Только сутки в запасе: как спасти собаку после укуса клеща

Весной и летом четвероногие любимцы подвержены большой опасности. Когда наступает тепло и погода позволяет выгуливать домашнего питомца без защитного комбинезона, животные становятся более уязвимыми для паразитов.

Одними из самых опасных являются клещи. Они могут занести в организм собаки серьезное заболевание. Разнообразие опасных паукообразных настолько велико, что некоторые виды даже не видны невооруженным взглядом, но болезни, ими вызванные, могут беспокоить не одно поколение животных.

Чем опасны клещи для собак

Клещи не всегда заметны на теле питомца, особенно если у него длинная шерсть. Собака может даже не почувствовать, что на ней кто-то сидит, так как в слюне паукообразного содержится обезболивающее вещество.

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На одном хозяине паразит селится на срок до четырех дней, а затем выходит на поиск новой жертвы. Опасность, которую несут паукообразные, заключается в том, что они питаются кровью питомцев и при этом впитывают в себя не только этот биоматериал, но и микробов, которые в нем присутствуют.

Такая трапеза нисколько не сказывается на здоровье самих паразитов, но потом, кусая очередную жертву, клещи невольно заражают ее инфекцией от предыдущей.

Осложняет ситуацию и то, что вирусы таким образом сразу попадают в кровь здоровой собаки, поэтому болезнь мгновенно разносится по всему организму. Важно как можно быстрее избавиться от вредителя и начать своевременную диагностику состояния домашнего любимца.

Если не выявить диагноз на ранних стадиях, это может привести к смерти собаки, так как некоторые заболевания развиваются стремительно и поражают жизненно важные системы.

Где чаще всего можно обнаружить клещей

Когда клещ попадает на тело собаки, он не сразу присасывается к коже. Сначала паукообразное выбирает место для укуса, где слой эпидермиса тоньше, а шерсти меньше. Излюбленными участками для паразитов становятся:

живот;

внутренние стороны лап;

уши;

морда;

зона вокруг шеи;

участок кожи под хвостом.

Но некоторые виды могут селиться и внутри кожи собаки, поэтому не всегда заметны при осмотре.

Какие клещи опасны для собак

Уследить за питомцем не всегда просто, особенно если собаку выводят без поводка. Поэтому клещи довольно часто выбирают в качестве жертв домашних любимцев.

Паукообразных обычно делят на три группы:

Внешние. Они селятся на коже собаки и считаются самыми опасными, так как распространяют заболевания, молниеносно поражающие организм. Внутрикожные. Эти клещи обитают в организме домашнего питомца с самого рождения и до поры до времени находятся в спящем состоянии. При определенных обстоятельствах они могут давать о себе знать, проявляясь зудом и проблемами с кожей и шерстью. Также заразиться собаки могут от зараженных четвероногих друзей. Подкожные. Паукообразные попадают в тело животного из внешней среды и селятся под кожей. Они могут давать о себе знать в виде локального заболевания или инфицировать весь организм.

Какие болезни вызывают внешние клещи у собак

К первой группе паразитов относятся иксодовые, аргасовые и некоторые другие виды клещей. Они обитают в парковых зонах и на дачных участках. Но их нередко встречают не только на сельских территориях, но и в городах.

Паукообразные данных видов любят селиться во влажных и затененных местах. Наиболее активны паразиты в утреннее и вечернее время, как раз когда хозяева чаще всего гуляют со своими питомцами. Поэтому после каждой прогулки нужно тщательно осматривать животное.

Иксодовые клещи часто становятся причиной заболеваний крови, что вызывают проблемы с почками и печенью. Часто после их укусов страдает и нервная система животного. У питомцев иногда появляются судороги, которые опасны для его жизни.

Аргасовые клещи представляют для собак еще большую опасность. После укуса болезни развиваются стремительно, и уже через 2-4 недели может наступить летальный исход. Распознать поражение таким паразитом можно по следующим симптомам:

повышенное слюноотделение;

температура;

расширенные зрачки;

учащение пульса;

возбужденное поведение;

сильный зуд;

мелкая дрожь по всему телу.

