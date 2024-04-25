Плюс 10 дней: как официально отдыхаем на майские праздники 2024

Традиционно последний месяц весны порадует россиян большими выходными, связанными с двумя официальными праздниками. В этот период на территории всей страны ожидается теплая погода, поэтому у каждого множество планов на это время.

Чтобы все успеть, необходимо четко спланировать свой отдых. Сделать это лучше заранее. Как в России будут отдыхать в мае, читайте на материале Пятого канала.

Как в России официально отдыхают в мае 2024

Производственным календарем России в мае 2024 установлено 20 рабочих и 11 выходных дней.

Традиционно праздники будут разделены на две части. Первые майские выходные будут связаны с отмечанием Дня Весны и Труда (1 мая), а вторые посвятят празднованию 79-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Первого числа последнего весеннего месяца вся страна отмечает День Весны и Труда. Это государственный праздник и официально выходной в России.

Отдыхать россияне начнут еще в конце апреля, так как 28 число выпадает на воскресенье, 29 апреля будет нерабочим днем из-за переноса выходного с субботы 27 апреля, которая для россиян была стала шестыми сутками в трудовой неделе, а 30 числа удастся отдохнуть благодаря переносу выходного со 2 ноября.

В четверг и пятницу 2 и 3 мая россиянам придется вернуться на рабочие места. Их ждет сокращенная рабочая неделя. После наступят календарные выходные — 4 и 5 мая. Затем все вновь выйдут на работу на три дня — 6, 7 и 8 мая.

А 9 мая вся страна отмечает День Победы. В честь праздника обычно устраивают военные парады, концерты и другие торжественные мероприятия. 10 мая стало праздничным, потому что на эту дату перенесли выходной еще с зимних каникул, а именно с воскресенья 6 января, так как этот официальный выходной пришелся на и так нерабочее воскресенье. А последующие 11 и 12 числа удачно выпадают на календарные выходные.

Таким образом, календарь майских каникул 2024 выглядит так:

28 апреля — календарный выходной день;

29, 30 апреля — дополнительные выходные дни;

1 мая — праздничный выходной день;

2, 3 мая — рабочие дни;

4, 5 мая — календарные выходные дни;

6, 7 и 8 мая — сокращенная рабочая неделя;

9 мая — праздничный день;

10 мая — дополнительный выходной день;

11, 12 мая — календарные выходные дни.

С 13 мая россияне вновь выйдут на работу.

Погода на майские праздники в России

В мае погода порадует теплом. Солнце, которое уже начало припекать в апреле, не поумерит свой пыл. Но переодеваться в короткие топики и купальники, согласно прогнозам синоптиков, будет пока рано. Не исключено, что погода еще преподнесет сюрпризы и заставит пересмотреть планы на выходные.

В некоторых регионах возможны осадки, которые помешают любителям вылазок на природу насладиться отдыхом. Перед тем как собираться на шашлыки или на дачу, стоит ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие дни. Но, как утверждают синоптики, преимущественно погода окажется благоприятной. Это удачное время для путешествий, прогулок, осмотра достопримечательностей и занятий спортом.

В Москве и Московской области ожидается днем от +14 до +18 градусов тепла, преимущественно будет ясно. Однако метеорологи не исключают появление осадков. Ночью столбик термометра станет опускаться до десяти, а порой даже до пяти, градусов, поэтому для вечерних прогулок лучше выбирать наряды потеплее. Дневное солнце может сыграть злую шутку с теми, кто гуляет допоздна.

В Санкт-Петербурге окажется немного прохладнее. В период первых праздников столбик термометра днем будет варьироваться от +10 до +13 градусов тепла, а ночью опускаться до пяти. Однако не стоит отчаиваться и отменять планы. Вторая часть выходных порадует жителей и гостей Северной столицы потеплением до +16 градусов. Несмотря на это, метеорологи рекомендуют постоянно брать с собой зонт, потому что метеорологи предполагают, что дождь может застать в самый неподходящий момент.

Жителей Центральной России ждут теплые выходные. Температура поднимется до 20 градусов тепла.

