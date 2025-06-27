Нюхают и травятся: как уберечь собаку от догхантеров и спасти в нужный момент

В последние несколько лет участились случаи отравления собак на улице. Ненавистники животных делают все, чтобы избавиться от хвостатых.

Чем может обернуться обычная прогулка с питомцем? Как оказать первую помощь собаке при отравлении? И можно ли защитить домашнего любимца от догхантеров?

На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Кто такие догхантеры

Бездомные собаки — одна из наиболее острых проблем современного общества. Но существует и другая, не менее серьезная — догхантеры, участники этого движения уничтожают животных, истребляют и бездомных, и домашних зверей.

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«Сейчас очень много развелось догхантеров, нездоровых людей, убийц собак, которые ненавидят этих животных и их любителей. В этой войне, к сожалению, питомцы проигрывают», — говорит кинолог Анастасия Меньшикова.

Неизвестный догхантер уже несколько лет терроризирует элитный ЖК в Красногорске. Владельцы собак боятся выходить с собаками на улицу, ведь каждая прогулка ощущается, как поход по минному полю.

«Это началось еще лет пять назад. То есть все эти годы неизвестный гаденыш живет здесь», — рассказывает жительница ЖК Екатерина Гребенщикова.

За все это время отравителя четырехлапых так и не удалось раскрыть, потому что в месте, где выгуливают питомцев, нет видеонаблюдения. Жильцы говорят, что догхантер активизируется осенью и весной. Психологи, в свою очередь, обращают внимание — именно в эти периоды происходят сезонные обострения психических заболеваний.

«Я думаю, что психиатрия — это 100%. И такое поведение хорошо было бы корректировать с неврологами и психиатрами, которые лечат медикаментозно. Здесь, скорее всего, принудительное лечение, и желательно изоляция от общества, живых людей и собак», — объясняет социальный психолог Наиля Бирарова.

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Только за последнюю неделю в ЖК погибли три домашних питомца, еще одна собака в тяжелом состоянии.

«Погуляли мы минут 30-40, поднялись, и через 20 минут с собакой начался твориться ад. Сразу же моментально приступ эпилепсии. У собаки был отек легких, сейчас очень сильно повреждена печень, а также внутренности», — делится подробностями хозяйка Алена Печаткина.

«Она, видимо, лизнула отраву. После прогулки мы ее помыли, накормили, и у нее начались страшные конвульсии, появилась пена у рта. В ближайшей ветклинике развели руками, сказали, что ничем не могут помочь, и посоветовали принести собаку туда. Вес у нее уже на тот момент был килограмм 17. Ее не донести было, потому что она еще билась в конвульсиях, бегала, кусалась. Ужасно! Когда я пришла, она была уже мертва», — пересказывает момент несчастья другая Гребенщикова.

Героиня поделилась с программой роликом с того страшного момента.

«Я не могу! П*****. П******ы, б***ь! Это все как?!» — плачет она.

На видеозаписи хозяйка сидит на полу в слезах около бездыханного тела любимого питомца.

Что делать при отравлении собаки

Чаще всего в качестве отравы догхантеры используют сильнодействующие препараты, которые не обязательно даже съедать, достаточно просто вдохнуть. Собаки умирают за 20 минут в жутких мучениях. Спасти животное можно, только если вовремя успеть оказать первую помощь, а правильно подобрать антидот поможет ветеринар.

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«Его дозировка — один миллилитр на килограмм веса, и вводится он внутримышечно. Соответственно, дома желательно иметь столько ампул, сколько весит ваша собака. Животное лучше уложить на бочок, инъекцию будем делать в бедро. Выполняем перпендикулярно, то есть не под каким-то углом, затем вводим препарат. Может немного пощипать, поэтому животное дергаться, лучше сразу попросить кого-то зафиксировать питомца», — советует ветеринар-реаниматолог Елена Кауркина.

Шприц с антидотом желательно всегда иметь при себе, ведь время на спасение питомца исчисляется минутами, а в стрессовой ситуации владелец животного просто теряется.

Каким командам стоит научить собаку

Чтобы питомец не стал жертвой догхантера, стоит с самого начала ответственно подойти к его воспитанию. И тут без кинолога не обойтись.

«Для начала приучаем собаку не брать упавшие кусочки. То есть на расстоянии от собаки роняете кусочек, придерживая ее поводком. Она провожает взглядом кусочек, и кормим ее за то, что она его не взяла. Как только питомец теряет интерес к тому кусочку, бросаем еще один», — разъясняет кинолог Анастасия Меньшикова.

Немного терпения, практики, и со временем собака перестанет поднимать что-либо с земли.

Можно ли наказать догхантеров по закону

Убивать животных в России запрещено законом. Однако привлечь догхантеров к ответственности довольно сложно. Собаконенавистники пишут угрозы в чаты подъездов, домов и комплексов. Отследить этих людей практически невозможно, они используют фейковые аккаунты.

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«Напишу я прямо, и что вы мне сделаете? Камер нет, доказательств нет. Не следили за собакой. Вот и вышло, что вышло», — пишут догхантеры в общих домовых чатах.

Догхантера вычислить не просто, но обезопасить своих домашних любимцев можно. Нужно стараться выгуливать их в специально отведенных для этого местах, надевать собаке намордник, всегда держать при себе шприц с антидотом. Не стоит отпускать животное без поводка на самовыгул, необходимо заниматься его воспитанием. Защиту на 100% это не гарантирует, но сведет риск отравления питомца к минимуму.