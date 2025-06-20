Вторая операция не потребуется: чем уникальны имплантаты последнего поколения

Качеству жизни мешают громоздкие металлические имплантаты, а двигаться хочется, как и прежде, без мыслей о них. Но есть способ оставить их там навсегда. Имплантация винтов и пластин в суставы без последующего извлечения? Почему футбол считается самым травмоопасным видом спорта? И только ли спортсменам способны облегчить жизнь биодеградируемые материалы?

Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

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От каких трав страдают спортсмены

Организатор футбольных турниров Евгений Мужиков увлечен футболом с детства. То, что этот вид спорта считается одним из самых травмоопасных, он знает не понаслышке. Говорит, что среди его окружения вряд ли найдется тот, кто бы обошелся без серьезных повреждений.

«Ты принимаешь тот риск, что способен получить травму, возможно, даже тяжелую. Бывают иногда травмы, когда люди заканчивают не только спортивную деятельность, но и здоровую жизнь», — делится он.

Чаще всего футболисты получают повреждения при падениях, ударах по ногам или столкновениях с другими игроками.

«У меня травмы каждую неделю, наверное. Постоянно что-то ломается, что-то выбивается, поэтому это все уже не так важно», — рассказывает футболист-любитель Борис Юркин.

Врачи говорят, что в основном у футболистов страдают нижние конечности, точнее, коленный и голеностопный суставы.

«На первом месте ушибы и ссадины. На втором уже будет, наверное, идти что-то пострашнее. Это разрывы связок, вывихи. Дальше уже все остальное: переломы или сотрясения», — объясняет спортивный врач Филипп Грушин.

Заменят ли инновационные имплантаты традиционные

Чтобы облегчить участь спортсменов, ученые начали разработку биодеградируемых имплантатов для фиксации костей.

Биодеградируемые материалы — это полимеры с регулируемым сроком эксплуатации. Они самопроизвольно разрушаются в результате естественных микробиологических и химических процессов.

Эти импланты призваны сменить металлические конструкции и винты, которые используются сейчас. Плюс ко всему, они со временем полностью замещаются новой костной тканью и, соответственно, не требуют извлечения.

«Уникальность этого материала в том, что он постепенно растворяется в организме, и получается, что человеку не нужно проводить повторную хирургическую операцию после того, как его кость зажила», — разъясняет инженер лаборатории гибридных наноструктурных материалов НИТУ МИСИС София Плегунова.

Саморастворяющийся сплав состоит из магния, цинка и галлия. Они помимо всего прочего обладают антибактериальными свойствами, что снижает риск возникновения инфекций после проведения операции.

«Применения данной разработки очень обширные. Это и про детскую, и про спортивную травматологию. Если смотреть, согласно статистике Росстата, больше всего подвержены травматизму подростки от 15 до 17 лет», — утверждает инженер.

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Клинические испытания уже ведутся. Ожидается, что сплавы будут изготавливаться на заказ, либо же клиники смогут самостоятельно печатать их на 3D-принтере. Это все уже в ближайшем будущем.

А если жизнь не представляется без командных и травмоопасных видов спорта, необходимо всегда держать в своей аптечке обезболивающее.