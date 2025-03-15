Лучше не экономить на составе: какую смазку выбрать для подшипника

Вместо привычного звука мотора рев реактивного двигателя? Нужно срочно ехать на станцию техобслуживания и проверять ступичный узел. Чаще всего причиной постороннего шума в районе колес становится изношенный подшипник.

Как не остаться со сломанной машиной и продлить ее срок службы, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Чем опасен изношенный подшипник

Ступичный подшипник — важная деталь подвески автомобиля. Именно он отвечает за то, чтобы колесо вращалась плавно, стабильно и равномерно. Но во время движения машины, этот элемент испытывает серьезную нагрузку. Особенно на неровной дороге.

Если подшипник выйдет из строя, колесо может заклинить. А это риск уйти в занос и потерять управление.

Но и на этом не заканчиваются сюрпризы, которые может преподнести изношенный подшипник. Если сборочный узел разрушится, колесо вообще оторвется. Предотвратить такой исход событий и продлить срок службы подшипника вполне реально.

«Одна из функций подшипника — связывать движимые или недвижимые детали, как можно с меньшим коэффициентом трения. Для того, чтобы обеспечить плавность и легкость подвижности подшипника и его кручения, нужны различные смазки», — рассказывает специалист по автоподбору Михаил Дубовой.

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Признаки неисправного подшипника:

гул и скрежет в районе колеса;

вибрация на определенной скорости;

машину ведет в сторону.

Одни производители советуют смазывать подшипники каждые 20 тысяч километров, другие — каждые 150. Чтобы не запутаться в сроках, можно взять за правило — проводить процедуру раз в год. А если машина часто ездит по бездорожью, то раз в полгода.

Какую смазку выбрать для подшипника

Срок службы подшипника зависит еще и от качества самой смазки. Специалист предложил проверить сразу три популярных средства: одно на основе полимочевины за 540 рублей и два литиевых за 490 рублей и за 1700. Производитель третьего образца уверяет, что в его составе специальный комплекс присадок, отсюда и высокая цена.

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«Идеальная смазка должна быть устойчива к вымыванию водой, а также к температурным условиям, как в минусовую сторону, так и в плюсовую», — поясняет эксперт.

Еще качественная смазка не должна испаряться, иначе ее придется часто обновлять. Это свойство и было проверено в первую очередь. Образцы нанесли на стекло и оставили на 5 дней. И все три средства показали одинаковый результат.

«Ни одна из этих смазок не усохла, не испортилась и не изменила состав на свежем воздухе», — комментирует Михаил.

Далее образцы испытывают экстремальными температурами. Сначала смазками обрабатывают три подшипника, а затем нагревают строительным феном.

Во время эксперимента цифры на пирометре поднимались выше 180 градусов. И это, конечно, сильная перегрузка. В норме температура в полости подшипника держится на уровне 60 градусов.

Но, несмотря на экстремальные условия, литиевые смазки не потекли и не изменили цвет, а вот полимочевинная немного подгорела, значит, в теплое время года этот состав может работать хуже. Пока все три смазки со своей задачей справляются.

«При нагреве ни одна смазка не превратилась в какое-то другое связующее звено, подшипник также крутился, все со связующими элементами так и осталось», — заключил эксперт.

Смазку советуют выбирать высокотемпературную.

Но и это еще не все испытания. Если на улице резко похолодает, на подшипниках может образоваться конденсат. Хорошая смазка в таком случае должна отталкивать воду. Нужно проверить, сработают выбранные составы. Для этого нужно попробовать их смыть. Все детали опрыскиваются водой из пульверизатора.

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На этот раз первое место у литиевой смазки с присадками. Она лучше всего отталкивает воду.

«Похуже литиевая, и хуже всего с этим справляется полимочевинная смазка, так как остаются элементы воды прямо именно на подшипнике», — подытожил специалист.

Но смогут ли смазки пережить суровую русскую зиму? Чтобы это проверить, составы испытали холодом: подшипники снова обработали смазками, отправили в морозилку и оставили там на 5 дней.

«Смазка при низких температурах не должна превращаться в твердый элемент, она должна быть гибкой, а также устойчивой к кручению подшипника», — утверждает эксперт.

Качественная смазка должна выдерживать мороз до -30º.

«Хуже всего себя проявила полимочевинная смазка, от нее практически ничего не осталось», — говорит Михаил.

Лучший результат снова у дорогой литиевой смазки. Получается, заявленные производителем присадки, и правда, работают. Поэтому третий образец и становится победителем испытаний. У него только один минус — высокая цена.

Не хочется переплачивать в три раза — тогда выбор за обычной литиевую смазкой. Она лишь немного уступает дорогому конкуренту. А вот от бюджетного образца из полимочевины лучше отказаться, так как эта смазка хуже переносит перепады температур и прослужит меньше.