Секрет от шефа: какой соус спасет любой шашлык и сделает его еще вкуснее

| Обновлено: |
Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 504 0

Для отменного соуса к шашлыку важно выбирать продукты с одним свойством.

Фото, видео: 5-tv.ru

Шашлык, стейк, медальоны — для каждого блюда из мяса требуется свой особый соус. Он может быть соленым, сладким или острым — ограничений для кулинарных экспериментов практически нет. Готовясь к встрече гостей или выезда на пикник, важно держать под рукой проверенный рецепт идеального соуса, который сделает вкус любимых блюд неповторимым.

Как быстро приготовить соус для шашлыка на мангале — своим фирменным рецептом эксклюзивно с Пятым каналом поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар

Соус сацебели для шашлыка — быстрый рецепт

Для мяса на мангале обязательно стоит приготовить тот самый томатный умопомрачительный соус, без которого не обходится ни одно застолье с шашлыком на столе.

Многие пренебрегают соусом, полагая, что обычного ассорти из свежих огурцов, помидоров, лука и редиса вполне достаточно. Однако этот рецепт способен удивить даже заядлых гурманов. Сочный шашлык с ним станет еще вкуснее, а пережаренный или пересушенный зайдет на ура.

Шеф Ознобишин предлагает авторское прочтение любимого грузинского соуса, который легко и быстро приготовить к пикнику с шашлыками.

Ингредиенты:

  • Томаты в собственном соку — 400 граммов;
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Кориандр, паприка — ½ чайной ложки;
  • Черный перец — ½ чайной ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Чеснок свежий — 2 зубчика;
  • Хлопья чили — ½ чайной ложки;
  • Кинза или базилик — 1 пучок.

Способ приготовления соуса сацебели для шашлыка

  1. Томаты очистить от шкурки и натереть на мелкой терке, чтобы превратить в пюре.
  2. Добавить сахар, кориандр, паприку, соль, черный перец, чеснок (предварительно пропустив его через пресс) и хлопья чили для легкой остроты.
  3. Тщательно перемешать и переложить в сковороду.
  4. Довести до кипения, поварить пару минут и снять с огня.
  5. После того как соус остынет, добавить мелко порубленную зелень вместе со стеблями (в них весь вкус и сок).
  6. Перед подачей на стол дать настояться в холодильнике примерно один час, чтобы специи раскрылись и вкус стал более ярким.

Греческий соус для шашлыка — быстрый рецепт

Нежный сливочный вкус соуса прекрасно дополнит шашлык из птицы или рыбные стейки на гриле. Приятная свежесть и слегка островатое послевкусие станут украшением любимого блюда.

Ингредиенты:

  • Греческий йогурт — 125 граммов;
  • Огурец — 1 штука;
  • Укроп — 1 пучок;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Перец чили (зеленый) — ½ штуки;
  • Бальзамический уксус — ½ столовой ложки;
  • Соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления греческого соуса для шашлыка

  1. Огурец натереть на терке. Он придаст соусу свежесть.
  2. Мелко нарезать укроп вместе со стебельками и вместе с огурцом добавить в миску с йогуртом.
  3. Чеснок пропустить через пресс и добавить в миску.
  4. Посолить, поперчить и добавить бальзамический уксус.
  5. Зеленый перец чили очистить от семечек и мелко порубить. Добавить в соус. Он придаст дополнительную свежесть и легкую остроту.
  6. Тщательно перемешать.
  7. Перед подачей на стол дать настояться в холодильнике примерно 30 минут, чтобы специи раскрылись и вкус стал более ярким.
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.46
0.70 94.04
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:42
Лауреаты премии «Вызов» продемонстрировали свои достижения
8:39
Ноет о бывшей? Выходи из чата: главные красные флаги онлайн-знакомств
8:24
Секрет от шефа: какой соус спасет любой шашлык и сделает его еще вкуснее
8:24
В Петербурге ловят организаторов незаконных экскурсий по крышам
8:20
В Москве прошли следственные мероприятия у учредителей «Депутатов Мирной России»
8:06
Развелась с мужем после скандала? Что происходит в личной жизни Анны Асти

Сейчас читают

До 10 человек возросло число пострадавших в результате детонации боеприпасов во Владимирской области
«Не удирал»: Шляфман высказался перед приговором по делу Талькова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года