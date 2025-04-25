Заявлено больше, чем есть: как покупателей обманывают производители кастрюль

Больше тонны борща — столько приготовил краснодарский повар. После успешной дегустации 1101 литр супа официально внесли в Книгу рекордов России. На блюдо ушло 500 килограммов продуктов, но сложнее всего было найти подходящую кастрюлю из нержавеющей стали.

Какая кастрюля из нержавейки лучше всего, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какой должна быть идеальная кастрюля

Именно нержавейку выбирают профессиональные повара для готовки.

«Эмалированные кастрюли часто теряют свою эмаль, она откалывается и страдает, тогда эта кастрюля может даже и насквозь прохудиться. Посуда из ржавеющего материала подвержена окислению, и это очень вредно для организма. Алюминий не особо одобряет СанПиН, поэтому не будем злить Роспотребнадзор. А нержавейка хороша тем, что удобно моется, достаточно адекватно реагирует на агрессивные среды, которых в кулинарии хватает», — рассказывает шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев.

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Даже если поцарапать кастрюлю из качественной нержавеющей стали, готовить в ней будет по-прежнему безопасно.

«Конечно, на дне, как на контрэтикетке любого продовольственного товара, уважающий себя производитель всегда укажет марку стали. Оптимальная сталь для пищевого оборудования это 18\10. Но, как правило, именно ее используют», — говорит эксперт.

Цифра 18 — это процент содержания в сплаве хрома, а 10 — никеля. Сталь с такими характеристиками еще называют медицинской или хирургической. Она безопасная и прочная. Но чтобы кастрюля была по-настоящему долговечной, стенки и дно у нее должны быть толстыми.

«Дело в том, что оптимальная толщина стенок от 0.5 до 0.8 миллиметра хорошо. Если 0.3, то это это уже маловато. Дальше мы смотрим на толщину дна. Вручную измерить довольно сложно, но на ощупь простучать всегда получится. Хорошо, когда дно у нас порядка пяти миллиметров, значит оно будет эффективно нагреваться и долго остывать», — уверяет шеф.

При покупке кастрюли надо обязательно проверить поверхность дна: поставить на ровную площадку и покачать — люфта быть не должно. Стоит обратить внимание и на крепление ручек.

«Если ручки приварены, значит мы явно имеем дело с чем-то дешевым, потому что это далеко не самое надежное крепление. Клепки — вот наш выбор. Сами ручки могут быть как из воздушной прослойки, так и из плотного материала. Это уже вторичная история», — утверждает он.

На что обратить внимание при выборе кастрюли

Оптимальный объем кастрюли для домашней готовки — три-пять литров, при этом цена на такие модели может существенно отличаться.

Куплены три кастрюли из нержавеющей стали объемом 3.5 литра и диаметром 20 сантиметров. На первый взгляд, разница у образцов только в цене — одна тысяча рублей, две и четыре. Только у третьего образца есть мерные деления, там три литра. У других такого нет.

«Надо сказать, что для домашнего использования это очень удобно. Мы всегда можем отмерить нужное количество», — поясняет специалист.

Только производитель дорогой кастрюли указал марку стали — 18/10, у других образцов вообще нет маркировки. Возможно, они что-то скрывают, тем более, что бюджетная модель выглядит очень хлипкой.

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«Меня сразу смущают вмятины, дно вообще не должно мяться. Если транспортировки кастрюля не выдержала, то, наверное, она и в эксплуатации будет не очень», — делает вывод повар.

Есть и еще одно отличие — кастрюли подороже подходят для любых плит, а бюджетная только для газовых и электрических, на индукционной она будет бесполезна.

«Она очень легковесная, ничего не весит. Значит, у нее тонкие стенки, и что-то мне подсказывает, что очень тонкое дно, то есть оно будет перегреваться, все будет пригорать, и она нас разочарует по мере использования», — утверждает Прокофьев.

Самой тяжелой оказалась дорогая кастрюля. Второй образец немного легче, скорее всего, за счет полых ручек. А вот в дешевой посуде почти в два с половиной раза меньше стали, и ручки у нее просто приварены, а у образцов подороже — на заклепках.

У какой кастрюлю крепче ручки и чаша

Чтобы проверить, какую нагрузку они выдерживают, в ход пускается лебедка. С помощью конструкции с электронными весами шеф проверил, насколько легко ручки могут отойти от чаши кастрюли.

