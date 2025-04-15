Звезды замотивируют каждого: гороскоп на май 2025 года для всех знаков зодиака

Май — самый теплый весенний месяц. После выхода из зимней спячки особенно хочется жить и что-то менять в своей жизни. В мае 2025-го любым изменениям будут благоволить два астрологических события.

Подробнее о них, а также о том, что ждет каждый из знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака

Май — это месяц стимулов и вызовов, так как на него приходятся два ярких астрологических события.

Первое — переход Плутона в ретроградное движение. Сейчас он идет в первых градусах Водолея, а это всегда вызывает стремление что-то поменять и обновить.

«Второе астрологическое событие — это соединение Солнца и Урана, которое тоже считается мастером реформ, в первую очередь из-за седьмой планеты нашей Солнечной системы. Соединение его с Солнцем тоже дает желание что-то поменять, реформировать, сделать по-новому», — рассказывает Евгения Шустина.

Из-за этого, как отметила астролог, у каждого знака появится стимул к движению в какой-либо области.

Овен — гороскоп на май 2025

Овнов ждут изменения в финансовой сфере.

У них появится сильное желание как-то поправить благосостояние, а еще поставить новые связанные с ним цели. Вероятно, май также подтолкнет представителей огненного знака зодиака к поиску работы или запуску нового проекта.

Телец — гороскоп на май 2025

Тельцы в мае захотят выделиться и как-то изменить свою внешность.

Причем изменения в стиле будут разными — представители этого знака зодиака могут даже кардинально поменять образ. А еще они решат как-либо повысить свой авторитет и в принципе стать более заметными.

Близнецы — гороскоп на май 2025

Близнецы в мае получат стимул для развития творческих способностей.

Кому-то захочется порисовать, кому-то сходить в театр, а кому-то найти способ разнообразить свой внутренний мир.

Рак — гороскоп на май 2025

Раки в конце весны захотят научиться чему-то новому.

Причем не просто новому, а необычному — и неожиданно для самих себя. Так же внезапно представителей этого знака зодиака может закружить социальная жизнь.

Лев — гороскоп на май 2025

У Львов в последнем месяце весны возникнет стимул для общего роста.

Но, в первую очередь — их ждут подвижки в карьере, а также повышение авторитета, в том числе на работе.

Дева — гороскоп на май 2025

У Дев в конце весны ситуация будет двоякой, и мотивация к развитию появятся сразу в двух сферах.

Первым стимулом станет желание как следует расслабиться и отдохнуть. А вторым — серьезно вырасти профессионально, расширить свои возможности, выйти из зоны комфорта и в принципе перейти на следующий уровень в профессиональной деятельности.

Весы — гороскоп на май 2025

Весы в мае наконец смогут сдвинуть с мертвой точки важное для них дело.

Это что-то сложное, в чем давно не было подвижек, что тянулось за ними долгое время. Также у представителей этого знака зодиака появится желание заняться спортом или какими-то экстремальными развлечениями.

Скорпион — гороскоп на май 2025

У Скорпионов могут возникнуть подвижки в любовной сфере.

Возможно, они почувствуют силу для обновления отношений в паре. Им захочется сделать их ярче, живее и интереснее.

Стрелец — гороскоп на май 2025

Стрельцы в мае обнаружат стимул для изменения себя или своего образа жизни.

Это могут быть изменения в рабочем графике и обязанностях. Обновить их захочется не просто так, а для появления времени на отдых, семью, хобби. Или же для повышения эффективности рабочего процесса.

Козерог — гороскоп на май 2025

Козероги в мае обновят личные проекты, при этом уделяя повышенное внимание отдыху и развлечениям.

Причем отдых им действительно нужен, так как представители этого знака зодиака порядком устали. Если же у кого-то из них есть дети, то возникнет возможность уделить время и им.

Водолей — гороскоп на май 2025

Водолеям май принесет мотивацию для реформ в семейной или бытовой жизни.

К примеру — ремонт, смена жилья или даже желание прикупить дачу. Также это может быть просто решение по пересмотру принятых в семье традиций.

Рыбы — гороскоп на май 2025

Для Рыб май — это месяц развития навыка коммуникации и в принципе обучения.

Конец весны даст им мотивацию и желание учиться чему-то новому, а еще встретиться и пообщаться с интересными людьми.