В южных регионах России начинается курортный сезон. Купаться и загорать там еще рано, но прогуляться по берегу моря и погреться на солнышке жителям и туристам удастся. Температура воздуха станет подниматься до +22.

В начале мая в Поволжье будут наблюдаться теплые дни. Воздух днем начнет прогреваться до +20, а в ночное время опускаться до +8. Однако в некоторые дни гуляющих неожиданно может застать мелкий дождь.

Где отдохнуть в мае в России: топ-10 мест

Из-за неблагоприятной международной обстановки в России вырос спрос на поездки по стране. Каждый сможет найти отдых по душе, стоит лишь определиться с направлением.

Если традиционная поездка всей семьей на дачу уже приелась, можно открыть карту и выбрать другой вид отдыха. Путешествие по России приятно удивит заядлых туристов. Традиционно лидируют по числу бронирований отелей на майские праздники южные курорты — Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Санкт-Петербург.

Москва . Большое количество туристов со всей страны рвутся посетить столицу в майские дни. Заядлых путешественников ждут не только памятники архитектуры, музеи, театры города, но и пышные торжества, которые традиционно устраивают на праздники.

. Большое количество туристов со всей страны рвутся посетить столицу в майские дни. Заядлых путешественников ждут не только памятники архитектуры, музеи, театры города, но и пышные торжества, которые традиционно устраивают на праздники. Санкт-Петербург. Северная столица влечет к себе своей красотой и торжественностью. Традиционно более полумиллиона туристов со всего мира приезжают сюда на майские праздники. А все ради посещения Эрмитажа, Исаакиевского собора и Петропавловской крепости, а также прогулок по Невскому проспекту.

Северная столица влечет к себе своей красотой и торжественностью. Традиционно более полумиллиона туристов со всего мира приезжают сюда на майские праздники. А все ради посещения Эрмитажа, Исаакиевского собора и Петропавловской крепости, а также прогулок по Невскому проспекту. Ессентуки и Пятигорск . Путешественники, имеющие проблемы со здоровьем, направляются на курорты для того, чтобы пройти курс лечения. В этих местах популярна местная грязелечебница, парки и минеральные озера Провал и Тамбукан.

. Путешественники, имеющие проблемы со здоровьем, направляются на курорты для того, чтобы пройти курс лечения. В этих местах популярна местная грязелечебница, парки и минеральные озера Провал и Тамбукан. Казань . Столица Республики Татарстан подойдет для отдыха всей семьей. Здесь очень много памятников природы и архитектуры, посещение которых точно останется в памяти на всю жизнь.

. Столица Республики Татарстан подойдет для отдыха всей семьей. Здесь очень много памятников природы и архитектуры, посещение которых точно останется в памяти на всю жизнь. Калининград . Длительность полета в эту часть России немного увеличилась, но предложения для отдыха остаются. Гостей порадует по-настоящему европейский отдых в данном регионе. Особые архитектурные ансамбли, побережье Балтийского моря, усеянное янтарем, увлекательные музеи не оставят никого равнодушным.

. Длительность полета в эту часть России немного увеличилась, но предложения для отдыха остаются. Гостей порадует по-настоящему европейский отдых в данном регионе. Особые архитектурные ансамбли, побережье Балтийского моря, усеянное янтарем, увлекательные музеи не оставят никого равнодушным. Сочи . В мае это место ждет наплыв желающих поскорее выбраться на море. Конечно, горнолыжный курорт уже будет закрыт к этому времени, а пляжно-купальный еще не начнется, но в городе масса других увлекательных мест, которые стоит посетить. К тому же, прогулки по берегу моря тоже благоприятно воздействуют на здоровье и эмоциональное состояние.

. В мае это место ждет наплыв желающих поскорее выбраться на море. Конечно, горнолыжный курорт уже будет закрыт к этому времени, а пляжно-купальный еще не начнется, но в городе масса других увлекательных мест, которые стоит посетить. К тому же, прогулки по берегу моря тоже благоприятно воздействуют на здоровье и эмоциональное состояние. Ялта . К жемчужине пляжного отдыха, как называют это место туроператоры, в мае потянется большое число туристов. Путешественники приезжают сюда и для того, чтобы поправить здоровье. На побережье множество санаториев и лечебниц, которые предоставляют такие услуги. Также туристы познакомятся здесь с замечательными достопримечательностями, рядом с которыми можно сделать интересные фото.

