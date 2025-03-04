Латте на кокосовом и овощная лазанья: как Великий пост превращают в модную диету

В современном мире маркетинг вносит свои коррективы в правила соблюдения Великого поста

Постное меню появилось почти во всех городских ресторанах, только оно совсем не похоже на гречку и кисель из трапезной. Маркетинг превратил пресную рисовую кашу на воде в кокосовое ризотто с трюфелем. Сегодня кафе и сервисы доставки соревнуются в кулинарном искусстве, все больше превращая самый строгий пост года в пищевое изобилие.

Можно ли считать рататуй и латте на миндальном молоке современными постными блюдами? Не убивает ли гастрономическое разнообразие сам смысл поста?

Об этом и других тонкостях воздержания эксклюзивно Пятому каналу рассказал иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Правила питания в Великий пост

Сорокоднев — это период, в который православный человек духовно очищается и сближается с Богом. В 2025 году он начнется 3 марта и будет длиться до 19 апреля. В течение этого времени верующие стремятся преодолеть собственные слабости (например, вредные привычки), творить больше благих дел и чаще посещать церковь.

Считается, что на пути к осмыслению и улучшению собственной жизни помогает определенный рацион. Ограничение в питании, впрочем как и в досуге, прививает дисциплину и усмиряет плоть. Поэтому оно должно быть непростым, но при этом посильным.

В общем, строгий рацион Великого поста — это общепринятая форма религиозного аскетизма для достижения его основной цели, то есть освобождения духовных сил. Но не самоцель.

Какой должна быть постная кухня

Меру строгости Сорокоднева определяет сам верующий по своим силам или по совету священника. Конечно, стремиться стоит к полному воздержанию от излишеств, но для мирян возможны послабления.

«Кроме отказа от продуктов животного происхождения, больше ничего не следует. Ну а особые строгости в виде отказа от растительного масла в какие-то определенные дни — это уже монашеские дополнительные строгости. Мы не вправе требовать от обычных верующих, чтобы они еще углубляли свой пост», — объяснил священнослужитель.

Воздержание в гастрономическом пла­не предполагает исключение мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы. Но, так как Великий пост — это не диета, умеренно избегать также стоит любимых блюд, даже если они не содержат ингредиентов животного происхождения.

Чревоугодие или адаптация

Великий пост считается испытанием для верующих, преодоление которого в XXI веке осложняется еще и плотным графиком современного человека.

«Готовые постные блюда в магазинах, конечно, упрощают соблюдение поста. Раньше, когда не было специальных постных продуктов, надо было, в общем-то, менять сильнее свой привычный рацион. Ну а теперь он, конечно, меняется, но уже в меньшей степени — это можно только приветствовать», — считает Савченко.

В сфере общепита также обратили на это внимание и не упустили потенциальных клиентов — в период Сорокоднева многие заведения начали предлагать постные варианты блюд.

«Кафе и рестораны адаптируются к тому, что значительная часть их посетителей соблюдает пост, и не хотят их потерять. Кроме того, они хотят еще быть немножко в духе времени, адаптироваться к меняющимся условиям, поэтому предлагают постное меню для того, чтобы привлечь еще и новых, а не только не потерять старых. Это хорошо, это показывает, что все-таки много людей постятся или пытаются поститься, хотя бы как-то частично соблюдают пост», — отметил иерей.

Некоторые сети ресторанов пошли дальше и занялись созданием рецептов роскошных тортов с коржами без яиц, изысканных пирожных на кокосовом креме. Постные сладости, разнообразная выпечка и готовые супы, вторые блюда в контейнерах появились и в обычных магазинах.

На сами посещения ресторанов церковь никаких запретов не накладывает и уж точно не регулирует перечень постных блюд, но будет ли такая аппетитная пища считаться постной?

«В посте есть то, что предписывается правилами. Можно по букве все исполнять, но при этом нарушать весь дух поста, хотя не есть ничего скоромного», — напомнил Савченко.

При этом разнообразная постная кухня может иметь и положительный эффект. Например, свое мнение способны изменить те верующие, которые раньше не решались поститься. Со вкусными предложениями ресторанов начать придерживаться Сорокоднева впервые гораздо проще. Помогут такие блюда и в периоды близости к срыву.

«Рынок требует качественных, хороших продуктов, поэтому мы не вправе требовать от производителей, чтобы они нам специально готовили что-то невкусное. Поэтому очень хорошо, что они готовят постную еду. Это очень правильно, пусть это все развивается, ну а уже на фоне этого мы будем стараться следовать не только букве, но и духу поста», — добавил священник.

Поможет ли соблюдение Великого поста в похудении

Постная кухня в ресторанах в последнее время набрала популярность благодаря своим новым и интересным решениям. Эти блюда стали заказывать не только православные, но и адепты здорового питания.

На самом деле, постное питание при правильном соблюдении церковного календаря действительно можно считать здоровым: оно исключает тяжелую пищу, вводит в рацион фрукты и овощи. Однако цель Сорокоднева не подразумевает корректировку фигуры, поэтому такое питание может не повлиять на вес или, напротив, способствовать его набору.

Это может произойти, если неграмотно заменить животный белок на растительный. Дело в том, что в бобовых его содержится меньше, чем, например, в мясе, поэтому фасоль и чечевицу стоит сочетать с орехами и семенами. Недостаток белка, в свою очередь, лишает чувства насыщения, поэтому во время Великого поста может тянуть на мучное — из-за этого и лишние килограммы.

Домашние постные блюда

Искусство приготовления пищи — талант, дар божий, который никуда не пропадает на время Великого поста. Необычные рецепты изобретают и на домашней кухне.

Однако в самом увлечении готовкой нет ничего греховного. Практику кулинарных навыков можно использовать в Сорокоднев во благо: угощать изысканной едой детей, придумывать аппетитные постные десерты для тех, кому период воздержания дается непросто.

Соблюдение Великого поста — это осознанное испытание по собственному решению человека, которое не должно усложнять жизнь близким. Так, если в семье есть пожилой человек или беременная женщина, неправильно будет вынуждать их отказаться от скоромного.

Интересные постные блюда могут быть полезны тем, кому соблюдать Великий пост сложно. К тому же, кулинария без продуктов животного происхождения необычна и нова, некоторые рецепты вполне способны разнообразить рацион и после Сорокоднева.