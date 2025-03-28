Предстоит в конце сдать экзамен: какие уроки ждут каждого в 2025 году по месяцу рождения

В астрологии подробно узнать свои ежегодные экзамены возможно только по натальной карте. А вот урок можно вычислить общий, по месяцу рождения.

О том, какие задачи ждут каждого в 2025 году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Маруся Ефремова.

Маруся Ефремова

Астролог

Вселенная, по словам астролога, всегда предоставляет нам не только задачи, но и возможность их выполнить. То есть она дает урок года, фундамент и экзамен.

«Грубо говоря, фундамент, урок и экзамен — это сцена театра, роль, которую исполняет актер, и овации в конце постановки. Здесь очень важно понимать, что касаемо фундамента и экзамена невозможно дать какие-то общие прогнозы, это всегда рассчитывается строго индивидуально, по натальной карте. Но урок узнать можно — по месяцу рождения, — чтобы человек понимал, с чем в этом году он столкнется», — отметила астролог.

До апреля-мая каждый знакомится со сценой, на которой надо будет сыграть — а потом выходит на нее до самого конца года. Уроки при этом даются с самого рождения. Сначала за счет близкого окружения — то есть семьи. А после уже через личные и внешние обстоятельства.

При этом, если экзамен года был пройден неправильно, то это сильно ударит не только по той сфере, в которой он был, но и по дополнительной.

«Может быть минус по финансовой составляющей, может быть минус по здоровью, может быть минус по человеческим контактам. Или наоборот плюс — если мы классно сыграли роль. Тогда мы абсолютно точно понимаем, на какую сцену выходим и что от нас сейчас ждет мир», — говорит Ефремова.

Так же и с пройденным экзаменом — он тоже даст плюс к еще одной сфер.

«В конце года после экзамена к нам просто приходит ситуация, события или люди, благодаря которым мы можем вырасти и получить какую-то определенную „платежку“, будь то повышение по карьерной лестнице или, например, какие-то новые знания», — объяснила Маруся Ефремова.

Урок для рожденных в январе 2025 года



Фото, видео: 5-tv.ru

Январских в этом году будут учить балансу — то есть учить не хвататься за все сразу и приводить свою жизнь в состояние гармонии.

Обычно у людей бывают перекосы в работу, личную жизнь или другую сферу. И январских будут загонять в очень жесткие рамки, в которых придется балансировать между здоровьем, личной жизнью, семьей, рабочими процессами. И при этом обязательно находить время еще и на отдых.

Урок для рожденных в феврале 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Для февральских уроком года станет здоровье их тела.

Девиз на 2025-й для них: «Ты либо тренируешь выносливость тела, либо жизнь событиями начнет тренировать на выносливость тебя». Рожденным в феврале лучше записаться и начать ходить в спортзал, чем, в общем то, получать испытания от мира, которые не всегда окажутся приятными.

Урок для рожденных в марте 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Для людей, рожденных в марте, основная задача на год — научиться смотреть на все в 3D.

Им нужно постоянно задавать себе одни и те же вопросы: «А что, если я в этой ситуации не прав? Как еще здесь может быть?». Так получится рассмотреть каждую ситуацию с нескольких углов, и благодаря этому может открыться формат такого видения, как 3D. В нем можно лучше понимать происходящее и найти больше дорог и возможностей для реализации своих идей.

Урок для рожденных в апреле 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Рожденных в апреле людей ждет один из самых жестких уроков 2025 года — про отпускание и про завершение.

Апрельским придется задаваться вопросом, насколько они из своей жизни могут отпустить то, что уже отжило, насколько они не цепляются за это — за ненужные отношения, бизнес-партнеров, работу.

Основным критерием для апрельских станет понимание: они делают что-то из позиции любви, а не потому что им надо это сделать. Если они смогут задаться вопросом о том, как бы они хотели, чтобы у них все происходило в определенной сфере — тогда и появятся все шансы пройти свой урок.