. К жемчужине пляжного отдыха, как называют это место туроператоры, в мае потянется большое число туристов. Путешественники приезжают сюда и для того, чтобы поправить здоровье. На побережье множество санаториев и лечебниц, которые предоставляют такие услуги. Также туристы познакомятся здесь с замечательными достопримечательностями, рядом с которыми можно сделать интересные фото. Байкал . Весна — идеальное время для того, чтобы осуществить давнюю мечту и отправиться на берега самого глубокого озера в мире. Здесь туристы смогут почувствовать единение с природой и насладиться удивительными видами. Озеро в начале мая продолжает освобождаться ото льда. Местные жители уверяют, что это явление поражает красотой.

. Весна — идеальное время для того, чтобы осуществить давнюю мечту и отправиться на берега самого глубокого озера в мире. Здесь туристы смогут почувствовать единение с природой и насладиться удивительными видами. Озеро в начале мая продолжает освобождаться ото льда. Местные жители уверяют, что это явление поражает красотой. Алтай . Если любители путешествий живут по принципу «Лучше гор могут быть только горы», то май — это время, чтобы съездить на Алтай. В это время все живое в этой местности пробуждается, начинает цвести маральник или, как его принято называть в тех краях, сибирская сакура. Все, кто наблюдал за пробуждением Алтая, говорят, что это удивительное событие. Также в мае начинается сезон сплава по горным рекам. Данное развлечение придется по душе любителям экстрима.

. Если любители путешествий живут по принципу «Лучше гор могут быть только горы», то май — это время, чтобы съездить на Алтай. В это время все живое в этой местности пробуждается, начинает цвести маральник или, как его принято называть в тех краях, сибирская сакура. Все, кто наблюдал за пробуждением Алтая, говорят, что это удивительное событие. Также в мае начинается сезон сплава по горным рекам. Данное развлечение придется по душе любителям экстрима. Екатеринбург. Сердце Урала удивит путешественников многочисленными музеями и театрами, а также познакомит с процессом обработки самоцветов. Именно здесь, если верить сказам писателя Павла Бажова, жила Хозяйка Медной горы. Регион с давних времен славится производством украшений, поэтому понравившиеся аксессуары надо обязательно приобрести в этих местах. Поклонники активного отдыха смогут совершить поход по заповедникам Свердловской области.

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Куда поехать на майские праздники 2024 за границу

Отправиться в путешествие в мае можно не только по России, но и за границу. Планирование поездки зависит от бюджета и представлений об идеальном отдыхе. Вот несколько стран на разный вкус и кошелек для отдыха.

Белоруссия . В этой стране можно бюджетно отдохнуть и посетить известные достопримечательности. Опытные туристы рекомендуют обязательно побывать в Мирском замке, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, провести время в национальных парках Беловежская пуща и Нарочанский, съездить в Брест, где сохранились здания XVIII–XIX веков. Также в Белоруссии расположен Музей Великой Отечественной войны с невероятной по масштабу экспозицией.

. В этой стране можно бюджетно отдохнуть и посетить известные достопримечательности. Опытные туристы рекомендуют обязательно побывать в Мирском замке, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, провести время в национальных парках Беловежская пуща и Нарочанский, съездить в Брест, где сохранились здания XVIII–XIX веков. Также в Белоруссии расположен Музей Великой Отечественной войны с невероятной по масштабу экспозицией. Киргизия . В стране множество уникальных природных памятников. Любителям активного отдыха в майский период обязательно надо отправиться на озеро Иссык-Куль, которое занимает уникальное географическое положение на средней высоте 1600 метров над уровнем моря. Почувствует единение с природой и тот, кто выберется в Национальный парк Ала-Арча, который находится в горах Тянь-Шань. С этой точки открываются невероятные по красоте виды. Если путешественники любят привозить из путешествий не только фотографии, но и знания, следует посетить с экскурсией Московскую деревню, расположенную в Национальном музее Киргизии, а также Сулайман-Тугратинский ханский мавзолей, который является одним из самых известных памятников архитектуры Киргизии.

