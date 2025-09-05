Народное средство против бытовой химии: что лучше отмоет стекло до блеска

Стеклянные двери, фасад и даже крыша — это новый тренд в строительстве частных домов. Такая конструкция пропускает максимум солнечных лучей, так что внутри всегда будет светло и уютно.

«Поскольку у нас остекление не классическое, мы делали специально расчеты, чтобы появился слайдер, который мог бы выдержать вес стекла», — делится хозяин дома Михаил Орлов.

Чтобы отмыть до блеска все стеклянные поверхности, придется потратить целый день и несколько литров бытовой химии. Но даже генеральная уборка может быть в удовольствие, если подобрать правильное моющее средство. Как его выбрать, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как выбрать безопасное средство для уборки

Все средства для мытья окон состоят, как и любые моющие составы, из раствора поверхностно-активных веществ в воде с различными добавками.

Часто в химию для стеклянных поверхностей добавляют спирт. Он ускоряет расщепление жира и дополнительно дезинфицирует поверхность, это скорее плюс. А вот хлора в составе быть не должно.

Чтобы выбрать качественное и безопасное средство для мытья стекол, было решено протестировать сразу три образца. Первый ценой в 150 рублей за пол-литра, второй на 100 рублей больше и третий сделать по рецепту из Интернета.

Для приготовления средства для мытья окон нужно взять: пол-литра воды, две столовые ложки столового уксуса 9% и десять капель эфирного масла.

Себестоимость народного средства — всего 15 рублей, а в составе нет никакой едкой химии. Первый покупной образец тоже подозрений не вызвал. В нем только вода, ПАВы, спирт, отдушка и краситель, как и в классических моющих средствах. А вот второй экземпляр немного отличается.

«Вода и изопропиловый спирт такие же. В качестве активного вещества используется алкилполигликозид, произведенный из натурального сырья», — объясняет кандидат химических наук Сергей Боченков.

Как средства для мытья стекол справляются с пылью

Первый и второй образцы со своей задачей справились одинаково — хорошо и быстро. А вот с самодельным средством понадобилось больше усилий.

«Пыль, возится по стеклу, чего с первыми двумя не было», — сообщает эксперт.

Скорее всего, дело в эфирном масле, которое было добавлено в состав, чтобы нейтрализовать запах уксуса. Но впереди еще тест на разводы.

Для этого распылили средства на стекла и вытирли насухо. На первый взгляд — все чисто. Но стоит подсветить витрину фонариком, и видно разницу.

«Первый и второй следов не оставили, оба работают идеально. После самодельного можно было заметить пленку, это как раз эфирное масло, которое испаряется не моментально. В момент испарения на него может налипать пыль из воздуха», — объясняет химик.

В следующем испытании собираем самые сложные пятна: распыляем лак для волос — он создаст эффект засохшего клея, намазываем мед — так имитируем липкие следы, которые летом оставляют после себя насекомые, и немного жира — подсолнечного масла.

Второй экземпляр за 250 рублей неохотно убрал следы от лака. Третий образец сложно справился с подсолнечным маслом, скорее всего, ему не хватило добавки, растворяющей жиры. В итоге на уборку ушло много времени, а расход — увеличился.

«Третий номер у нас очень дешевый. Там расход особо не важен. Но на втором, который экологический и дорогой, здесь расход будет существенно больше», — уверяет знаток.

Без нареканий справился только первый образец. К тому же расход у него в полтора раза ниже.

Как отреагируют деревянные материалы на моющие средства

Если в доме деревянные рамы или подоконники, едкие составы могут их повредить. К тому же многие используют средства для уборки пыли с мебели.

Теперь испытывают составы на деревянных разделочных досках.

Наносят три средства на деревянную доску и через 30 минут убирают их сухой салфеткой. На первой и второй досках — ни следа. А вот после народного состава салфетка немного окрасилась. Это значит, что уксус разъел верхний слой лака.

Безопасны ли моющие средства для рук

Проверим средства из магазина на наличие хлора и pH-уровень. Для этого используют специальные лакмусовые полоски.

Хлора в образцах действительно нет. А вот результаты проверки на кислотно-щелочной баланс неприятно удивили.

Оптимальный показатель pH-уровня для кожи равен семи. Все, что выше, уже небезопасно — грозит аллергией и раздражением. Первый и третий составы норму не превышают. А вот второе средство, которое производитель продает как полностью натуральное, оказалось слишком «щелочным» — показатель превысил отметку в десять единиц.

«Это означает, что в нем, возможно, есть добавки более сильного ПАВа, чем написано на этикетке», — говорит, рассказывает, объясняет специалист.

Состав второго средства под большим вопросом. А значит, рекомендовать его к покупке точно нельзя. Самодельный раствор безопасный, но оставляет легкую пленку на стеклах.

Получается, оптимальным вариантом будет бюджетное средство для мытья стекол с классическим составом. Оно успешно прошло все испытания, да и расход небольшой — хватит надолго.