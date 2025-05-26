Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2025

С 1 июня 2025 года в силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся сферы социальной поддержки, финансов, услуг и въезда на территорию нашей страны.

Пятый канал собрал основные нововведения первого летнего месяца.

Повысят социальные выплаты

С начала июня 2025 года повысят социальные выплаты для разных категорий граждан. Среди них:

пенсионеры старше 80 лет;

инвалиды;

работающие пенсионеры;

пенсионеры, содержащие иждивенцев;

Пенсионеры старше 80 лет получат удвоенную фиксированную выплату, в среднем она составит 8907,7 рубля.

Такая же положена и людям, у которых в мае была установлена инвалидность I группы. Перерасчет произойдет автоматически.

Причем важно учитывать, что надбавка может быть только одна, то есть либо по инвалидности, либо по достижению 80 лет.

Работающие пенсионеры смогут после увольнение получить те же индексированные выплаты, что и в прошлом периоде.

А те пенсионеры, в семье которых появились иждивенцы, имеют право обратиться с просьбой о повышении фиксированной страховой пенсии на треть от ее суммы, то есть 2969,23 рубля. Получить надбавку можно за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек.

Доходы подростков перестанут включать в общесемейные

Теперь доходы детей, не достигших 18-летнего возраста, не повлияют на социальные выплаты и пособия. Они просто не будут учитываться в расчете среднедушевого дохода семьи.

Снять самозапрет на кредит станет сложнее

С начала июня для снятия самозапрета на кредит в Госуслугах простого входа по паролю будет недостаточно. Теперь отмену придется подтверждать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Ограничат подозрительную выдачу наличных

С 1 июня в силу в России вступит закон, также направленный на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками.

Регулировать он будет операции, которые проводятся через банкомат. Если при выдаче денежных средств банк заметит признаки того, что на них отсутствует добровольное согласие клиента, то ограничит выдачу наличных до 50 тысяч в сутки на срок в двое суток, а дополнительно может еще и до 100 тысяч рублей в месяц.

Контроль подозрительных переводов

Еще один федеральный закон, вступивший в силу с 1 июня в России, дополнит существующий 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег.

Он позволит службе Росфинмониторинга приостанавливать переводы тех клиентов, которых подозревают в легализации средств, полученных преступных путем, или в финансировании экстремизма.

Блокировки прежде всего будут затрагивать организаторов преступных схем, а не дропперов, то есть участника той же схемы, «обеляющий» полученные благодаря ей деньги.

То есть обычным гражданам можно не волноваться, но всегда есть риск ошибочной блокировки перевода. В этом случае нужно связаться с банком и действовать согласно инструкциям его сотрудников. Сама блокировка может длиться целых десять дней.

Могут обложить налогом переводы между физлицами

С начала июня в России ФНС сможет доначислять налоги после переводов между физлицами.

Сделано это для тех граждан, ведущих бизнес с личных счетов или в принципе уклоняются от уплаты налогов. К примеру, принимая оплату за оказанные услуги или продажу имущества на личную банковскую карту.

В группе риска — физлица и компании без официальных доходов, но с частыми крупными переводами, которые теперь могут признать налогооблагаемыми.

Безопасными считаются переводы друзьям и родственникам, возвраты долгов и разовые подарки.

СМС с кодами — только после окончания звонка

Благодаря новому закону в июне завладеть чужими деньгами мошенникам в России станет сложнее. Ведь теперь сотовые операторы будут обязаны задерживать доставку кодов в СМС, которые банки и Госуслуги присылают для подтверждения операций или действий, связанных с аккаунтов.

Запрет на использование иностранных мессенджеров

С 1 июня 2025 года в России часть организаций не смогут пользоваться иностранными мессенджерами для служебной переписки. Под запрет попадают владельцы маркетплейсов и соцсетей (от 100 тысяч от 500 тысяч пользователей), операторы связи и организации с долей госучастия свыше 50%, то есть органы власти, госкорпорации, банки.

Никаких просроченных лекарств

Уже с начала июня в России начнет работать система, запрещающая продажу просроченных лекарств. Она дополнит закон, введенный в марте — по нему появился запрет на продажу лекарств, данных о которых нет в системе мониторинга.

Новая система с помощью уникального идентификационного номера поможет допускать к продаже в России только качественные лекарства. Сканер зафиксирует не только просроченный срок годности, но и, к примеру, подделку. А еще те препараты, применение которых приостановлено или запрещено.

Въезд в Россию по QR-коду для иностранцев

А с 30 июня 2025 года в России вступят в силу новые правила въезда для иностранцев из безвизовых стран — к примеру, граждан Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.

Теперь для въезда нужно будет заранее получить QR-код через приложение «Госуслуги RuID». Для этого его надо скачать на телефон, завести личный кабинет с загруженными фотографией и персональными данными. Заявление заполняется тоже в приложении, не позднее чем за 72 часа до въезда. Действительно оно 90 дней. В нем должна быть дата въезда в страну и сроки пребывания.

Въезд по цифровому пропуску был организован для усиления миграционного контроля и цифровизации въезда в Россию.

Также приложение позволит иностранным гражданам получать государственные услуги онлайн, записываться на прием в МВД, оформлять страховку, подавать документы.