. В стране множество уникальных природных памятников. Любителям активного отдыха в майский период обязательно надо отправиться на озеро Иссык-Куль, которое занимает уникальное географическое положение на средней высоте 1600 метров над уровнем моря. Почувствует единение с природой и тот, кто выберется в Национальный парк Ала-Арча, который находится в горах Тянь-Шань. С этой точки открываются невероятные по красоте виды. Если путешественники любят привозить из путешествий не только фотографии, но и знания, следует посетить с экскурсией Московскую деревню, расположенную в Национальном музее Киргизии, а также Сулайман-Тугратинский ханский мавзолей, который является одним из самых известных памятников архитектуры Киргизии. Абхазия . Это место подойдет для тех, кто соскучился по морскому воздуху и солнечным ваннам. В мае здесь открывается курортный сезон, поэтому туристам следует взять купальники и солнцезащитный крем, чтобы полноценно насладиться отдыхом на берегу Черного моря. Также рекомендуется посетить крепости и каньоны в горах, а еще добраться до удивительного места — Нового Афона, где находится старинный православный монастырь.

. Это место подойдет для тех, кто соскучился по морскому воздуху и солнечным ваннам. В мае здесь открывается курортный сезон, поэтому туристам следует взять купальники и солнцезащитный крем, чтобы полноценно насладиться отдыхом на берегу Черного моря. Также рекомендуется посетить крепости и каньоны в горах, а еще добраться до удивительного места — Нового Афона, где находится старинный православный монастырь. Турция . В данной стране понравится тем, кто любит погреться на солнце. Если постоянно загорать на пляже не хочется, можно выбраться в Стамбул и посетить знаменитые туристические локации: Синопская башня, музей Агии Софии и храм Святой Софии.

. В данной стране понравится тем, кто любит погреться на солнце. Если постоянно загорать на пляже не хочется, можно выбраться в Стамбул и посетить знаменитые туристические локации: Синопская башня, музей Агии Софии и храм Святой Софии. Казахстан . В мае там уже достаточно тепло, чтобы отправиться в поход по живописным горным склонам Алатау, Кокжайлау или Сайрам-Угам. Если активный отдых путешественнику не подходит, можно съездить в столицу государства — Астану. Это довольно современный город, однако и здесь присутствуют традиционные элементы казахской культуры. Лучше познакомиться с историей региона позволит посещение различных музеев, где представлены различные экспонаты, в том числе и модели традиционных домов — юрт.

. В мае там уже достаточно тепло, чтобы отправиться в поход по живописным горным склонам Алатау, Кокжайлау или Сайрам-Угам. Если активный отдых путешественнику не подходит, можно съездить в столицу государства — Астану. Это довольно современный город, однако и здесь присутствуют традиционные элементы казахской культуры. Лучше познакомиться с историей региона позволит посещение различных музеев, где представлены различные экспонаты, в том числе и модели традиционных домов — юрт. Азербайджан . Любители отдыхать в исторических местах оценят столицу Азербайджана — Баку. Сердце страны хранит в себе множество исторических достопримечательностей и памятников архитектуры. Оказавшись в данной стране, следует на несколько дней отправиться в знаменитый курортный город Нафталан. В весенний сезон также можно съездить в Национальный парк Гобустан, где находятся древние петроглифы и знаменитый Каменный лес.

. Любители отдыхать в исторических местах оценят столицу Азербайджана — Баку. Сердце страны хранит в себе множество исторических достопримечательностей и памятников архитектуры. Оказавшись в данной стране, следует на несколько дней отправиться в знаменитый курортный город Нафталан. В весенний сезон также можно съездить в Национальный парк Гобустан, где находятся древние петроглифы и знаменитый Каменный лес. Узбекистан. Посетить эту страну стоит почитателям восточного калорита. Истинным ценителям архетиктуры стоит добраться до древних городов Узбекистана. Именно они таят в себе красивые мечети, медресе и другие интересные достопримечательности. Особенно красивыми историческими постройками может похвастаться сердце страны — Ташкент. Также своей красотой и изысканными сооружениями может удивить популярный туристический город Хива. Не стоит обделять вниманием и национальную узбекистанскую национальную кухню. Ароматный плов, горячая самса и другие традиционные блюда не оставят равнодушными любителей вкусно поесть.

