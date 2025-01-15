«Я умираю, и теперь это моя жизнь»: как прошла церемония прощания с Евгенией Добровольской
Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Народная артистка РФ ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Накануне, 14 января, в Московском художественном театре им. А. П. Чехова (МХТ) прошла церемония прощания с народной артисткой России, звездой фильма «Двойная сплошная» Евгенией Добровольской. Проводить актрису в последний путь пришли ее поклонники, друзья и члены семьи. Актриса ушла из жизни 10 января после полутора лет борьбы со страшной болезнью.
Впервые страшный диагноз третья супруга заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова услышала в кабинете врача. По информации близкого друга знаменитости, актера театра и кино Александра Самойленко, Добровольская страдала от рака кишечника, но наотрез отказалась от хосписа и продолжала работать.
«Светлый, очень мощный человек. Я не знал, как с ней общаться. Она настолько мощный человек, что на слова соболезнования она бы только посмеялась. Честно, я боялся. Мы про Мишку говорили. Как ему там тяжело. Как она скучает без него», — признался он.
Ежедневно, по словам Самойленко, Добровольскую навещали дети. Однажды, когда болезнь уже прогрессировала, знаменитость согласилась и на встречу с коллегами в честь юбилея. Буквально несколько недель назад Евгении Добровольской стукнуло 60 лет.
«Она до последнего момента таила надежду. Верила, что все наладится, что пойдет на поправку. Улыбалась, вопреки всему», — рассказали журналистам коллеги Добровольской по цеху.
Вплоть до самой смерти Добровольская, по признаниям друзей, сохраняла бодрость духа и знала — ее ждет вечная жизнь.
«Она мне говорила: „Что ты плачешь? Что плачешь? Это моя жизнь теперь, я умираю, и это теперь моя жизнь“. Последний раз, когда мы приехали, она так старалась с нами общаться, чтобы нам не было тяжело, и командовала, конечно, сама организовывала свой день рождения. В этом было столько силы, столько добра… И она сказала такую фразу: „Оказывается, я по вам скучала“. Она приняла ситуацию, которая с ней происходила», — рассказала на прощании со сцены театра актриса Марина Брусникина.
Ефремов не смог посетить прощание
Практически с самого утра рядом с местом прощания неравнодушные занимали места, чтобы лично проводить актрису в последний путь. Уже к десяти утра у дверей МХТ имени Чехова выстроилась очередь из поклонников и товарищей Добровольской — все они несли цветы к гробу знаменитости.
Коллеги Добровольской не могли сдержать слез: каждый, кто подходил к микрофону, с трудом сдерживал рыдания. Все артисты в один голос признавались — талант Евгении был настолько непоколебим, что второй такой невероятной и глубокой актрисы в русской культуре никогда не будет. Добровольская умела поражать словом: при жизни народная артистка России не щадила ни себя, ни других.
«Для нее вход в МХТ был совершенно непростым. Это был театр звезд, а не просто театр ансамбля. И Евгения Владимировна вошла в звездный состав естественно. Чудесная мама, чудесная партнерша на сцене и в жизни. Чудесный человек», — без колебаний охарактеризовал со сцены культурного учреждения Добровольскую Михаил Швыдкой.
Не сумела сдержать слез во время прощальной речи и актриса Юлия Пересильд. Не единожды пересекавшаяся с Добровольской на съемочной площадке звезд фильма «Вызов» в очередной раз признала авторитет коллеги: она назвала народную артистку превосходной матерью и звездой мирового масштаба.
«В кадре с тобой было очень волнительно, а за кадром — ты так здорово промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь, полностью развеяв миф о том, что можно быть только или актрисой, или мамой», — призналась Пересильд.
На церемонии прощания была актриса Ирина Пегова, с которой Евгения Добровольская дружила долгие годы. По словам Пеговой, народная артистка РФ была для нее учителем, наставником и верным другом, поэтому утрата Добровольской стала для нее глубоко личной.
«Она мне столько секретов открыла. Женя — мой наставник, мой герой. Это великая артистка», — созналась Пегова.
Был лаконичен и непривычно сдержан и кинокритик Григорий Заславский.
«Для меня, как для театрального критика, очень важно увидеть какой-то спектакль и понять после него, что ты хочешь посвятить свою жизнь этому. Это, конечно, удивительная история, как выдающиеся актеры и руководители театров чувствуют чужой талант. У Добровольской в доронинском МХАТе будущего никогда не было.
Я смотрел все спектакли тогдашнего «Современника», где Добровольская была тогда еще на одной сцене с Михаилом Ефремовым. Та постановка помогла мне понять — когда у людей отношения вне сцены, это всегда очень чувствуется. В какой-то момент они растворились оба во МХАТе. Некоторые ее спектакли были манифестом поколения. То, что Жени нет, моя личная боль, потому что она выражала мой нерв, мои проблемы», — сознался он эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru
Сразу после скоропостижной кончины Евгении Добровольской, в прессе заговорили и о Михаиле Ефремове. С заслуженным артистом России актриса театра и кино была счастлива в браке всего несколько лет, но сумела сохранить хорошие отношения даже после склок и разборок.
Журналисты до самого последнего момента терялись в догадках, появится ли многодетный артист на прощании с бывшей женой, но чаяния репортеров были омрачены обстоятельствами. Отбывающий срок за аварию со смертельным исходом Ефремов не смог проводить экс-супругу в последний путь — у артиста не нашлось законных оснований, чтобы покинуть колонию даже на один день.
Согласно законодательству, смерть бывшего супруга не подпадает под «исключительные обстоятельства», которые суд мог бы расценить как веские аргументы для нарушения режима.
«Согласно ст. 97 УИК (выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений — Прим.ред), осужденным к лишению свободы может быть разрешено выезжать за пределы исправительных учреждений на срок до 7 суток в связи с исключительными жизненными обстоятельствами. Одним из таких исключительных обстоятельств является смерть близкого родственника. Ефремов и Добровольская с точки зрения закона не являются близкими родственниками, так как развелись, а, соответственно, родственные связи прекратились», — ранее объяснял журналистам «Радио 1» член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев.
Соболезнования в связи с утратой матери у гроба принимали дети актрисы: помимо младших дочери и двух сыновей, на прощание с Добровольской из Штатов прилетел и самый старший сын актрисы, Степан вместе с супругой и внуком. Именно он на траурной церемонии перенял на себя бремя соболезнований от близких и друзей.
В конце прощания гроб Евгении Добровольской вынесли из театра имени Чехова под громкие аплодисменты.
Народную артистку России похоронили на Троекуровском кладбище. Свое последнее пристанище Добровольская нашла рядом с Ириной Мирошниченко и Раисой Максимовой. Могила Евгении Добровольской буквально утонула в цветах: соболезнований в связи с кончиной актрисы было так много, что уместить все букеты она не смогла.
Краткая биография Евгении Добровольской
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1983-м дебютировала в фильме «Клетка для канареек».
В 1987 году окончила ГИТИС, ее приняли в МХАТ имени М. Горького. Затем Добровольская служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и в «Современнике-2». С 1991 года была актрисой в МХТ имени А. П. Чехова.
Всего артистка сыграла более, чем в 100 кинокартинах и сериалах. Среди них — «На тебя уповаю», «Небесный суд», «Королева Марго», «Девять неизвестных».
В 2005 году Евгения Добровольская получила звание народной артистки РФ. Также была лауреатом премий «Ника» и «Золотой орел». Актриса трижды была замужем и воспитывала четверых детей.
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