Вкусный сыр не из Италии: какой продукт выбрать на российском прилавке

Сейчас на прилавках магазинов или рынков множество видов сыра, от которых просто разбегаются глаза. Главное, чтобы любимый продукт не стал причиной заболеваний. Как проверить на качество то, что мы едим? Можно ли отравиться любимым плавленым сыром, классическим или брынзой? И сколько его можно съесть нее опасаясь за здоровье?

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На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна Советов».

На что обратить внимание в составе сыра

Отравиться можно любым сыром, в том числе и купленным в магазине. Это и произошло с Александром Корнилаевым, который год назад купил плавленый молочный продукт, принес домой и съел пару кусочков.

«Сначала кружилась голова. Затем начались боли в животе и тошнота со всеми вытекающими», — рассказывает он.

Только тогда Александр обратил внимание на срок годности — сыр оказался давно просрочен.

Выбирая молочный продукт на прилавке магазина, в первую очередь требуется проверять состав.

«В нем не должны быть перечислены растительные жиры, масла, крахмал и загуститель. Также смотрите на то, как выглядит сам сыр. Хороший сыр имеет ровный, однородный цвет без разводов, вкраплений», — поясняет эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.

Так на что же нужно обращать внимание, выбирая молочный продукт на прилавке магазина? В первую очередь — на состав.

«В нем не должны быть перечислены растительные жиры, масла, крахмал и загуститель. Также смотрите на то, как выглядит сам сыр. Хороший сыр имеет ровный, однородный цвет без разводов, вкраплений», — поясняет эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.

Сыр — жирный продукт, поэтому тем, кто худеет не стоит есть его каждый день.

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«Сыр все-таки полезен, в нем достаточно много белка, и это количество соизмеримо даже с тем, который содержится в мясных продуктах. Поэтому в полноценный рацион худеющего человека он обязательно должен включаться», — советует диетолог.

При этом важно не увлекаться — оптимальная дневная норма составляет 30 граммов. Еще всегда требуется проверять срок годности.

Как производят сыр

Вкусный сыр не обязательно должен быть из Италии. В Подмосковье уже пять лет производят около 30 видов сыров: княжеский, луговой, солнечный и, конечно, козий.

«Страна Советов» побывала на сырном фестивале в деревне Подлипки на экоферме, и убедилась, что старинные традиции соблюдаются и сегодня. Молоко отечественное, ферменты французские, сыр ремесленный.

И важно, чтобы каждый компонент был качественным. Хорошая, а значит здоровая коза или корова — одно из слагаемых успеха.

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«Во-первых, местное фермерское молоко. Рецепт закваски, который мы используем, и способ созревания сыра тоже можно назвать уникальными в чем-то», — делится главный технолог экофермы Евгений Золотарев.

Никаких растительных компонентов, только натуральные, молочные, именно они делают продукт полезным.

«Сыр по составу взял почти все самое лучшее, что есть в молочных продуктах. В 100 граммах сыра средней жирности содержится суточная норма кальция», — утверждает диетолог Екатерина Чернышева.

Должен ли плавиться хороший сыр

Роскачество провело исследование одного из самых популярных сортов — «Маасдам». Специалисты взяли 20 проб, и по результатам проверки никаких вредных ингредиентов в них обнаружено не было.

Корреспонденты «Страны Советов» устроили свою проверку сыра разных ценовых категорий. Отличить хороший от некачественного можно при помощи огня: молочный продукт будет плавиться, но ни в коем случае не гореть.

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«Были приобретены: дорогой сыр за одну тысячу рублей за килограмм и образец среднего ценового сегмента за 500 рублей. А также самый дешевый, даже не сыр, а сырный продукт, поскольку молочный жир в нем заменен растительным. Заплатили за него около 350 рублей», — разъясняет корреспондент Максим Бойцов.

Эксперимент начинают с дорогого экземпляра, и он правда не горит. Второй продукт повел себя так же, как и первый, ужасно пахнет, коптится, плавится, но открытого горения нет. Затем поджигается третий образец.

«Отличается он от тех двух сыров тем, что просто не капает. Он обугливается немного, покрывается копотью», — комментирует Бойцов.

Побыв еще немного над огнем, он тоже начал капать. А это говорит о том, что все образцы довольно хорошего качества, в том числе и сырный продукт.

Кому нельзя есть сыр

Есть у продукта и свои ограничения. Например, его не рекомендуется есть маленьким детям, а также людям с непереносимостью лактозы. Сыр с плесенью — еще и высокоаллергенный.

«Беременным или кормящим желательно не есть молодые сыры, так как они могут быть заражены листериозом», — объясняет эксперт.

Сыр — жирный продукт, поэтому тем, кто худеет тоже не надо есть его каждый день.

«Сыр все-таки полезен, в нем достаточно много белка, и это количество соизмеримо даже с тем, который содержится в мясных продуктах. Поэтому в полноценный рацион худеющего человека он обязательно должен включаться», — советует диетолог.

При этом важно не увлекаться — оптимальная дневная норма составляет 30 граммов.