Непредсказуемое начало весны: финансовый гороскоп на март 2025

Первый весенний месяц в плане денег окажется таким же непредсказуемым, как и мартовская погода. Вчера светило солнце и стояла оттепель, а сегодня опять заморозки и пасмурно.

За столь переменчивые энергии в ответе ретроградная Венера и коридор затмений, который откроется в середине месяца. Поэтому одни могут рассчитывать на финансовый «улов», а другим предстоит ощутить на себе звездную «качку».

Как действовать каждому знаку зодиака в марте 2025 года, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Финансовый гороскоп на март 2025 года для всех знаков зодиака

Звезды обещают очень интересный март с точки зрения финансов благодаря уникальному астрономическому явлению. Сразу два сильных затмения произойдут в один месяц.

Начнется все с лунного затмения в канун полнолуния 14 марта и завершится солнечным затмением уже в новолуние 29 марта.

«Традиционно в астрологии энергия полной луны в сочетании с затмением подсвечивает все внутренние качества, внутренние проблемы, которые мешают нам зарабатывать большие деньги. Отличное время, чтобы подумать над тем, что вы делали не так, какие негативные установки были в вашей голове, и все это проработать», — отметил Андрей Харрис.

В противоположность этому, солнечное затмение в сочетании с новолуньем повлияет на внешние события. Именно в подобный период в мире случались различные глобальные катастрофы и происходили исторические перемены.

«Я строго-настрого вас предупреждаю никуда не вкладывать деньги под конец марта. Держите их в укромном месте, чтобы они были в безопасности, не ввязывайтесь ни в какие авантюры. Подготовьтесь заранее к тому, что процессы, которые будут происходить во Вселенной, могут быть неуправляемыми и разрушительными», — предупредил астролог.

Однако сильно переживать не стоит, ведь любые перемены происходят ради трансформации на пути к гармонии.

Овен — гороскоп финансов на март 2025

у Овнов в марте предстоит достаточно интересный период. Солнца начнет входить данный знак, а значит, пришла пора проявлять лидерские качества, совершать прорыв вперед, начинать поиск новой работы, просить о повышении и открывать различные стартапы и вклады. Все перечисленное будет получаться.

Но не стоит забывать о том, что Венера уходит в ретроградное движение и покидает знак. Это означает, что все, что касается красоты и удовольствий, каких-то земных вопросов, лучше отвергать. На этом не получится заработать деньги. Также под запретом шальные траты, жизнь в удовольствие и необдуманные эмоциональные покупки. Напротив, строгий расчет, лидерство и движение вперед принесет деньги.

При этом бонусом станет то, что Хирон тоже начнет покидать данный знак зодиака. А значит, проблема с самооценкой и самоедство уйдут вместе с ним. Это очень хорошо помогает зарабатывать деньги.

Телец — гороскоп финансов на март 2025

У Тельцов в марте в плане денег все достаточно хорошо. Уран продолжает движение по данному знаку зодиака, а значит, все необычные, неконтролируемые и неземные обстоятельства, так чуждые данному знаку, постепенно уходят.

Энергии денег земные, понятные, наоборот начнут входить. Поэтому гороскоп советует просто стараться чувствовать баланс, и тогда все получится.

Близнецы — гороскоп финансов на март 2025

Юпитер занимает интересное положение и входит в самую середину знака Близнецов. Это прекрасный период для установления социальных связей, подъема по карьерной лестнице и хороших заработков.

Красноречие, социализация и общение с людьми помогут снискать очень серьезных и крупных покровителей. В любом случае в кошелек посыпятся деньги. Стоит задуматься о личном бренде и собственном имидже. Если Близнецы довольны собой, то окружающие довольны ими вдвойне. И все это получится монетизировать на ура.

Рак — гороскоп финансов на март 2025

Ракам в марте повезет. Застрявший надолго в данном знаке зодиака Марс, который то и дело совершал ретроградное возвращение и заставлял сражаться с соперниками и с судьбой, наконец-то покидает пределы. Значит, наступает время стабильности и спокойствия.

Можно подумать о легком способе приумножения средств, рассмотреть вклады или другие вложения, совершать небольшие и средние покупки, а также взять себе побольше работы. За нее точно заплатят вдвойне. В общем, пора просыпаться. Впереди очень активное и интересное время.

Лев — гороскоп финансов на март 2025

У Львов в маре затишье перед бурей. Нужно постараться очень грамотно использовать это время себе на пользу.

Пока Марс из соседнего знака Рака не пришел в огненную обитель, у Львов в кошельке все тихо и спокойно. Конечно, ожидать финансовых прорывов и больших заработков не придется. Но кто отменял прекрасную стабильность, которая так дорога в наше время?

Именно стабильный и понятный источник заработка поможет продержаться на плаву до тех пор, пока королевские планеты-покровители не дадут знаку зодиака мощный поток.

Дева — гороскоп финансов на март 2025

Дева — один из главных героев финансового гороскопа на март. Дело в том, что канун полнолуния и лунного затмения 14 марта произойдут именно в данном знаке зодиака. Это означает, что Девы станут буквально призмой, которая определит движение денег.