«Это говорит о том, что она хорошо тянется, потому что толщина металла, как у фольги», — рассказывает историк кулинарии.

Удивительно, но ручки первого образца оказались надежнее самой кастрюли. Чаша деформировалась уже на отметке 50 килограммов, а ручки выдержали нагрузку в 160. Дать большее натяжение не получилось — сломалась лебедка.

«Эта кастрюля, сколько ни нагружай, все равно будет стремиться принять максимально протяженное положение. И, возможно, именно поэтому ручки не отрываются. Она тянется, как резина, но не рвется», — сообщает кулинар.

Затем растягивается второй образец. Тянется, но уже не так охотно.

Чаша второй кастрюли оказалась в два раза прочнее — деформировалась на отметке в 98 килограммов, а ручки вовсе выдержали натяжение в 250.

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Но лучший результат у дорогой кастрюли, ее чаша оказалась такой же стойкой, как и у второго образца. Зато ручки выдержали натяжение в 305 килограммов.

«Я бы обратил внимание еще на то, что у первых двух кастрюль от напряжения донышко оторвалось, а у третьей нет. Это говорит о качестве материала, которое имеет место быть», — поясняет эксперт.

Но был устроен еще один краш-тест — проверка на прочность внутренних покрытий кастрюль с помощью пиротехники. Для этого поджигаются петарды, и их накрывают посудой.

«Новых в повреждении у первой кастрюли не появилось, разве что чуть подкоптилась», — заверил специалист.

А вот у второго образца покрытие оказалось менее стойким — на нем остались отметины. Долго ли прослужит такая посуда?

«Она может потемнеть от моющих агрессивных средств, кислотных продуктов. Так что, не внушает доверие этот материал», — объясняет шеф.

Третий образец успешно прошел испытание, кастрюля осталась целой, только покрылась копотью.

Какие должны быть крышки у кастрюли

Для этого надо расстрелять посуду из пневматического пистолета.

У образцов подороже крышки разбились на множество мелких осколков, именно так ведет себя закаленное стекло. У первой же кастрюли крышка разлетелась на крупные обломки.

«Тут получается обычная стекляшка в самой дешевой кастрюле», — утверждает историк.

А значит, она может лопнуть во время готовки.

Что должно выдерживать дно кастрюли

Затем проверка снова возвращается ко дну кастрюль.

«Каждую кастрюлю размещаем на полу и сверху на каждую будем бросать десятикилограммовый блин ребром», — комментирует он.

Лучше всех с испытанием справился второй образец, на нем не осталось даже царапин.

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«Никаких повреждений. Как будто и не было ничего, не падал на нее тяжелый блин», — удивляется Прокофьев.

На дне дорогой кастрюли появились сразу две вмятины. Не критично, но могло быть и лучше. А вот худший результат у первого образца, еще немного — и он бы сложился пополам. Не то что стенки погнулись, дно выгнулось.

«Дно должно быть три миллиметра. Что-то мне подсказывает, что их там нет», — сомневается кулинар.

Проверить это поможет болгарка. Кастрюли распиливаются, а потом измеряются их стенки и дно электронным штангенциркулем.

Результаты неутешительные. Все производители приврали и завысили толщину стали. У дорогого образца стенки хоть и самые толстые, но все равно не соответствуют описанию продукта. Зато хоть дно с запасом. Производитель второй кастрюли приврал еще сильнее — стенки тоньше почти на полмиллиметра, а дно — на целых два.

Фактически, само дно посередине тонко, а борты, которые якобы пять миллиметров, являются абсолютной обманкой у второго образца.

«Просто декорация», — заключил повар.

Но больше всех приукрасил действительность производитель дешевой кастрюли.

«Здесь все будет грустно — 0.16. Стенки у нас — фольга, для кальяна такая пойдет. Здесь тоже что-то печальное, 0.9 миллиметра нет у нас. Это даже не композитное дно», — огорчается Прокофьев.

После всех экспериментов сделан вывод: дешевую кастрюлю покупать нет смысла — производитель будет экономить на всем. Тонкий металл, сталь сомнительного качества и хрупкая крышка — это все деньги на ветер. Производитель кастрюли средней ценовой категории тоже сэкономил на толщине металла и качестве внутреннего покрытия. А вот дорогая модель подтвердила свое качество, она прослужит дольше, а готовить в ней будет приятно и удобно.