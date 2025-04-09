Девичья Розовая Луна: чем созвездие Дев одарит в полнолуние 13 апреля 2025

София Бабина
София Бабина 8 0

В середине апреля Пионовая Луна так повысит раздражительность, что захочется надеть розовые очки.

«Девичья» Розовая Луна: чем созвездие Дев одарит полнолуние 13 апреля 2025 года

Фото: 5-tv.ru

Апрельское полнолуние в 2025 году состоится в воскресенье, 13 апреля, второе его название — Розовая Луна.

Так спутник Земли прозвали не дизайнеры и модельеры, а индейцы много столетий назад. Они за трендами не следили, поэтому в апреле спутник, к сожалению, не изменит цвет своего диска.

Зато изменит эмоциональное состояние знаков зодиака. Многое будет раздражать, а еще вспомнятся нерешенные проблемы — только и остается, что надевать розовые очки и уходить в розовые мечты.

Каким будет розовое полнолуние 13 апреля 2025

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Лунный диск будет напротив Солнца 13 апреля в 03:22 по московскому времени. Опоздать на полнолуние не получится: поверхность естественного спутника Земли окажется освещенной еще за несколько дней до явления и останется такой после этого мгновения.

В 2025 году Луна будет в созвездии Девы, подарив другим знакам зодиака прекрасную возможность наконец разобраться с накопившимися рутинными задачами.

Звезда рядом с Луной

Девы поддержат полнолуние своей ярчайшей звездой — Спикой. 13 апреля именно она окажется рядом со спутником Земли. Кстати, на самом деле Спика состоит из двух сияющих точек (двойная звездная система), из-за этого она занимает 16-е место по яркости на всем небосклоне.

Почему весеннее полнолуние называют розовым

Апрельская полная Луна та еще принцесса: эту ее фазу в разных культурах прозвали розовой, пионовой, а еще пасхальной. Какое наименование не выбери — все красивые!

Впрочем, на цвете диска это никак не скажется. Розовой Луну нарекли индейцы. Они заметили, что в период астрономического явления распускаются шиловидные флоксы. Эти цветы одними из первых просыпаются весной и цветут как раз в апреле.

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В Китае полную Луну прозвали пионовой, а в некоторых христианских странах — пасхальной. Дело в том, что Католическая, протестантская и православная церкви определяют даты празднования Воскресения Христова как раз по этому астрономическому явлению: день праздника отсчитывается от первого полнолуния после дня весеннего равноденствия.

В чем особенность апрельского полнолуния в 2025

Диск спутника, несмотря на пребывание в фазе полнолуния, 13 апреля будет визуально меньше обычного. В действительности Луна не уменьшится — это оптическая иллюзия из-за увеличенного расстояния спутника от Земли. Тем не менее, полнолуние 2025 года называется микролунием.

Разница между этими явлениями составит около 10%. Еще одним отличием апрельского микролуния станет необычная форма орбиты спутника: Луна будто примет овальную форму.

Как вести себя во время Розовой Луны

Полнолуние особенно влияет на энергетическое поле человека: 13 апреля появятся внутренние силы и увеличится активность. Считается, что этот эффект Пионовая Луна будет расточать в течение последующих двух недель.

На работе

Продуктивность апрельского полнолуния стоит направить в дела — как раз Розовая Луна символизирует завершение. Этот день станет самым подходящим днем для защиты проекта или публичного выступления: заряд энергии позволит красиво и ярко закрыть прошлые рабочие задачи.

При этом за новые инициативы браться пока рано. В весеннее полнолуние шанс на успех дается именно делам из прошлого.

Дома

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Рост активности дома рискует превратиться в спешку и суету. Если вовремя не остановиться, раздражительность и нервозность обрушатся на семью.

Чтобы эмоции не переросли в стресс, помогут сосредоточенность и осторожность. Пусть глобальные планы, вроде мыслей о ремонте, подождут — сейчас успокоительный эффект окажут рутинная уборка и ревизия гардероба.

А еще самое время записаться ко врачу — как раз полнолуние нередко оказывает негативное влияние на самочувствие. Визиты к косметологу или пластическому хирургу на 13 апреля лучше не планировать по возможности не стоит. Весеннее полнолуние и так будет трансформировать знаки зодиака изнутри, дополнительное вмешательство может нарушить этот естественный процесс.

К тому же, такие процедуры требуют больших финансовых вложений, а апрельская полная Луна со своей излишней энергичностью и эмоциональностью рискует втянуть в незапланированные долги и кредиты.

В отношениях

С Пионовой Луной завершить нужно не только проекты, но и изжившие себя отношения. В апреле захочется, чтобы романтический союз был построен на взаимоуважении и гармонии.

Покончить 13 апреля будет уместно и с ненужными ссорами. Однако тут речь идет именно о контактах с дорогими людьми — не стоит в полнолуние принимать судьбоносное решение о восстановлении давнего несчастливого романа.

В 2025 году Розовая Луна научит не избегать проблем: доводить до конца рабочие проекты, адекватно оценивать гармоничность романтических отношений. Ссоры наконец начнут восприниматься как недопонимания, которые можно устранить конструктивным диалогом, а распри с близкими — как показатель стресса извне, при котором не стоит зря срываться. Проблемы не могут с течением времени просто раствориться — их придется решать и без поддержки полнолуния.

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