Тазик не пригодится: какая насадка на кран быстро нагреет воду

Гофрированная труба из нержавейки, каркас из ненужных досок и старый насос — из этих простых вещей собрали солнечный водонагреватель. Важный штрих — выкрасить конструкцию в черный цвет, чтобы она притягивала больше света. Тогда, по словам мастера, получится нагреть воду выше 40°.

А для тех, кому не хочется заморачиваться, в магазинах полно готовых моделей.

Какой водонагреватель отлично подойдет для быта, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какие бывают проточные водонагреватели

Вот только в средней полосе России даже летом солнце светит не каждый день. Чтобы не зависеть от погоды, лучше установить проточный водонагреватель.

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«Это будет полезно за городом, на даче, в частных домах, там, где нет нагрева воды, центрального отопления или горячего водоснабжения. Используя обычный водопровод, мы можем получить горячую воду в любых количествах», — говорит мастер по ремонту сантехники Денис Хохлов.

Проточные водонагреватели довольно компактные: поместятся даже в небольшом помещении.

«Любой проточный электронагреватель содержит трубчатый электронагреватель (ТЭН), который холодную воду подогревает до горячего состояния, и дальше уже потребитель может использовать ее по своему назначению», — рассказывает он.

Проточные водонагреватели делятся на два вида. Напорные похожи на стационарные бойлеры и встраиваются в систему водоснабжения. Ценник на них начинается от десяти тысяч рублей. Но если переплачивать и возиться с монтажом не хочется, можно присмотреться к безнапорным моделям. Например, специальные насадки на кран стоят всего от полутора тысяч рублей. Производители обещают, что их можно установить буквально за пару минут и без особых инструментов.

«Перед нами самый простой и самый популярный образец. Здесь есть индикатор, ручка переключения и весь необходимый инструмент в комплекте идет в поставке с ним. Даже фум ленту положили», — поясняет эксперт.

Правда, инструкция только на английском и китайском — существенный минус при том, что стоит водонагреватель три тысячи рублей. Получится ли установить прибор, что называется, на глаз?

Как устанавливать проточный водонагреватель

Монтировать безнапорный нагреватель действительно просто — справится даже человек без опыта.

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«Это может занять до десяти минут — поставить и установить вилку на провод. Все достаточно просто: сделать легкое уплотнение, снять и открутить насадку и установить. Перед включением в розетку обязательно убедитесь, что ничего не протекает и не течет», — комментирует специалист.

Чтобы проверить водонагреватель на герметичность, его включают на полную мощность и оставляют поработать пару минут.

Протечек нет — значит, вся вода будет поступать, куда нужно. Но как быстро она станет горячей? Зависит от мощности устройства. В эксперименте это три киловатта.

Мощно ли работает проточный водонагреватель

Такой прибор может греть до двух литров в минуту. С помощью кухонного термощупа измеряется температура в испытании.

Производитель уверяет: температура поползет вверх уже через три секунды, но в реальности вода греется намного медленнее, а встроенный дисплей выдает странные цифры.

Причины медленного нагрева:

накипь внутри устройства;

плохая термоизоляция;

поломка датчика температуры.

«Видим расхождение между термощупом и дисплеем нагревателя разницу в 10°. Мы не можем заявить, что данное изделие неисправно, пока не проведем экспертизу, но частота замера нагрева от руки склонна доверять больше термощупу там, где он показывает 20-25°», — поясняет мастер.

Но может, такая погрешность — это просто случайность? Тогда прибор выставляется на максимальную мощность. Если верить инструкции, он может нагреть воду до 60°.

Разница между показаниями двух термощупов снова почти 10°, но на термометрах цифры схожи, а встроенный датчик водонагревателя опять завышает значения.

«На выходе имеем 35°, максимум 40°, которых мы смогли добиться в кратковременных режимах. Вода текла с такими показателями не более пяти минут. Далее прибор отключался, снова включался, пытался нагреть, а температура опускалась до 30-33°, и снова поднималась до 40. И так циклично он производил нагрев», — разъясняет эксперт.

Похоже, это не сбой, а обман производителя. Реальная температура потока на 20° ниже заявленной.

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Сколько воды выдает водонагреватель

Но у безнапорных водонагревателей есть еще одна функция — снизить расход воды. Делается тест на производительность.

«Мы измерим количество воды за единицу времени. Наберем пятилитровую воду без насадки и такое же количество воды, но уже с установленным нагревателем. А в конце сравним показатели», — сообщает мастер по ремонту сантехники.

Внутри нашего нагревателя стоит аэратор. Эта насадка на кран смешивает воду с воздухом, делает струю мягче и объемнее, что позволяет экономить воду. По крайней мере, так обещает производитель.

Без насадки пятилитровая бутылка заполнилась ровно за 30 секунд, с нагревателем — уже за 38.

«Достаточно весомые показатели, если использовать это каждодневно», — заключает эксперт.

За экономию воды и бюджета прибору можно поставить плюс. Тем более, что аэраторы и так встроены в большинство современных смесителей. Как показали эксперименты, воду такие устройства греют слабо и с перебоями. Для дачи или летней кухни сгодится, а вот для дома лучше поискать устройство помощнее.