Посетить эту страну стоит почитателям восточного калорита. Истинным ценителям архетиктуры стоит добраться до древних городов Узбекистана. Именно они таят в себе красивые мечети, медресе и другие интересные достопримечательности. Особенно красивыми историческими постройками может похвастаться сердце страны — Ташкент. Также своей красотой и изысканными сооружениями может удивить популярный туристический город Хива. Не стоит обделять вниманием и национальную узбекистанскую национальную кухню. Ароматный плов, горячая самса и другие традиционные блюда не оставят равнодушными любителей вкусно поесть. Марокко. Если в России май ассоциируется с тюльпанами и нарциссами, то в Марокко традиционными цветами являются розы. В последний месяц сезона там стоит полюбоваться на огромные поля, усеянные этими растениями. Данная точка мира подойдет для тех, кому больше нравится экзотический отдых. Здесь не только есть возможность позагорать на пляже, но и отправиться в горы Атлас и посмотреть на развалины старинных замков и крепостей. Также надо пройтись по базарам города Марракеш, чтобы приобрести что-нибудь на память и лучше узнать о местных обычаях, культуре и традиционной кухне.

Вышеперечисленные страны имеют развитую туристическую инфраструктуру, поэтому каждый найдет, чем себя занять.

Выгодно ли уходить в отпуск в мае

Чтобы продлить время отдыха, россияне задумываются о том, чтобы уйти в отпуск в мае между длинными выходными. Такое решение позволит лучше отдохнуть, больше времени провести с семьей и совершить дальнюю поездку. Такой вариант особенно подходит тем, кто запланировал совершить дальний перелет или отправиться в дальнее путешествие.

С этой точки зрения решение выглядит здраво, но, кроме, морального удовлетворения ничего не принесет. Работник, берущий отпуск в мае, рискует серьезно потерять в деньгах. В месяце и без этого мало рабочих дней, так еще и он сам сокращает трудовые будни. А от количества отработанного времени зависит размер отпускных. Выходит, что сотрудник получит намного меньше, если решит подольше отдохнуть.

Продлить количество выходных можно только в том случае, если уйти в отпуск в конце апреля. Тогда и отпускные будут хорошими, и отдохнуть получится немного дольше.

Могут ли вызвать на работу в праздничные дни

Стоит помнить, что праздничные дни распространяются только на сотрудников государственных бюджетных организаций. Но, согласно Трудовому кодексу, существуют ситуации, когда человека могут привлечь к работе в выходные.

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Привлечь сотрудника к работе в майские праздники без его согласия руководитель может только в ситуациях, когда:

требуется предотвратить катастрофу или аварию на производстве или устранить их последствия;

нужно предотвратить несчастные случаи, уничтожение или порчу имущества организации;

поступило распоряжение о необходимости работ в рамках чрезвычайного или военного положения либо в чрезвычайных обстоятельствах: при пожаре, наводнении, голоде, землетрясении, эпидемии.

В остальных случаях для вызова на работу в выходные дни нужно подписывать специальное соглашение. Работодатель может вызвать сотрудника только, если он сам не против этого. При этом начальство должно оплатить отработанные часы в двойном размере. Однако вызвать вне графика не могут беременных женщин и несовершеннолетних детей в случаях, если их деятельность не связана с творчеством или спортом.

При этом работу в праздники должны продолжать организации, оказывающие услуги населению, выполняющие неотложные работы и непрерывно действующие. Их список указан в Трудовом кодексе.

Частные компании могут по собственной инициативе изменять количество выходных.

Топ идей для майского отдыха

Майские праздники — время, когда представится шанс уделить время себе и близким, поэтому стоит обратить внимание на следующие виды отдыха.