Майский лайфхак: на каких углях получается самый вкусный шашлык

Сейчас самый разгар дачного сезона, а значит, нельзя обойтись без шашлыков в компании близких. Для вкусного мяса требуется качественный уголь, однако с появлением самых разных видов топлива многие попадают в затруднительную ситуацию.

Как выбрать лучший уголь и не переплатить за модное название? На сколько порций хватит мангального топлива и в каком виде угля меньше всего примесей? Ответы на вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как выбрать лучший древесный уголь

Сто пятьдесят вагонов — столько древесного угля каждый год скупают россияне на майские праздники. Это самое популярное топливо, чтобы пожарить шашлык на мангале.

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Найти уже фасованный уголь можно в любом супермаркете или на заправке. Но перед тем, как идти на кассу, обязательно надо пощупать и потрясти пачку.

«На ощупь всегда понятно, какой там уголь. То есть много там мусора, потому что зачастую бывает очень много угольной пыли, которая не горит, а просто тлеет и не дает никакого жару. Иногда даже его невозможно разжечь, пыль мешает вообще», — объяснил бренд-шеф ресторана Игорь Крутов.

Но в последнее время на прилавках появились новые варианты топлива для мангала.

Виды угля для мангала

Можно ли с помощью мангального топлива приготовить вкусный шашлык и при этом сэкономить время? Лучший способ это проверить — испытать все образцы в деле.

Специалисты купили четыре вида топлива по пять килограмм для мангала: торфодрова — 620 рублей, классический древесный уголь — 400 рублей, березовые кубики — 410 рублей, топливные брикеты — 270 рублей.

Дороже всего обошлись торфодрова, но они, если верить производителям, долго горят и при этом не выделяют вредные копоти. За это и завышают цену. Правда, березовые кубики тоже не дают лишнего дыма.

Чем отличаются березовые кубики от просто нарезанной березы?

«Они высушены хорошо и быстро разгорятся, а полено бывает часто плохо просушено. У этого же полена есть березовая кора, которая сильно коптит, но на кубиках ее нет, поэтому и не будет черного дыма при розжиге, который мешает и не нужен в целом при приготовлении мяса», — заметил эксперт.

Последний образец — древесные брикеты. Чаще всего их используют для каминов и печей. Но продавцы обещают, такое топливо подойдет и для мангалов.

«Это прессованный брикет. Он делается из опилок. Как он себя ведет именно при приготовлении шашлыка? Надо проверить», — сказал Крутов.

Какой уголь быстрее загорится

Конечно, если добавить розжиг, проблем не возникнет. Но что делать, когда специальной жидкости под рукой не оказалось? Стоит использовать обычную бумагу.

Первыми пустили в ход березовые кубики.

«Мы сделаем такой своеобразный колодец для имитации эффекта печной трубы, чтобы разжечь все быстрее и у нас не было особых проблем», — поведал бренд-шеф ресторана.

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Всего восемь секунд — и кубики вспыхнули.

На очереди древесный уголь. Для этого вида топлива эксперт советует сворачивать бумагу в трубочку.

«Эффект тяги получается. Печной эффект — когда идет снизу воздух, поднимая вверх пламя, и топливо разгорается», — рассказал специалист.

Несмотря на все хитрости, древесный уголь разгорелся только спустя восемь минут. Чуть быстрее занялись торфодрова, а вот брикеты огня так и не дали. Так можно вообще остаться без шашлыка.

«Я думаю, уже понятно, что разжечь его на природе у нас не получится. В идеале, если, конечно, мы наберем какой-нибудь сухой хворост или траву. То, что будет гореть и даст угли, тогда, я думаю, есть шанс. Но просто с бумагой, как видно, эксперимент не удался», — прокомментировал Игорь Крутов.

Сколько розжига нужно для угля

Специалисты вооружились розжигом. Отмерили 30 миллилитров этого средства и испытали образцы.

На этот раз брикеты вспыхнули уже через 55 секунд. Это самый быстрый результат. Дольше всех ждать пришлось древесный уголь. Две минуты и 40 секунд. А вот березовые кубики не загорелись вовсе, даже когда долили еще 30 миллилитров розжига. Эксперт уверен, дело в самой жидкости.

«Потому что быстро прогорело, испарилось. Не хватило времени», — аргументировал бренд-шеф ресторана.

Но это еще не все испытания.

На сколько порций мяса хватит угля

Чем дольше угли дают тепло, тем больше порций мяса можно на них пожарить. Для этого заново подожгли все образцы и засекли время.

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Первыми стали терять жар березовые кубики через 39 минут. Дольше всех продержался древесный уголь — час и 20 минут. С таким топливом можно накормить даже большую компанию.

Но для того, чтобы сделать окончательные выводы, специалисты дождались, пока угли полностью прогорят, и сравнили, сколько золы осталось в мангалах. Так можно определить количество негорючих примесей. Чем меньше золы, а значит, и примесей, тем лучше.

Почти не было золы в мангале с березовыми кубиками, совсем немного осталось в мангале с брикетами и углем. Больше всего примесей оказалось в торфодровах.

Специалисты подвели итоги. Во время экспериментов выяснилось, что березовые кубики помогут пожарить мясо без лишней копоти, а еще сэкономить время. Такую сухую древесину можно поджечь с помощью обычной бумаги за считанные секунды. Но если нужно приготовить большую порцию шашлыка, то лучше взять классический уголь. Он держит жар дольше всех образцов, а вот тратить деньги на модные торфодрова или древесные брикеты нет смысла.