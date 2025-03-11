Начали штрафовать: сколько тысяч придется выложить нерадивым владельцам собак с марта 2025

Взял в дом питомца — получил административное правонарушение. С 1 марта 2025 в Московской области начнут штрафовать владельцев собак. Нарушителями считаются те, кто еще не зарегистрировал животное в специальном реестре. Ставить на учет нужно и взрослых собак, и щенков.

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В каких регионах России обязательна регистрация животных

Закон о регистрации домашних животных в России приняли еще в 2023-м году. Но тогда за его нарушение никак не наказывали. По сути, владельцам собак дали полтора года, чтобы внести данные в реестр домашних животных.

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С 1 марта 2025 нарушителям уже грозит штраф от полутора до трех тысяч рублей.

Действует это правило не только в Московской области, но и в других регионах: Амурской, Иркутской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Рязанской и Сахалинской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецкий автономном округе, Республиках Коми, Марий Эл, Тыва и Чувашия.

«Щенок должен быть зарегистрирован в течение 14 дней после того, как ему исполнится 3 месяца», — утверждает юрист, общественный деятель Артур Каримов.

Регистрация взрослой собаки должна быть произведена не позднее 14 дней с момента приобретения, а щенка — не позднее 14 дней с трехмесячного возраста.

Где и как зарегистрировать собаку

Число питомцев, которое можно поставить на учет будет не ограничено. В частных ветцентрах такую процедуру не проводят. Зарегистрировать животное можно только в государственных ветеринарных клиниках, которые осуществляют свою деятельность при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ.

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Подать заявку на регистрацию животного можно через портал Госуслуг. Для этого хозяин должен внести свои паспортные данные, а также описать питомца: указать породу, окрас, кличку, дату рождения, сведения о прививках и прикрепить фотографию.

Когда заявка оформлена, нужно записаться в государственную ветклинику. Там собаке установят микрочип, в котором будет храниться вся информация о нем. Процедура безопасная и безболезненная, а стоит в среднем от 500 до 1000 рублей.

«Эта мера необходима для ускоренного поиска питомца, если он потерялся. Также необходима для того, чтобы подтвердить прививки у животного и безопасности для окружающих», — объясняет эксперт.

Кроме того, с помощью чипа будет проще найти и наказать безответственных владельцев, которые отпускают собак на самовыгул или вообще выбрасывают питомцев на улицу.