Чистота от ковриков до панели: какой пылесос подойдет для машины

Встроенный пылесос в каждом автомобиле — можно подумать, это что-то из рода фантастики. А вот автоблогер из США уверен, что тратить деньги на портативные пылесосы для машин нет никакого смысла. Мужчина нашел в гараже старый шланг и подключил его к воздухозаборнику автомобиля, а после как ни в чем ни бывало приступил к уборке.

Правда, уже через пару минут двигатель стал захлебываться, а из-под капота повалил дым. Опасный эксперимент, повторять его точно не стоит. Старый пылесос лучше выгодно продать на барахолке.

Как навести порядок в машине и выбрать хороший автопылесос, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какие насадки и щетки для автопылесоса пригодятся в салоне

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В салоне машины проще навести порядок с помощью ручного автопылесоса. Главное — выбрать правильную модель.

«Итак, у нас два ручных беспроводных пылесоса из Китая. Один мы взяли с мощностью всасывания 60 Ватт, второй — 100 Ватт», — комментирует ведущий.

Первый образец стоит 1600 рублей, второй почти в два раза дороже — 3000 рублей. Примерно в такую сумму обойдется химчистка салона, но через пару недель ковролин и сиденья снова станут грязным.

«Если вы считаете деньги и экономите, как я, то тут, конечно, вам понадобится автопылесос для того, чтобы очищать салон автомобиля от самого различного мусора. Что там скапливается? Это крошки от еды, все мы любим в дороге что-то перекусить», — поясняет Щеглов.

Следы от грязной обуви, шерсть домашних животных — и вот салон автомобиля выглядит, как помойка.

Оба автопылесоса идут в специальных чемоданах, это удобно, потому что его можно хранить в багажнике, и он нигде не будет болтаться. В компактном кейсе идет первый автопылесос с дополнительным сменным фильтром. Производитель утверждает, что это усиленный хепофильтр. Их в комплекте всего два.

Также идут пять насадок: щетки, приспособления для труднодоступных мест и воздуходувка. Устройство работает на вдув и на выдув, есть контейнер для сбора пыли. На обратную сторону можно установить специальную удлиненную насадку, и она станет воздуходувкой.

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С помощью воздуходувки можно не только убрать пыль, но и превратить пылесос в компрессор, который способен накачать матрас или мяч. Сможет ли похвастаться этим дорогой образец?

«Хочу сказать, что сумка у второго экземпляра более плотная, каркас очень твердый. В наборе 4 фильтра. Помимо того, что у нас есть провод для зарядки, у нас целая россыпь из насадок», — описывает Щеглов.

В комплекте два переходника и семь насадок. Кроме различных щеток и воздуходувок, были и совсем нестандартные варианты.

«У нас есть дополнительная насадка, и пылесос превращается в мини бытовой пылесос. Очень здорово будет собирать мусор в большом объеме. Если мы говорим об очищении ворсовой поверхности под ногами водителя, это удобнее, потому что большее количество поверхности можно очистить за короткий срок», — рассказывает ведущий.

Но самый неожиданный бонус от производителя — автомобильное полотенце.

«После такой ткани не остаются разводы на стекле. Это очень хорошая дополнительная штучка, которую положили производители в набор. Считаю, что если есть в наличии такие функции, я всегда искренне радуюсь этому», — поясняет Владимир Щеглов.

Но полотенце не спасет ситуацию, если сам пылесос будет плохо работать. Запускается вторая модель.

«Особенность данного автопылесоса — ничего быстро не включается. Держать надо три секунды, так заявляет производитель. Раз, два, три, и пылесос включается. Еще раз нажали, скорость увеличилась. При третьем нажатии достигается максимальная скорость», — говорит Щеглов.

Какой автомобильный пылесос лучше чистит салон

Все сработало без сбоев, поэтому образцы можно проверять в «поле».