Урок для рожденных в мае 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Людей, рожденных в мае, ждет один из самых простых уроков. Даже можно сказать, что им несказанно повезло.

Почему? Потому что им придется разбираться с одним единственным показателем, а именно — определить для себя границы достаточного: денег на жизнь, времени на семью и на отдых. Как только они начнут понимать, что в определенной сфере им хватит — эта планка тут же укоренится в их жизни на постоянной основе.

Поэтому майским рекомендовано ставить планку чуть повыше, так как у них есть возможность перешагнуть ступень достаточного и благодаря этому чувствовать себя лучше.

Урок для рожденных в июне 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

У июньских в 2025 году роль очень сложная, как и урок. Они называются «Искушение».

Для людей, рожденных в начале лета, этот год преподнесет возможности на блюдечке с голубой каемочкой — больше заработать, завести любовницу или любовника, о которых не узнает партнер или где-то взять чужое.

Июньским важно научиться справляться с этим искушением. Нужно понять, что, когда он берет чужое или хитрит — возникнет риск огромного разочарования в конце года.

Урок для рожденных в июле 2025 года



Фото, видео: 5-tv.ru

Для рожденных в июле 2025 год выдастся трудным, но максимально дающим. В конце года они смогут буквально сорвать овации и получить выход на бис.

Главная задача для июльских — строить свой мир, не разрушая чужой. За год возникнет много возможностей отстроить важные процессы как в бизнесе, так и в семье.

Неважно, кто по профессии рожденный в июле человек — супер-политик, бизнесмен или просто домохозяйка. Для них всех важно отстроить свое пространство, не разрушая чужого, не нарушая границ других людей.

Урок для рожденных в августе 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Для людей, рожденных в августе, на первый план выйдет урок, связанный с их чувствами и желаниями.

Для них целью станет определение своего дальнейшего жизненного пути.

Чем-то это похоже на урок апрельских — августовским тоже придется понять, точно ли они любят то, что делают, и точно ли хотят это делать, а не просто следуют необходимости. Если он загонят себя в рамки нужды — из чужих ли ожиданий, или из-за социальных норм — в конце года их могут ждать серьезные проблемы со здоровьем.

Урок для рожденных в сентябре 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Люди, рожденные в сентябре, проживут один из самых тяжелых уроков этого года. Его темой станет борьба с внутренними страхами.

Это могут быть страхи чужого мнения и мыслей в ответ на их действия, из-за которых сентябрьские будут буквально замирать на месте и пребывать в стагнации.

Самым лучшим выходом для них станет обращение к психологу, который поможет им проработать это состояние. Иначе может буквально «посыпаться» сфера общения.

Урок для рожденных в октябре 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Людям, рожденным в октябре, можно только позавидовать — темой их урока будет лидерство и умение идти вперед.

Причем лидерами им придется стать в любой из возможных позиций — в бизнесе ли, в политике, на самой обычной работе или в кругу семьи.

И не через подавление коллектива, а через умение вести его за собой. Октябрьским нужно показать, что они в независимости от своего возраста готовы получать новые знания, передавать их другим и показывать это через свой пример коллективу.

Урок для рожденных в ноябре 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

У ноябрьских тема урока 2025 года связана с традициями и собственной семьей.

Им нужно понять, на что они всегда могут опереться, какие их основные ценности.

Многие традиции рожденным в ноябре придется возрождать, а, может, и даже придумывать новые, которые они передадут на поколения вперед. К тому же этот год ознаменуется для них пополнением в семье или ее расширением.

Урок для рожденных в декабре

Фото, видео: 5-tv.ru

Людям, рожденным в декабре, в 2025 году придется выйти за рамки и понять, что они могут гораздо больше.

У декабрьских появится отличная возможность нарастить и свои знания, и свою компетенции.

И если они работают в бизнесе — у них получится выйти на другие территории и занять более прочные позиции в мире. Потому им следует не сидеть и думать, а действовать.