Паукообразные этих видов часто вызывают следующие заболевания:

Болезнь Лайма (боррелиоз), возбудитель которой поражает кожу, опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Эрлихиоз воздействует на суставы собаки. Инфекция может негативно сказываться на работе лимфатической и кровеносной систем и вызывать необратимые процессы в костном мозге. Пироплазмоз. Это заболевание разрушает кровяные тельца — эритроциты, что приводит к развитию тяжелых анемий у питомца. Бартонеллез — опасное заболевание, которое может передаваться не только питомцу, но и хозяину. Гепатозооноз — это тяжелая болезнь, потому что изначально не проявляет себя никакими симптомами, но если в иммунной системе животного произойдет сбой, то последствия могут быть неутешительными. Может наступить паралич задних лап, а в глазах образовываться гнойные выделение. Ветеринары не всегда могут предсказать, как перенесет этот диагноз собака.

Как оказать собаке первую помощь при укусе клещом

При обнаружении клеща на собаке надо как можно быстрее удалить его. При этом сделать это надо с особой аккуратностью, потому что паукообразное ни в коем случае нельзя давить, иначе опасность может грозить не только домашнему любимцу, но и хозяину.

Микробы, находящиеся в крови паразита через слизистые оболочки и поры на коже способны проникнуть внутрь через микротрещины на руках и вызвать заражение. Поэтому лучше все манипуляции проводить в перчатках.

Ветеринары также рекомендуют не пытаться это сделать самостоятельно, чтобы не допустить оставления в ране частей тела клеща. Лучше сразу обратиться к специалисту. В клинике не только удалят паразита, но и отправят его на обследование, чтобы выявить риск возникновения определенных заболеваний.

Однако если пришелец обнаружен на природе, вдали от города, извлекать паразита придется своими силами. Для этого надо:

смочить две ватные палочки йодом;

обработать ими клеща и область вокруг;

подушечкой пальца совершить несколько вращательных движений, управляя паукообразным.

Через некоторое время паразит сам отпадет. Процедуру надо проводить плавно и без резких движений. Иначе велик риск разорвать клеща пополам и оставить головку под кожей.

Для удобства на популярных маркетплейсах или в зоомагазинах продаются специальные пластмассовые щипчики для удаления клеща у животного. В комплект входит капсула, куда можно посадить паукообразного, чтобы сдать его на анализ. Такой прибор нужно купить заранее, если хозяин решил выехать с четвероногим любимцем на природу.

Что делать для профилактики клещей у собак

Для профилактики попадания клеща на кожу собаки, следует регулярно использовать специальные препараты для защиты от паразитов, которые наносят на холку животного и его амуницию. Помогает защититься от паразитов и специальный отпугивающий ошейник.

Если животное активное и капли постоянно смываются с холки, то подойдут средства для внутреннего применения в виде таблеток.

В период высокой активности клещей, с апреля по октябрь, полезно проверять шерсть собаки на наличие паразитов после каждой прогулки.

Какие болезни вызывают внутрикожные клещи у собак

Собак нередко поражают чесоточные клещи, которые селятся в коже, причем они могут передаваться по наследству, поэтому при покупке животного необходимо убедиться, не было ли в роду у щенка того, кто мог заразить потомство. Вылечить заболевания, вызванные этим паразитом, довольно сложно. Также заболевание передается при контакте с зараженным животным или предметами, на которых поселился возбудитель.

Первым признаком, что любимец подхватил чесоточного клеща, становится зуд в теле. Собака может постоянно тереться о мебель, ковры, трясти головой, пытаясь избавиться от паразита. Кожа краснеет, воспаляется, а на поздних стадиях появляются проплешины на шерсти. Общее состояние зверя ухудшается.

Чесоточные клещи представляют опасность в окружающей среде около 36 часов. Если стали заметны признаки болезни, надо продезинфицировать вещи питомца, его игрушки, ошейники, когтеточки и подстилки.

Вызывают чесоточные клещи следующие болезни:

отодектоз (ушную чесотку);

(ушную чесотку); саркоптоз (зудневую чесотку, которая может передаваться человеку);

(зудневую чесотку, которая может передаваться человеку); демодекоз (железница, самое трудноизлечимые заболевание, вызываемое чесоточным клещом).

Чтобы не допустить развития этих заболеваний, важно не допускать контакта домашнего любимца с уличными животными, следить за его гигиеной и постоянно осматривать кожу. Если планируется случка собак, то надо обязательно попросить у хозяев справку о здоровье животного-партнера.