«Я сейчас рассыплю соль прямо на коврике и за одинаковое время попытаюсь очистить поверхность с помощью автопылесоса. Посмотрим, какое количество соли сможет он запылесосить», — рассказывает ведущий.

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А чтобы точнее оценить результат, пылесосы взвесили до начала уборки и после. Дорогой аналог смог собрать в себе больше мусора.

«Интересный у нас получается результат. Первый образец пропылесосил 36 граммов соли, а результат второго образца — 89 граммов. Разница почти в три раза, если совсем грубо», — разъясняет ведущий.

Но стоило наклонить дешевый автомобильный пылесос носиком вниз, из него посыпалась грязь, и вся уборка насмарку. У дорогого образца такой проблемы нет.

Но одно дело — убирать мелкую пыль, а другое — крупный мусор.

«В нашем случае это будут шайбы, гайки и болты. Итак, включаем автопылесос и приступаем к работе», — начинает проверку Щеглов.

Более мощный экземпляр отлично справился с задачей, а значит, камни и комья грязи с ковролина ему не помеха.

«Мне пришлось на самом деле поставить первую скорость из трех потому что он так эффективно всасывает все в себя, что сам коврик, который стоит у меня на столе, начал подниматься. Мне пришлось его немного, что называется, притормозить», — рассказывает ведущий.

А вот дешевый аналог собрал только мелкие детали, крупные болты оказались ему не по зубам — не хватило силы всасывания. Зато такой маломощный прибор должен работать тише.

Как обманывают производители

Второй пылесос оказался более шумным — выдал 80 децибел, а первый — всего 70. Но главное, что оба образца уложились в норму. Предельно допустимой считается отметка в 85 децибел, с таким уровнем шума можно работать 8 часов без ущерба для слуха.

«Вообще автопылесос должен работать максимально тихо, сейчас проверим, насколько шумные автопылесосы. Для этого я сейчас воспользуюсь шумомером и измерю уровень шума каждого образца», — объясняет Владимир Щеглов.

Производитель утверждает, что оба автопылесоса могут работать как минимум полчаса на одном заряде батареи. А так ли это на самом деле?

Для этого образцы включили и запустили секундомер. Сначала проверяется, сколько они смогут проработать вхолостую.

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«Я оставил работающими автопылесосы и обнаружил, что первый образец сел через 7 минут, а второй образец через 12. То есть ни один, ни второй производитель не обеспечили мне работоспособность батареей. С этим показателем не справился ни один автопылесос», — подытожил ведущий.

Так что надо быть готовым, что в разгар уборки пылесосы придется подключать к прикуривателю или ставить на зарядку. Но тут тоже есть заметная разница: дорогой образец восстановил заряд батареи всего за полчаса, а дешевый заряжался почти 4. Когда приборы снова встали в строй, настала пора финального эксперимента.

«Неважно, что за окном, это жара или идет снег — машину нужно чистить в любое время года, и сейчас посмотрим, как автопылесосы справляются с мусором внутри салона. Вот здесь у меня лютый ад не потому, что я такой свинья, а просто мы специально загрязнили салон автомобиля», — оправдывается Щеглов.

Мусор скапливается не только на сидениях и под ногами, но и в труднодоступных местах: нишах или дефлекторах. Прочистить их непросто, для этого и нужны узкие насадки и щетки.

«Оба автопылесоса справились со своей основной функцией, они очистили обивку под водительским креслом, под рулевым пространством, но говорить о стопроцентной чистоте не приходится», — разъясняет ведущий.

Получается, что химчистку ручные автопылесосы не заменят, но в лидерах дорогой образец, он лучше очистил труднодоступные места и захватывал мусор с первого раза. А вот с дешевым нужно было проходить по одному участку несколько раз, это пустая трата времени.

Вывод очевиден: для уборки в салоне автомобиля лучше выбрать пылесос помощнее. Да, придется немного переплатить, но такое устройство сэкономит время, да и результат порадует.