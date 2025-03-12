Воздающий по усилиям: гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Апрель принесет знакам немало нового, причем в совершенно разных сферах. Первая половина месяца будет наполнена противоречиями, а вторая — большим количеством ярких событий.

Что ожидает каждый из знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Второй месяц весны станет переломным и непростым для многих знаков зодиака. Их ждет решение как рабочих, так и личных вопросов, которые будут сыпаться буквально как снег на голову значительную часть месяца. И упоминание снега вполне обоснованно, поскольку апрель будет сильно напоминать «замороженный» и заторможенный январь.

«Первая половина апреля пройдет под влиянием соединения Сатурна и Венеры. Многие события застопорятся. Особенно те, в которых очень много тайн, недомолвок, а также которые вот-вот должны были завершиться», — отметила Евгения Шустина.

К финишной прямой они направятся только после 17–19 апреля.

«После 17 апреля Марс войдет в знак Льва. Сил и уверенности в себе добавится, поэтому многие возьмутся за дела, которые откладывали ранее из-за обстоятельств», — добавила астролог.

И если начало месяца наполнено противоречивыми энергия, то с середины апреля в жизни представителей всех знаков зодиака вероятно большое количество событий.

Овен — гороскоп на апрель 2025

Овнов ждет самый настоящий месяц противоречий.

В начале апреля они окажутся одновременно в творческом кризисе и поиске новых хобби — притом, что сил на них не будет совсем. А вот во второй половине месяца они, наконец, распрощаются с депрессивным настроем. Благодаря этому рожденные под огненным знаком станут заметны для других, но исключительно благодаря собственным действиям.

Телец — гороскоп на апрель 2025

Первая половина месяца поможет Тельцам наконец продвинуться в застопорившихся делах, а также даст им на это силы.

А после у них представится возможность отдохнуть — пока остальные знаки наоборот будут суетиться. Появится время на личные дела, проекты и увлечения, в общем, все, что приносит им энергию.

Близнецы — гороскоп на апрель 2025

У Близнецов получится сконцентрироваться на карьерных вопросах. Но до середины месяца они будут стопориться, из-за чего придется прикладывать больше усилий — даже ради простых договоренностей.

Зато во второй половине апреля отмеченные воздушным знаком отпустят рабочую ситуацию и займутся общением с друзьями, сделают значимые покупки, а главная проблема будто сама собой начнет разрешаться и, возможно, даже принесет прибавку к зарплате или премию.

Рак — гороскоп на апрель 2025

Раков ждет суетливый месяц.

Представители этого знака могут отправиться в командировку или в самое настоящее путешествие. Также они точно узнают что-то новое для себя и приобретут полезные навыки. Причем, возможно, даже на новой работе — но не основной, а дополнительной.

Лев — гороскоп на апрель 2025

Львам точно стоит готовиться к сложностям и сконцентрировать свое внимание на их решении.

Уже в начале месяца их ждет ситуация, которая со стороны покажется безнадежной. Однако благодаря их усилиям все закончится хорошо. При этом к ним придет решение не только насущных проблем, но и старых, даже почти забытых.

Дева —гороскоп на апрель 2025

Дев ждет непростой месяц. Уже в начале апреля им придется уделить больше внимания романтическим или деловым партнерам и клиентам, так как с ними, вероятно, возникнут сложности и недопонимания.

А вот в конце могут быть неожиданные большие траты. Но пугаться не стоит — вместо этого большая сумма денег может не убыть со счета, а, наоборот, поступить на него.

Весы — гороскоп на апрель 2025

Весы в апреле ждет горячий старт. Им сразу же придется решать большое количество рабочих вопросов, заниматься документами, что совсем истощит их силы. Потому очень важно следить за здоровьем, чтобы не заболеть из-за сильного стресса и переутомления.

Зато после 17 апреля все изменится, появится шанс заключить выгодные для себя соглашения. Главное, при этом совсем не закопаться в дела и не обделять вниманием возлюбленных.

Скорпион — гороскоп на апрель 2025

Для Скорпионов апрель станет месяцем любви. Им, что интересно, и самим захочется влюбиться, сходить на свидание, и даже привести себя в порядок — что для них не очень свойственно.

Однако на это будут и силы, и стимул. Главное, не забывать уделять внимание работе, иначе к концу месяца есть риск возникновения проблем как с ней, так и с коллегами.

Стрелец — гороскоп на апрель 2025

Стрельцы проведут грядущий апрель в окружении семьи: родителей, супругов, детей. Поначалу они наверняка озадачатся их проблемами, а также ремонтом или переездом.

Из-за этого во второй половине месяца захочется уделить время себе, развлечься и даже просто почуять запах свободы. Или же наоборот сфокусировать внимание на делах своих детей.

Козерог — гороскоп на апрель 2025

Козероги почти весь апрель посвятят работе.

С самого начала месяца их ждут новые знакомства, переговоры, совещания, обучения и короткие поездки. Сами они этому будут не очень рады, но даже так обязательно обучатся чему-то новому и полезному. А вот к концу месяца фокус изменится на дом и семью, возможно, им захочется купить что-то интересное для близких или как-то обустроить свое гнездышко.

Водолей — гороскоп на апрель 2025

Водолеи могут столкнуться с финансовыми сложностями. Например, с задержкой зарплаты или оплаты проекта. Но к 17 апреля представители этого знака найдут решения своих проблем, причем весьма нестандартные. За счет этого их ждет и прорыв в коммуникациях, в том числе с близкими, которые наверняка приготовят приятные сюрпризы.

Также не стоит далеко убирать дорожную сумку: не за горами небольшое путешествие.

Рыбы — гороскоп на апрель 2025

Рыбам апрель принесет немало мороки. Им придется прилагать немало усилий, чтобы решить вроде привычные и обыденные проблемы. Если они не будут лениться, то это принесет заслуженные лавры.

В конце месяца стоит уделить время шопингу — он будет особенно удачным. Тем более, что на него появятся лишние средства.