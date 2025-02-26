Какая вы кошка по знаку зодиака

Все ли коты — это самодостаточные любители лежать днями напролет? День кошек — подходящий повод развеять стереотип об однообразии характеров этих питомцев.

Тем более, во многом их черты похожи на характеры людей, так что можно легко соотнести поведенческие особенности кошачьих пород со знаками зодиака.

Овен — абиссинская кошка

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Уверенные в себе Овны в мире кошек точно были бы веселыми и неутомимыми в играх абиссинцами.

Представители этого знака зодиака очень активны: природный оптимизм позволяет им сохранять целеустремленность даже в сложных ситуациях. Такие моменты наступают и у абиссинских кошек: если надоедливая муха окажется на карнизе, ни одно препятствие в виде шторы или цветочного горшка не остановит зверюшек в честном бою.

Как и Овны, эти животные открыты к знакомствам и при желании умеют находить общий язык даже с детьми. Но только при желании: абиссинцы далеко не ко всем приветливы, если что-то идет не по их правилам — сразу шипят.

Телец — персидская кошка

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Тельцы независимы и настойчивы, они предпочитают жить размеренно и со вкусом, прям как персидские кошки.

Представители этой породы абсолютно домашние. Им привычнее благородно и упрямо ожидать, пока хозяин угадает их предпочтения в еде, чем расходовать силы на какие-то глупости вроде охоты.

Кстати, полакомиться персидские кошки любят так же, как и Тельцы: в блюдах они избирательны, а еще склонны переедать и питаться однообразно, если что-то пришлось им по вкусу.

Эти животные спокойны, умны и миролюбивы. В этом они сходны с Тельцами, не любящими обиды, но и не привыкшими легко прощать задетые чувства.

Близнецы — сфинкс

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Родившиеся под этим знаком зодиака любознательные, многогранные и непредсказуемые личности. Им интересно познавать мир, заводить новые знакомства, прям как сфинксам — эти самые мяукающие кошки всегда готовы помурлыкать о высоком.

Питомцы этой породы любознательны и беспокойны. Подобно рожденным под знаком Близнецов, сфинксы обладают развитым умом и любят движение, поэтому вполне способны к обучению командам. Только в играх и занятиях стоит следить за переменчивым настроением кошек — их легко обидеть. Собственно, как и Близнецов.

Рак — русская голубая

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Русская голубая мила и внимательна к своим домочадцам. Она кажется абсолютно беспроблемным питомцем, пока находится в окружении семьи хозяина. Но вот с незнакомцами эти кошки обычно холодны и равнодушны, прям как чувствительные Раки.

Русские голубые снисходительно относятся к детским шалостям, благородно и интеллигентно позволяя младшим учиться у них искусству самообладания.

По коммуникабельности они также схожи с Раками: этим животным важно внимание и общество. В пустой квартире, пусть и родной, им становится одиноко.

Лев — сибирская кошка

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Уверенные в себе, но при этом неприхотливые и дружелюбные сибирские кошки сочетают в себе все повадки королевских особ. В этом они похожи на Львов.

Преданные и выносливые хвостатые согласны жить как в городской квартире, так и в частном доме: в обоих местах они сумеют завоевать признание всех членов семьи. Это для них также важно, как и для представителей знака зодиака. При этом, подобно великодушным Львам, сибиряки не стремятся доминировать в отношениях с другими животными — они и так уверены, что будут в центре внимания.

Питомцы привлекают своей яркой внешностью, но и обладают непростым характером. За это сибирских кошек можно не любить, но не замечать их невозможно. Как и Львов.

Дева — бурмилла

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Девы гармоничны и решительны при отказе от того, что считают ненужным. В этом вопросе лучше всего их понимают кошки породы бурмилла: умные хвостатые легко подстроятся под любые привычки хозяина, но при этом тактично обделят вниманием незнакомца.

Как и Девы, бурмиллы чистоплотны и аккуратны. Эта элегантная кошечка даже и не помыслит о том, чтобы ободрать диван, — для этого она слишком интеллектуальна. Педантичны эти зверюшки и в отношении к собственной гигиене, но не чересчур.

При всей общительности бурмилл они никогда не станут навязываться хозяевам, хотя и сильно к ним привыкают. И если эти кошки вдруг почувствуют холод от тех, к кому привязаны, они тихо впадут в уныние. Так бы поступили и Девы.

Весы — рэгдолл

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Спокойные рэгдоллы также уравновешены, как и Весы — и тех, и других сложно вывести из состояния душевного равновесия.

В кошачьем мире представители этого знака зодиака сохраняют непостоянный характер: кошки этой породы могут беззаботно играть, но, услышав возвышенную интонацию, сразу же предпочтут скрыться.

Рэгдоллы кажутся домоседами, хотя при необходимости сменить обстановку без страха сопроводят хозяина в любой поездке. Это сближает их с рациональными и общительными Весами.

Скорпион — чаузи

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Происхождение экстравагантной и строптивой чаузи берет истоки в Древнем Египте. Кажется, эти кошки понимают Скорпионов без единого мурлыка, ведь и те, и другие обладают превосходной интуицией.

Идентифицировать повадки хозяина чаузи могут еще и благодаря развитому интеллекту. Это уже второе сходство с представителями знака зодиака: своенравные Скорпионы наблюдательны и умны, иногда могут быть даже хитры.

Кстати, чаузи — одни из немногих пород, которые не боятся воды. И это неудивительно: Скорпион же водный знак.

Стрелец — мейн-кун

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Темпераментные и уверенные в себе Стрельцы были бы мейн-кунами в мире кошек — они одинаково ценят свободу и независимость. А еще они не обделены высоким интеллектом и царственной походкой.

Эти питомцы активны и легко влипают в авантюры: будь то попытка украсть вкусняшку с полки, не готовой к габаритам охотника, или пролезть в малюсенькое отверстие. Стрельцам знакома и азартность мейн-кунов в играх.

Козерог — британская кошка

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Козероги спокойны и терпеливы как британцы. Они могут казаться сдержанными и молчаливыми, но при этом способны искренне любить своих хозяев. Избирательность у британцев и Козерогов в крови: и те, и другие долго присматриваются к людям, но тех, кто попал в их узкий круг общения, уже не оставляют.

Кошки этой породы спокойно переносят одиночество. Они способны часами задумчиво лежать на диване в упорном ожидании хозяина с работы. Кто знает, какие философские задачи решают в эти периоды британские кошки? Наверное, только Козероги.

Водолей — сиамская кошка

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Самодостаточные Водолеи выделяются не только необычной внешностью, но и уникальным характером. Тоже самое можно сказать и о сиамских кошках: эмоциональные зверюшки любят и помяукать, и поизучать новую местность на даче, и пролежать с хозяином весь вечер в кресле.

Эти хвостатые умны и любознательны. Как и представители знака зодиака, они постоянно в движении и постоянно чем-то заняты. Сиамские кошки не привыкли скучать, но и оставаться долго в одиночестве им тоже не по душе. В общем, подобно Водолеям, этим животным нужны те, кого они будут удивлять.

Рыбы — корниш-рекс

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Котики этой породы неагрессивны и послушны — Рыбы тоже предпочитают обходить конфликты и по-настоящему раскрываются только избранным.

Корниш-рексы умны, могут быть подвижны, если ощущают подходящую возможность поиграть с хозяином. Это очень внимательные и чувствительные кошки, которые улавливают малейшие изменения в настроении людей. Поэтому корниш-рексов никогда не бывает много. Как и Рыбы, они ведут себя уместно и деликатно в любой ситуации.