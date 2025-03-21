Сплошное пальмовое масло? как проверить творожный сыр на качество

Просроченный кефир и скисшее молоко — эти неаппетитные продукты у себя в холодильнике находил хоть раз в жизни каждый. Народные умельцы нашли им применение. Из подпорченной молочки советуют готовить творожный сыр.

Одно дело — домашний рецепт, а другое — купить испорченный творожный сыр в магазине. Нарваться на такой продукт очень просто. Все потому, что он быстро портится.

Какой творожный сыр выбрать лучше всего и почему этикетке не стоит доверять, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какой срок годности у натурального творожного сыра

В открытом виде творожный сыр хранится всего 72 часа. Малейшее повреждение упаковки обязательно приведет к порче продукта.

«Не должно быть сколов, трещин, царапин. Если пленка деформирована, то лучше не покупать такой продукт», — уверяет шеф-повар Виктор Ковалёнок.

После осмотра упаковки эксперт советует проверить состав. В основе должны быть творог, молоко или сливки, а еще закваска и сычужный фермент. Но часто состав у творожного сыра разных брендов похожий, а цены отличаются в разы.

Для эксперимента было куплено четыре упаковки классического творожного сливочного сыра. Пересчитав цены продуктов в соотношении на 100 гр, получилось: первый образец — 60 рублей, второй — 80 рублей, третий — 100 рублей, а четвертый, самый дорогой — 115.

Главное отличие — сроки годности, самый долгий у второго образца, целых 180 дней. Значит, в нем больше всего консервантов. Первый и третий сыры хранятся меньше — 110 и 120 дней. Короткий срок у дорогого продукта.

«У этого творожного сыра более натуральный состав. Меньше добавок, примесей и соответственно, как мы видим, срок годности меньше», — говорит шеф.

В его составе: творог, молоко, нормализованная закваска молочнокислых культур, ферментный препарат, масло сливочное, вода питьевая, соль пищевая.

Как проверить сыр в магазине

Дорогой образец является единственным, в составе которого нет загустителей, стабилизаторов или консервантов. Но так ли это на самом деле? Чтобы это узнать, каждая упаковка вскрывается и изучается ее содержимое.

Первое, что должно насторожить покупателя, это наличие в упаковке сыворотки. Чем ее больше, тем хуже качество продукта.

«Много сыворотки в сыре может говорить о нарушении технологии на производстве, либо могли во время транспортировки нарушить температурный режим, и масса могла, соответственно, выделить влагу», — объяснил специалист.

Бюджетный и дорогой сыры проверку не прошли. Жидкости в них много. И это не единственный минус. По словам эксперта, производитель четвертого образца точно нарушил технологию производства, ведь качественный творожный сыр должен быть однородным.

«В четвертом образце есть небольшая зернистость, он был перенасыщен кислородом во время аэрации. Также не очень хорошо взбили его, о чем нам говорят комочки», — разъясняет повар.

Есть вопросы и ко второму образцу. Сырная масса странно болтается в упаковке, словно усохла.

«Это также может свидетельствовать о нарушении температуры при транспортировке, потому что сыр, как и любая масса, может сжиматься и расширяться», — говорит он.

Лучший результат у третьего образца. Масса плотно прилегает к стенкам, а сыворотки нет. Но чтобы проверить консистенцию творожного сыра, не обязательно даже вскрывать упаковку, достаточно аккуратно ее потрясти. Если ничего не булькает и не болтается, то товар можно брать.

Есть ли творожном сыре крахмал

Правда, не все свойства творожного сыра можно проверить еще до покупки. Часто в молочные продукты производители добавляют дешевый загуститель — крахмал.

«Крахмал добавляется для того, чтобы улучшить консистенцию и уменьшить себестоимость продукта», — рассказывает Ковалёнок.

Образцы выкладываются на тарелки, и на каждый капается немного йода. Если в сыре нет примесей, то реагент не поменяет цвет.

«Обратите внимание на первый образец. Ровный коричневый цвет, как и цвет йода. Он не изменился. А вот второй, третий и четвертый просто горят огнем. На них коричневое пятно превратилось либо в зеленое, либо даже черноватое», — описывает ведущий.

Таким образом, образцы 2, 3 и 4 показывают возможное наличие крахмала.

А ведь в составе этих продуктов о крахмале ни слова. Вот стабилизаторы и консерванты производители первых трех образцов честно прописали на этикетке. Но насколько их много? И есть ли нежелательные добавки в дорогом творожном сыре? Проверить это можно с помощью кипятка.

«Мы, получается, отделим творог от консервантов и стабилизаторов. Если вода будет более мутная, значит их достаточно много», — поясняет шеф-повар.

Сыр заливается кипятком, перемешивается и оставляется на 10 минут.

Ни в одной миске вода не стала прозрачной. Это еще раз подтверждает, что без добавок точно не обошлось, но разница между образцами все-таки есть. Там, где бюджетный и дорогой продукты, содержимое самое мутное.

«В этих образцах могут использоваться незаявленные продукты, стабилизаторы и консерванты», -подытожил эксперт.

Но у первого образца добавки указаны на этикетке, вот четвертый продают как полностью натуральный. Похоже, верить производителю нельзя.

Есть ли в творожном сыре пальмовое масло

Если он схитрил с составом, есть возможность, что в этом творожном сыре вообще нет молочки, а только растительные жиры? Такое проверяется огнем.

Для следующего эксперимента использовалась газовая горелка, чтобы поджечь каждый образец творожного сыра.

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На поверхности бюджетного продукта запеклась карамельная корочка. Это значит, что в его составе натуральный молочный жир.

«Соответственно, растительных масел и пальмового масла тоже нет», — заверил специалист.

То же самое показали второй и третий образцы, а вот дорогой творожный сыр разочаровал окончательно. Он покрылся пузырями, а должен был ровной корочкой, и на тарелке остались брызги масла.

«Как растительные жиры и пальмовое масло, они начинают отделяться и закипать. Это говорит о том, что производитель, вероятнее всего, добавил какое-то из этих масел», — объяснил Виктор Ковалёнок.

Высокая цена еще не гарантирует качество продукта. В целом, найти натуральный творожный сыр на прилавках — непростая задача. Производители не стесняются добавлять в молочку крахмал и заменять животные жиры растительными. Поэтому при покупке этого продукта стоит ориентироваться на основные признаки: короткий срок годности, целая упаковка и отсутствие сыворотки внутри.