили талантливую артистку — в материале 5-tv.ru

Биография

Коренная москвичка Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в семье замминистра химпромышленности Советского Союза и начальника цеха. Девочка была предоставлена сама себе: уже в шесть лет пришла в балетную студию, а в семь ее ждал дебют в театральной постановке.

После этого Евгения пришла в ДК, который был недалеко от дома, и начала выступать в ансамбле «Ритмы детства». Будучи подростком, Добровольская играла в Театре им. Спесивцева Джульетту. Мальчишки часто на нее заглядывались, но Евгении было не до этого — она готовилась к карьере артистки.

Практически с детства Добровольская видела себя исключительно актрисой, но первые же пробы провалила в шестнадцать лет. Тогда попытать счастье будущая звезда театра и кино решила в Ленинграде, но и там удача будущей знаменитости не улыбнулась. Чужой город, отсутствие денег и огромная конкуренция — самостоятельная и не по годам взрослая 16-летняя Евгения не знала, куда податься: тогда отец предложил звезде пойти работать. Первым же подходящим вариантом стал театр Ленсовета: на тот момент там как раз искали уборщицу.

Всего через несколько месяцев Добровольская с подружками скопили на подработке приличную сумму, которую тут же потратили на поездку в Мосфильм. Там-то обаятельную и совсем неопытную Евгению заметили местные режиссеры: так Добровольская получила свою первую роль в картине «Клетка для канареек».

Картина не принесла Добровольской ни денег, ни славы, но для самой Евгении участие в съемках было большим карьерным стартом.

Евгения Добровольская и Вячеслав Баранов «Клетка для канареек». Фото: @РИА Новости

Рождение детей вместо большой славы?

С детства грезившая кинематографом Евгения Добровольская и представить не могла, что в какой-то момент в ее планы стать известной актрисой вмешаются обстоятельства. Знаменитость стала мамой совсем рано. Когда Евгения Добровольская узнала о первой беременности, то не знала, как поступить — во МХАТе, куда она все-таки смогла попасть, цацкаться с беременными актрисами совсем не собирались.

«Преподавательница мне сказала: «Дорогая, ты больше не будешь артисткой — ты будешь мамой. Либо одно, либо другое», — рассказывала Добровольская.

Разозлившись, она решила доказать всем, что совмещать игру в театре и материнство можно. Она продолжила обучение и устроилась работать во МХАТ им. Горького, а сына Степана отдала на воспитание матери. Карьера пошла в гору: артистка перешла в студию Олега Табакова и параллельно снималась в кино.

С тех пор в кинематографе у Добровольской, что называется, закрутилось. Очень быстро знаменитость стала вхожа в театральные круги, а коллеги-артисты стали воспринимать ее как свою.

Несчастливая личная жизнь

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Эксцентричная и яркая Евгения Добровольская не знала отбоя от ухажеров практически с самого совершеннолетия. В личной жизни актрисы постоянно кипели страсти. Народная артистка России трижды была замужем, но все эти отношения заранее были обречены на провал. Первый брак с отцом Степана, актером Вячеславом Барановым, просуществовал всего четыре года: уже позже Добровольская рассказывала, что молодожены вынуждены были мыкаться по съемным квартирам без денег. В итоге брак рухнул.

Вторые официальные отношения Евгении Добровольской и вовсе довели актрису практически до ручки. Брак с заслуженным артистом Михаилом Ефремовым начинался практически как в сказке, а закончился для звезды ночлежками в машине без крыши над головой. От коллеги по цеху Добровольская родила сына Николая, но даже рождение ребенка не уберегло отношения от распада.

«Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили. И никаких измен не было», — рассказывала Добровольская в передаче Бориса Корчевникова на федеральном канале.

На протяжении десяти лет Добровольская и Ефремов постоянно сходились и расходились. В дни примирений супруги напивались до беспамятства, а на следующее утро ругались опять. Свидетелями этих разборок постоянно были другие актеры. В какой-то момент терпение супругов лопнуло: Ефремов поставил Добровольской ультиматум без права выбора — либо они разводятся, либо он просто не даст ей жизни. Ночевать Добровольской с двумя сыновьями с того момента было негде: актриса осталась без крыши над головой.

В перерывах между вторым и третьим браком с обаятельной звездой случилась интрижка на стороне. От актера Ярослава Бойко Евгения Добровольская родила сына Яна. Годами актриса хранила в секрете, кто именно стал отцом ее третьего ребенка, и лишь спустя годы случайно проговорилась, что закрутила роман на съемочной площадке.

Не обрела счастья Добровольская и в третьем официальном браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым. Родственники, совершенно случайно узнавшие, что Евгения влюбилась в мужчину, на тринадцать лет младше нее самой, отговаривали звезду от очередного замужества, но Добровольская к увещеваниям близких не прислушалась. Эти официальные отношения в итоге стали самыми долгими из всех браков звезды, продлились шестнадцать лет и вновь подарили Добровольской счастье материнства.

Развелись влюбленные в 2022 году без скандалов и дележки имущества, но разочарования в официальных отношениях избежать звезда театра и кино так и не смогла.

Борьба за детей

Евгения Добровольская с сыновьями Яном (слева) и Николаем (справа). Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Несчастливая личная жизнь была не единственной бедой Добровольской. Общий сын актрисы и Михаила Ефремова, Николай, подобно отцу долгие годы боролся с пагубной зависимостью. Главной, кто поддерживал сына в стремлении излечиться, была его звездная мать. Ряд СМИ даже сообщал, что в свое время Николай состоял на учете в психо-неврологическом диспансере из-за проблем с алкоголем. Удалось ли юноше излечиться, неизвестно до сих пор.

А в 2021 году, буквально за год до развода с третьим супругом, Добровольскую ждал новый удар: единственной дочери актрисы, Анастасии, озвучили страшный диагноз — болезнь Партеса. По уверениям врачей, малышка могла никогда больше не встать на ноги и не могла бы ходить. Актриса сделала все возможное, чтобы помочь дочери побороть недуг: в последнее время Настя передвигается сама и даже занимается в танцевальной студии.

Последние годы

В последние годы жизни многодетная Добровольская практически не появлялась на светских мероприятиях и не давала интервью, хоть и продолжала быть желанной гостьей на светских раутах. О личной жизни звезда говорить не любила, но признавалась, что настоящий вкус к жизни почувствовала только после 40 лет.

«Надо жить сегодня и сейчас, радоваться тому, что имеешь. Жизнь ведь такая хрупкая, непредсказуемая. И я научилась быть благодарной судьбе не только за хорошее, но и за трудности, горести, искушения, испытания», — говаривала о себе она.

Предварительно, ни с кем из своих бывших возлюбленных Евгения Добровольская отношения не поддерживала.