Отношение к самому себе и к другим людям будет иметь прямую корреляцию с финансовым богатством. Профессионализм, честность и помощь другим людям вознаградят денежным бонусом. Эгоизм и личная выгода наоборот отпугнут удачу. Луна, находящаяся под тенью, выведет наружу такие моменты.

В этом месяце деньги имеют прямую связь со здоровьем, поэтому ни в коем случае не стоит ввязываться в авантюры или обманывать людей. И тогда здоровье будет только крепчать.

Весы — гороскоп финансов на март 2025

Внезапное и темное влияние Фортуны постепенно начинают покидать данный знак зодиака вместе с Лилит. Это означает, что в марте все станет более понятным, красивым и взвешенным.

Длительный кризис, которому Весы подверглись, начнет отступать, и деньги потихоньку вновь придут в их жизнь. Однако стоит помнить: прежде чем покинуть любой знак зодиака, темная Луна Лилит любит устраивать проверки. Напоследок представители знака могут столкнуться какой-то очень опасной ситуацией, где велик риск потери денег или дурного проявления себя, которое способно нарушить финансовую карму.

Рекомендуется обращать внимание на знаки Вселенной и думать в том числе и о духовности.

Скорпион — гороскоп финансов на март 2025

Все тихо и спокойно в царстве Скорпиона в марте, ведь планета-покровитель Плутон образует благоприятный аспект с Солнцем. Это означает, что пусть весна начнется не так бурно, как хотелось, но многие дела и финансовые начинания пойдут в гору.

Это отличное время для старта новых проектов, перехода на новую работу и для организации собственного бизнеса. Желательно, чтобы задумка могла помочь большому количеству людей. Это принесет популярность и хороший финансовый достаток.

Отличное время для познания себя, прокачки навыков и перехода на новый уровень. Это тоже со временем получится монетизировать.

Стрелец — гороскоп финансов на март 2025

Стрельцам для заработка денег в марте очень важно обзавестись грамотным советником. И желательно выбрать представителя огненного знака зодиака — Овна или Льва. Такие люди станут своеобразными проводниками денежных энергий и помогут верным советом или дельной подсказкой.

Также крайне важна социализация и активное общение. Стрельцам ни в коем случае нельзя уходить в тень и пребывать в одиночестве в начале весны. Такое поведение заблокирует денежный канал. А любого рода коммуникации наоборот приведут к повышению денежного достатка.

Также хорошим заработком станут инвестиции в предметы искусства или информационные технологии.

Козерог — гороскоп финансов на март 2025

Благоприятное воздействие Венеры и Плутона на Козерога даст шанс воплотить в жизнь давнюю мечту. Крупная покупка или достижение глобальной цели — все в марте получится.

Для стимуляции денежного потока гороскоп рекомендует данному знаку зодиака находиться в красивой и приятной локации в окружении большого количества людей. Поэтому рекомендуется переезд в крупный город или посещение общественных мероприятий. Так денежные энергии раскроются и увеличатся.

Водолей — гороскоп финансов на март 2025

Плутон может оказать взрывное влияние на деньги Водолеев в марте. Все дело в том, что в начальных градусах знака зодиака планета, как правило, себя еще не контролирует и максимально проявляет возможности.

Водолеи рискуют быть втянутыми в различные масштабные процессы, стать жертвой каких-либо социальных катастроф, мгновенно обрести популярность или резко потерять все, что есть. В общем, март обещает бесконтрольные, масштабные изменения денежной сферы.

Чтобы выйти сухими из воды, Водолеи должны воспользоваться обостренной в этот период интуицией. Медитации, духовные практики и вещие сны стимулируют внутреннее чутье и помогут принимать верные решения. Тогда трансформация финансового положения пройдет успешно.

Рыбы — гороскоп финансов на март 2025







В марте Рыбы, наконец-то, почувствуют скорое завершение длительного кризиса. Нептун потихоньку уйдет из этого знака зодиака, а Сатурн продвинется ближе к Овну. Это значит, что суровые учителя кармы дадут Рыбам послабление.

Деньги начнут приходить в их жизнь. Однако это произойдет достаточно своеобразно. Все дело в том, что Меркурий в марте уже пребывает на исходе данного знака зодиака, и Солнце тоже его покидает. Однако Венера совершает программный поворот и дает буквально второй шанс на то, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. В венерианском плане это касается денег, недвижимости, красоты и всего того, что можно получить за деньги.

Как же поймать в марте удачу за хвост? Гороскоп советует находитесь в резонансе с ретроградной Венерой. Все, что касается развлечений, предметов роскоши, искусства, тонкой психологии, общения с людьми, проявления своих магических и необычных способностей, которыми наделены большинство из представителей данного знака зодиака, поможет заработать. Самое время начать весной небольшой бизнес, например, продавать что-то сделанное своими руками.

Успешно пойдет открытие заведения общепита, общественного пространства, а также торговля, различная посредническая деятельность и операции с недвижимостью. Главное помнить, что карма еще не до конца вышла из знака, поэтому переходить грань не стоит.